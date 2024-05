Lotto, 10eLotto e Superenalotto: estrazioni di giovedì 30 maggio 2024/ Le quote e i numeri vincenti di oggi

Oggi è giovedì – precisamente il 30 maggio 2024 – e l’aria del fine settimana porta con se una nuova serie di concorsi abbinati al Lotto, che dopo le 11 tradizionali ruote che ripercorrono (a grandissime linee) le nostre più importanti e belle province, seguirà con la sestina del Superenalotto che protegge il suo ambitissimo jackpot e con i 20 numeri – i soliti 10 classici e 10 ‘extra’ del secondo concorso – del 10eLotto a chiudere una serata che speriamo possa portare a voi cari ed affezionati lettori tanta, tantissima, fortuna! La cosa più importante che dovete tenere a mente è che l’appuntamento sta ormai arrivando e se siete dei ritardatari cronici vi conviene correre immediatamente in una ricevitoria Sisal, con tutte le vostre combinazioni pronte a sfidare la Dea Bendata tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 30 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

Per darvi un’idea sui premi che potreste portarvi a casa possiamo guardare all’ultimo concorso – se non lo sapeste: si è tenuto martedì 28 maggio 2024 – che ha visto assegnare premi che tra Lotto e 10eLotto hanno raggiunto (e in un solo caso superato) i 50 mila euro; ma anche altri due bottini da più di 80 mila nel Superenalotto, con un totale nazionale che ha superato i 37 milioni tra tutti e tre i giochi. Ma abbiamo perso un pezzo per strada – o, meglio, come si dice ci siamo tenuti la portata migliore per la fine – e non possiamo lasciarvi prima di dirvi che il jackpot del Superenalotto è tornato a crescere sfondando la soglia dei 28,1 milioni di euro!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 maggio 2024: numeri vincenti e jackpot

LOTTO, I NUMERI VINCENTI DI OGGI

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Estrazioni del Superenalotto dopo il Lotto di giovedì 30 maggio 2024

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Jackpot: 27.300.000 euro

NUMERI 10 E LOTTO:

NUMERO ORO:

DOPPIO ORO:











