Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 28 Maggio 2024

LOTTO E 10ELOTTO DOPO SUPERENALOTTO: LE COMBINAZIONI VINCENTI DI OGGI

Dopo l’appuntamento con il Superenalotto che abbiamo inaugurato pochi minuti fa, la serata di premi e concorsi non può dirsi conclusa finché non si chiude anche il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto che anticipa di pochissimo sia il breve Simbolotto che il può articolato (e soprattutto ricco!) 10eLotto: in totale vi parleremo di ben 13 combinazioni (11 cinquine lottifere e 2 decine 10elottifere) e 77 numeri singoli.

Cifre in grado di far incrociare gli occhi a chiunque, anche ai più attenti, e che dovrebbero spingervi a controllare con la massima cura possibile le vostre schedine, senza paura nel chiedere una mano a qualcuno che vi sta attorno o nel rivolgervi a più di un sito oltre al nostro anche perché – è bene ripeterlo – la posta in gioco è altissima e nel migliore dei casi potrebbe valervi diversi milioni di euro! Consci che starete sicuramente il più attenti possibili, non possiamo che andare oltre ed annunciare (ma anche scoprire con voi) i numeri vincenti di oggi nel Lotto e nel 10eLotto, buona fortuna!

Estrazione 10eLotto n° 85 del 28/05/2024

1 – 11 – 12 – 13 – 24 – 27 – 29 – 31 – 33 – 34 – 35 – 37 – 44 – 54 – 55 – 62 – 67 – 75 – 81 – 82

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 12

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 12 – 31

Extra: 2 – 7 – 9 – 22 – 30 – 49 – 50 – 57 – 60 – 63 – 79 – 80 – 83 – 85 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 85 del 28/05/2024 BARI 12 31 29 63 49 CAGLIARI 11 1 81 7 12 FIRENZE 37 24 82 75 31 GENOVA 13 75 60 27 80 MILANO 44 35 9 90 67 NAPOLI 11 37 79 30 9 PALERMO 54 37 83 27 22 ROMA 33 34 29 50 12 TORINO 67 55 22 62 2 VENEZIA 62 27 57 9 85 NAZIONALE 54 31 38 2 80

SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: I NUMERI VERSO IL JACKPOT

Ci siamo lasciati solamente poche ore fa con la promessa che una volta aperti i concorsi abbinati al Lotto ci saremmo rivisti tra queste righe ed eccoci qui pronti a portarvi in ‘dono’ i numeri vincenti del Superenalotto, nella speranza che per qualcuno tra voi si traducano in un jackpot che (forse non serve neppure ricordarvelo) oggi vale ben 27,3 milioni di euro!

Tutto è pronto, la ruota della fortuna ha già fatto il suo giro e all’appuntamento – carissimi lettori e giocatori – mancate solamente voi, con le vostre schedine, le matite per controllare uno ad uno i numeri vincenti e soprattutto il cuore colmo di speranze; quindi non ci resta che dichiarare ufficialmente aperta una nuova caccia al jackpot milionario, accompagnata come sempre dai nostri auguri di buona fortuna e dall’invito a non perdervi mai d’animo, ed eccovi (nelle prossime righe) i sei numeri vincenti di oggi del Supereanlotto, accompagnati anche dal numero “Jolly” e da quello “SuperStar”!

Ultima estrazione Superenalotto n. 84 del 28/05/2024

Combinazione Vincente

76 82 41 19 85 67

Numero Jolly

23

SUPERSTAR

10

SIAMO SICURI CHE OGGI è IL GIORNO BUONO PER L’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

Mancano solamente più pochi giorni all’arrivo di giugno e dato che certamente molti tra voi staranno progettando qualche vacanza da sogno per staccare dalla routine lavorativa, sapete cosa potrebbe farvi decisamente comodo? Ovviamente una vincita milionaria nel Lotto, oppure anche nel Superenalotto e – perché no?! – magari pure nel 10eLotto e se siete finiti in questa pagina sapete bene che la buona notizia è che la Dea Bendata tornerà proprio oggi, martedì 28 maggio 2024, tra noi per aprire una nuova settimana di concorsi e premi che noi speriamo finiscano prima o poi nelle tasche di qualcuno tra voi affezionati lettori che ci seguite ogni giorno!

Ogni tanto – tra queste righe – ci piace parlarvi dei vincitori che di concorso in concorso di Lotto e Superenalotto riescono a realizzare il loro sogno, vincendo talvolta premi sull’ordine dei 50mila euro ed altre volte – non così poco frequenti come potreste immaginare – anche superiori al milione; ma oggi preferiamo fare un passo indietro per ricordarvi come funzionano il Lotto e i suoi due amici (ovviamente ci riferiamo al Superenalotto e al 10eLotto) giusto per farvi arrivare in ricevitoria pronti con le idee ben chiare.

Nel Lotto, infatti, oltre a scegliere un minimo di 1 e un massimo di 10 numeri per volta, dovrete indicare anche la ruota (sono 11, chiamate con il nome di diverse città) su cui volete piazzare la vostra scommessa e un pronostico su quanti tra i numeri che avete scelto saranno vincenti; regole simili a quelle che regolano il 10eLotto, fuorché per il pronostico, sostituito dalla versione ‘Extra’ (una seconda estrazione senza i primi 10 numeri estratti) e dai numeri “Oro” e “Doppio Oro” che sono sempre il primo e il secondo numero estratti sulla ruota del Lotto di Bari.

COME FUNZIONANO IL SUPERENALOTTO E IL SUO JACKPOT TRA NUMERI JOLLY E STELLA

Il Superenalotto – a differenza del Lotto e del 10eLotto – è ancora più semplice perché tutto ciò che dovrete fare è scegliere 6 numeri e scommetterci su con la possibilità di indicare anche altri due numeri aggiuntivi, il primo chiamato “Jolly” e il secondo “SuperStar” con i quali potreste aumentare le probabilità di vincita e il premio. Per farvi un esempio, guardando allo scorso sabato la combinazione da 4 numeri valeva 268,87 euro che grazie all’aggiunta della Stella sono volati a ben 26.887 euro!

L’aspetto migliore del Superenalotto, però, è ovviamente il suo ricchissimo jackpot che dall’ultima volta in cui è stato centrato (poco più di un mese fa) è tornato a valere ben 27,3 milioni di euro; e se vi steste chiedendo se i numeri extra sono necessari per vincere questo altissimo bottino la risposta è no, non serviranno!

I 100 ANNI DI MIKE BONGIORNO LETTI DALLA SMORFIA NAPOLETANA: I NUMERI PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Anche sa abbiamo variato un pochino il nostro classico copione dei concorsi abbinati al Lotto, l’ultima parte di questo articolo (in vista dei numeri vincenti che sono ormai prossimi all’appuntamento con la Dea Bendata e con voi lettori!) la vogliamo comunque dedicare alla Smorfia Napoletana; un gioco ‘collaterale’ sicuramente simpatico, ma che può anche svoltarvi la serata se sapete ascoltare i suggerimenti del destino.

Oggi partiamo da un importantissimo anniversario che si è tenuto solamente due giorni fa: il centesimo compleanno di Mike Bongiorno, tra i più acclamati e famosi conduttori del piccolo schermo Rai, più volte soprannominato “Re dei quiz” ed addirittura tra i ‘padri’ fondatori della televisione italiana. La Smorfia ci condurrebbe direttamente verso il 62 e il 55, che sono la televisione e la radio (da cui è partito il suo viaggio verso il grande pubblico); per poi fare tappa nel 6 (‘presentatore’) e nel 5 (‘quiz’), incappando per strada anche nel 79 e nel 9, ovvero il ‘re’ e il ‘padre’. Ve ne serve ancora uno? Allora non possiamo chiudere le vostre schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con il 72: l’allegria che è diventata un marchio distintivo del nostro amato conduttore!











