Lotto e 10eLotto/ Estrazione di oggi: venerdì 5 gennaio 2024, i numeri vincenti

LOTTO E 10eLOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 GENNAIO 2024

Nella giornata di oggi, venerdì 5 gennaio 2024, tornerà il consueto appuntamento con le estrazioni di Lotto e 10eLotto, che in questa giornata non saranno seguiti dal Superenalotto, che si giocherà, invece, nella giornata di lunedì 8 a causa della ricorrenza, domani, dell’Epifania. Normalmente, infatti, le estrazioni vengono fatte ogni martedì, giovedì e sabato, mentre con l’anno nuovo è stata eliminata anche l’estrazione speciale a favore dell’Emilia Romagna inserita il venerdì.

Come di norma, dunque, i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto verranno annunciati in serata, quando si terranno le estrazioni ufficiali! Nell’attesa, per dare un utile consiglio a tutti i giocatori, possiamo recuperare la statistica sui numeri ritardatari, ovvero quelli che da più tempo mancano alle estrazioni serali. Dopo l’estrazione di ieri, giovedì 4 gennaio, nel Lotto si è riconfermato leader dei ritardatari il 2 su Venezia, ormai a quota 173 ritardi. Lo seguono, poi, il 78 su Bari, con 165 assenze; il 27 su Palermo, che non si è visto per 137 estrazioni; il 53 su Palermo con 127 giorni di ritardo ed, infine, il 58 su Milano a 109 assenze.

Per quanto invece, riguarda i ritardatari del 10eLotto, oltre che quelli del Lotto, dopo i sorteggi di ieri al primo posto è salito il 90, con i suoi 16 ritardi. Lo seguono, poi, a brevissima distanza sia il 73 che il 36, con 15 giorni di assenza l’uno e, subito dopo, il 6 a quota 14. La top 10, poi, prosegue con l’89, il 29 e il 23, tutti e tre a quota 11 ritardi accumulati, seguiti, ancora, dal 39 e al 13, con 10 ritardi l’uno. Infine, la classifica dei ritardatari si chiude con il 26, assente per un totale di 9 giorni consecutivi.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E 10eLOTTO

Nell’attesa delle estrazioni di Lotto e 10eLotto, inoltre, ricordiamo a tutti i giocatori indecisi sui numeri su cui puntare nelle loro schedine, che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana. Il metodo, diffuso già nell’antichità, permette di tradurre in numeri i racconti, ma può essere anche utilizzato tranquillamente partendo dalle notizie o dai racconti. Per fare un esempio, prendiamo l’apertura odierna, in tutta Italia, degli attesi saldi invernali, occasione utile per portarsi a casa qualche oggetto a lungo desiderato ad un prezzo minore!

Dalla Smorfia, partendo dai saldi, potremmo ricavare sicuramente il 15, che rappresenta la promozione. Similmente, il 18 raffigura l’acquisto, mentre l’inverno si può convertire nell’85. Infine, l’11 è il negozio e l’1 l’Italia. Così, avremo rapidamente ottenuto 5 numeri utili per la scommessa di Lotto e 10eLotto, ai quali si può ancora poi aggiungere il 5 per la data odierna di apertura dei saldi, o anche il proprio numero preferito, o giorno e mese di nascita.











