Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 4 gennaio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Chiusa l’estrazione del Superenalotto, i cui risultati possono essere recuperati poco più avanti in questa pagina, spetta ora concentrare la nostra attenzione sui numeri vincenti di Lotto e 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco che, dopo la breve parentesi dedicata al Simbolotto, ha lasciato spazio agli ultimi 10 numeri fortunati della giornata.

In ballo, insomma, ci sono parecchi numeri da controllare, aumentando significativamente il rischio di incappare in una distrazione, sprecando un’opportunità ricca. Dopo aver dato un’occhiata a questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe anche utilizzare il comodo ed automatico tool di verifica della vincita presente sui siti ufficiali dei giochi, che funziona inserendo il codice identificativo della schedina. Senza indugiare oltre, scopriamo subito i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune possibili!

Estrazione 10eLotto n° 2 del 04/01/2024

2 – 3 – 5 – 10 – 14 – 22 – 25 – 27 – 36 – 42 – 44 – 49 – 50 – 55 – 61 – 76 – 79 – 82 – 89 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 90

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 90 – 89

Extra: 9 – 17 – 24 – 31 – 34 – 37 – 40 – 48 – 52 – 57 – 63 – 74 – 78 – 81 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 2 del 04/01/2024 BARI 90 89 14 57 9 CAGLIARI 2 44 36 24 89 FIRENZE 49 3 78 79 14 GENOVA 50 10 17 81 74 MILANO 79 42 25 86 67 NAPOLI 55 90 79 52 3 PALERMO 5 76 48 31 39 ROMA 22 61 34 82 18 TORINO 50 82 63 37 64 VENEZIA 25 27 40 49 51 NAZIONALE 38 16 44 80 20

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, giovedì 4 gennaio 2024, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i turni delle estrazioni che si sono aperti da pochissimi minuti proprio con l’ultimo di questi tre giochi! Oggi, lo ricordiamo, c’è in palio un jackpot da ben 41,1 milioni di euro, in attesa di coloro che riusciranno a centrare tutti e 6 i numeri vincenti, oltre ai numerosi altri premi riservati ai giocatori leggermente meno fortunati che ne centreranno solamente una parte.

Prima di rivelare i numeri, però, ricordiamo che è importante porre la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina per non rischiare di sprecare un’occasione a causa di una distrazione. Oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, una buona idea potrebbe essere quella di dare anche un’occhiata al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, scopriamo subito i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, in procinto di aprirsi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 2 del 04/01/2024

Combinazione Vincente

7 9 70 29 51 60

Numero Jolly

59

Superstar

41

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 GENNAIO 2024

Nella giornata di oggi, giovedì 4 gennaio 2024, torna il classico appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più apprezzati in virtù dei loro ricchissimi premi e jackpot in palio in ben tre distinti appuntamenti settimanali. Quello odierno, infatti, è solamente il secondo concorso per questa settimana, dopo quello che si è tenuto nella giornata di martedì ed in vista di quello che si dovrebbe tenere sabato, ma che cadrà di lunedì per via dell’Epifania.

Per conoscere i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà, come sempre, attendere almeno fino a questa sera, quando verranno ufficialmente sorteggiati ed annunciati. Nell’attesa, tuttavia, possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di martedì 2 gennaio 2024. Partendo dal Lotto, il premio più alto di martedì è valso ben 14.250 euro ad un fortunato giocatore di Albenga (Savona). Seguono, poi, il premio da 13.950 euro assegnato a Cadrezzate con Osmate (Varese) e quello da 12.500 euro di Leverano (Lecce).

Prima di dedicarci alle quote del Superenalotto, dalle quali dipende anche il valore del jackpot odierno, così come abbiamo fatto con il Lotto, facciamo anche con il 10eLotto. In questo gioco, il premio più alto di martedì è valso ben 20mila euro a due fortunati giocatori che hanno centrato un “9” e un “Extra”, rispettivamente centrati a San Vito dei Normanni (Brindisi) e a Cosenza. Seguono, poi, gli 11.250 euro vinti a Terzigno (Napoli) grazie ad una vincita “Extra” e, ancora altri due premi da 10mila euro sempre in modalità “Extra”, nuovamente a Napoli.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo le quote del Lotto e del 10eLotto, l’attenzione ora va dedicata al Superenalotto, che ogni settimana mette in palio la somma complessivamente più alta! Nella giornata di martedì nessun giocatore è riuscito a centrare tutti e 6 i numeri vincenti, aggiudicandosi il montepremi massimo, con la conseguenza che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 41,1 milioni di euro. Nessun “6”, insomma, ma sono stati ben 3 i giocatori che hanno centrato 5 numeri vincenti, portandosi a casa 61.918,43 euro l’uno. Similmente, altri 4 giocatori, grazie all’opzione “Stella” e a 4 numeri indovinati hanno vinto 35.318 euro l’uno e chiudiamo segnalando i 158 premi da 2.462 assegnati a coloro che hanno centrato i punti “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Sicuramente moltissimi giocatori, almeno una volta, si sono posti questa domanda, sognando il giorno in cui riusciranno a mettere le mani su di un qualche ambito e ricchissimo bottino. Il nostro consiglio, nel caso, è quello di pensare prima, ovviamente, alle proprie esigenze e necessità, per poi utilizzare parte del budget per finanziare un qualche progetto in cerca di fondi.

Tramite la piattaforma KickStarter si potrebbe, per esempio, scegliere il progetto NASA OVD watch – Full Moon. Consiste, concretamente, in un orologio da polso fatto in collaborazione con la Nasa per celebrare la nuova missione lunare Artemis 1, lanciata alla fine del 2022. L’orologio emula in ogni sua parte una qualche specifica navetta spaziale, dal selettore delle lancette che ricorda lo Space Launch System, fino alla chiusura che rimanda alla Lunar Space Station. Nel quadrante, invece, è alloggiata una piccola riproduzione tridimensionale della Luna che, oltre a muoversi con le lancette, si illumina al buio.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Infine, se qualche giocatore fosse indeciso sui numeri su cui puntare nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, presentiamo il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana che permette, appunto, di ricavare dei numeri traducendo i sogni, le notizie e i racconti. Per fare un esempio, prendiamo il 70esimo anniversario della televisione italiana che si è celebrato ieri, 3 gennaio. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 62, che rappresenta la televisione, ma anche il 70 per l’effettivo anno celebrato. Similmente, il 21 è l’anniversario, mentre il 15 il compleanno e, ancora, l’1 è l’Italia. Basterà, poi, aggiungere il 54, come l’anno della messa in onda del primo programma televisivo e si saranno ottenuti rapidamente 6 numeri utili per la giocata.











