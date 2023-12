LOTTO E SIMBOLOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, Mercoledì 27 dicembre 2023

I NUMERI VINCENTI E I SIMBOLI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Non c’è più da attendere per scoprire l’esito della speciale estrazione del Simbolotto di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, una delle ultime di quest’anno che si è rivelato piuttosto ricco in termini di premi. Chissà che anche in queste ore i simboli e i numeri estratti non si rivelino vincenti per qualcuno dei nostri lettori. Il modo migliore per chiudere l’anno in bellezza infatti è proprio quello di vincere somme di denaro consistenti. Prima di andare ai simboli estratti, sveliamo quali sono allora i premi.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 23 dicembre 2023

Chi indovina tutta la combinazione si aggiudica 10 mila euro. Per coloro che riescono a centrare 4 numeri ci sono invece in palio 50 euro. Infine, premi di consolazione di 5 euro per coloro che realizzano il 3 e di 1 euro per coloro che riescono a trovarne 2 dei 5. Ora dunque gli occhi possono essere puntati sulla ruota del Lotto di Venezia, a cui il concorso è collegato. Non resta allora che andare a vedere tutti i simboli e i numeri vincenti dell’estrazione del Simbolotto di oggi e controllare una eventuale vincita. Per coloro che non ne fossero ancora a conoscenza, le modalità sono molto semplici. È sufficiente comparare con attenzione il contenuto della vostra schedina con quello decretato dall’urna a Roma.

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 23 dicembre 2023

Ecco l’esito del sorteggio: l’Uccello (35), le Braghe (8), la Balestra (22), il Natale (25), le Forbici (39)

I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

È arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto. Dopo aver scoperto quali sono quelli del Simbolotto, in questa estrazione speciale, andiamo a dare un’occhiata agli altri giochi della serata, a partire dal viaggio tra le undici ruote nazionali. È sicuramente la più attesa scoperta di queste ore, dato i ricchi premi in palio. Le modalità per non perdersi nessuna notizia su questo appuntamento sono diverse. In primis, potete trovare in questo articolo i numeri vincenti, ma c’è da dire che è possibile anche seguire live la trasmissione Lotto in Diretta sul sito del gioco, collegata in simultanea alle tre sale di Milano, Roma e Napoli.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 22 dicembre 2023

Le estrazioni del Lotto possono essere seguite in diretta anche su My Lotteries, l’applicazione ufficiale del Lotto disponibile su dispositivi Android e iOS. Inoltre c’è anche il Lotto su Televideo, il servizio di teletext della Rai che consente di verificare i numeri vincenti subito dopo la conclusione delle operazioni di estrazione. E non dimentichiamo le ricevitorie Sisal. A tal proposito, vi lasciamo proprio ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, che vanno ad aggiungersi a quelli del Simbolotto. La speranza è che siano vincenti!

Estrazione 10eLotto n° 179 del 27/12/2023

4 – 12 – 26 – 27 – 34 – 44 – 46 – 48 – 53 – 60 – 63 – 67 – 69 – 70 – 73 – 82 – 83 – 85 – 87 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 26

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 26 – 73

Extra: 1 – 2 – 3 – 5 – 14 – 17 – 20 – 21 – 29 – 31 – 40 – 57 – 62 – 65 – 74

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 179 del 27/12/2023 BARI 26 73 63 20 29 CAGLIARI 90 83 87 17 4 FIRENZE 85 44 69 63 21 GENOVA 70 69 65 74 1 MILANO 82 27 3 29 61 NAPOLI 60 34 73 2 45 PALERMO 4 12 62 48 86 ROMA 12 48 40 57 21 TORINO 53 46 65 14 62 VENEZIA 69 67 5 31 35 NAZIONALE 13 72 67 63 40

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 DICEMBRE 2023

Nuova e insolita estrazione per Lotto e 10eLotto, che tornano oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, con i loro numeri vincenti. Le festività natalizie hanno scombussolato il viaggio delle ruote, ma non lo hanno fermato. Visto che la prima estrazione della settimana, quella che cade il martedì, coincideva col giorno di Santo Stefano, il nuovo concorso è slittato al giorno successivo. Da domani poi riprenderà regolarmente l’appuntamento con la fortuna. Dunque, oggi le estrazioni di Lotto e 10eLotto non sono accompagnate dalla tradizionale caccia al Jackpot del Superenalotto, che invece si è mosso diversamente in questi giorni festivi.

Infatti, le sue estrazioni sono state anticipate nei giorni scorsi, in modo tale da arrivare a domani senza la necessità di dover effettuare delle modifiche. La strana “coppia” si riformerà appunto domani, mentre oggi ci dedichiamo solo a Lotto e 10eLotto e alle estrazioni dei loro numeri vincenti che possono valere comunque delle vincite importanti, in grado di dare una sterzata alla vostra vita…

I NUMERI RITARDATARI DEL LOTTO

In attesa di scoprire i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, in assenza delle quote relative all’ultima estrazione andata in scena sabato, ecco allora le statistiche relative ai numeri ritardatari. Dopo il concorso di sabato, il 2 su Venezia è rimasto leader di questa speciale classifica, visto che è arrivato a quota 167 estrazioni di assenza. Sono 159, invece, i ritardi accumulati dal 78 su Bari, che quindi è al secondo posto. A completare il podio è il 27 su Palermo, che invece non si vede da 131 appuntamenti con la fortuna.

Scendiamo dal podio per scoprire al quarto posto il 53 su Palermo, che ha accumulato 121 assenze. Sono 119 invece quelle collezionate dal 53 su Torino, che completa la top five. Agipronews ha segnalato anche altre statistiche interessanti relative al Lotto, quelle che riguardano gli ambi più ritardatari delle serie classiche: la cadenza 7 su Roma che manca da 58 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma non si vede da 64 estrazioni, invece tra le figure la 5 su Torino è arrivata a 40 assenze.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Non può mancare il classico appuntamento con la Smorfia napoletana, da sempre alleato per interpretare i sogni, ma utile anche per trarre dalla vita quotidiana degli spunti per individuare i numeri da giocare al Lotto in vista della nuova estrazione. Visto che siamo nel pieno delle feste di Natale, scegliamo dei numeri a tema. Partiamo dal 9, la figliolanza, quindi il concetto di famiglia, che in questo caso si ritrova insieme per le festività. Poi magari c’è qualcuno, tra amici e parenti, che alza un po’ il gomito e ci si ritrova il 14, l’ubriaco.

Qualcuno, invece, penserà al 17, la sfortuna, per le mancate vincite, ad esempio, alla tombola… Quindi, 20, la festa che racchiude anche lo spirito partenopeo, gioioso e conviviale. Ovviamente non può mancare il 25, Natale. Così come sulla tavola non può mancare 45, il vino buono. A tal proposito, c’è pure 82, che rappresenta la tavola imbandita. Avete già provveduto allo scambio dei doni? Il 58 è il numero del regalo, che porta con sé novità e speranze.











© RIPRODUZIONE RISERVATA