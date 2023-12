Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 23 dicembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Messi da parte i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa pagina, l’attenzione va ora dedicata alle estrazioni di Lotto e 10eLotto! Da pochissimo, infatti, dopo la conclusione del viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco e la tradizionale parentesi con i simboli del Simbolotto, sono stati estratti gli ultimi 10 numeri fortunati che precedono il Natale e chiudono la serata di estrazioni! Anche in questo caso, tuttavia, è importante prestare la massima attenzione nella fase di ricontrollo delle schedine, al fine di non sprecare un’ottima occasione.

Dopo aver controllato i numeri su questo sito, ilSussidiario.net, il nostro suggerimento è quello di utilizzare il tool di verifica automatica della vincita presente sui siti ufficiali dei giochi, nel quale basta inserire il codice identificativo della schedina.

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 178 del 23/12/2023

2 – 7 – 8 – 10 – 15 – 27 – 30 – 33 – 35 – 36 – 38 – 39 – 42 – 46 – 49 – 50 – 71 – 73 – 83 – 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 8

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 8 – 73

Extra: 3 – 4 – 6 – 14 – 20 – 24 – 28 – 31 – 44 – 58 – 70 – 74 – 77 – 85 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 178 del 23/12/2023 BARI 8 73 42 50 4 CAGLIARI 42 71 88 85 90 FIRENZE 88 15 73 3 90 GENOVA 36 39 6 44 32 MILANO 27 7 3 70 59 NAPOLI 10 46 77 58 25 PALERMO 38 83 31 24 36 ROMA 50 33 74 28 20 TORINO 30 2 14 20 66 VENEZIA 49 35 24 46 39 NAZIONALE 47 51 86 79 32

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, sabato 23 dicembre 2023, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, grazie ai quali la serata potrebbe rivelarsi veramente ricca e piacevole! Da poco si sono, infatti, aperte le estrazioni dell’ultimo dei tre giochi, che oggi mette in palio un jackpot dal valore di ben 36,1 milioni di euro, in attesa dei giocatori che sono riusciti ad indovinare tutti e 6 i numeri fortunati! Prima di scoprirli, però, ricordiamo che è sempre importante controllare con cura la propria schedina, specialmente prima di darsi per vinti.

Oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, i giocatori più meticolosi potrebbero dare una seconda occhiata anche al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Lascia, però, ora l’attenzione ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto che stanno per aprirsi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 179 del 23/12/2023

Combinazione Vincente

79 49 10 81 8 57

Numero Jolly

36

Superstar

65

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 DICEMBRE 2023

Si terrà oggi, sabato 23 dicembre 2023, l’ultimo appuntamento settimanale con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che in questa “antivigilia” di Natale potrebbero regalare un ricchissimo premio o jackpot a qualche fortunato giocatore! Si tratta, infatti, delle ultime estrazioni prima delle festività, che chiuderanno il ciclo che si è aperto nella giornata di martedì ed è continuato poi anche di giovedì e di venerdì!

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà attendere fino a questa sera, quando verranno sorteggiati i numeri fortunati! Nel mentre, però, per dare un’utile indicazione a tutti i giocatori, recuperiamo i numeri ritardatari dopo l’estrazione di ieri, venerdì 22 dicembre 2023. Nel Lotto, per esempio, si è confermato leader dei ritardatari il 2 su Venezia, ormai assente da 166 estrazioni. Lo seguono, poi, il 78 su Bari, con le sue 158 assenze; il 27 e il 53 su Palermo, rispettivamente a quota 130 e 120 assenze ed il 53 su Torino, che non si è visto per 118 estrazioni.

Messi da parte i ritardatari del Lotto, prima di passare alle quote del Superenalotto dalle quali dipende il jackpot in palio oggi, recuperiamo anche i ritardatari del 10eLotto. Al primo posto, dopo l’estrazioni di ieri, si è confermato maggiore ritardatari il 55, con 14 assenze. Lo seguono, poi, il 69 e il 7, entrambi a quota 13 estrazioni mancate e poi il 74 e il 5, che non si sono visti per 11 e 10 estrazioni. Oltre metà classifica, invece, si trovano l’80, il 58, il 45 e il 30, tutti e quattro con 9 assenze consecutive, mentre la top 10 dei ritardatari si chiude con il 16 e le sue 8 assenze.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Recuperati i ritardatari di Lotto e 10eLotto, passiamo ora al Superenalotto, per il quale sono state pubblicate anche le quote dell’estrazione di ieri, dalle quali dipende il montepremi massimo in palio. Infatti, dato che nessun giocatore è riuscito a centrare tutti e 6 i numeri fortunati, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 36,1 milioni di euro! Per quanto, invece, riguarda la vincita più alta, ieri ammontava a 39.912 euro, vinti dai 3 giocatori che hanno centrato i punti “4 Stella”. Da segnalare, tuttavia, anche i 34.780,79 vinti da altri 4 giocatori con i punti da “5”, mentre ben 45 giocatori di sono portati a casa 2.760 indovinando i punti da “3” con l’opzione Stella.

