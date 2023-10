Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 10 ottobre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, che possono essere trovati poco più avanti in questa pagina, passiamo ora al Lotto e al 10eLotto! Da poco, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la breve parentesi del Simbolotto ha lasciato spazio ai 10 numeri del terzo, ed ultimo, gioco. Da controllare, insomma, ci sono veramente tanti numeri con il concreto rischio che ci si distragga per un attimo, sprecando una buonissima opportunità.

Il suggerimento è sempre quello di controllare con la massima cura possibile la propria schedina, utilizzando magari diverse fonti per consultare l’esito delle estrazioni. Oltre a controllare questo sito, ilSussidiario.net, una buona idea potrebbe essere quella di utilizzare anche i siti ufficiali dei due giochi, sui quali si trova un comodo tool per verificare automaticamente l’eventuale vittoria inserendo il codice identificativo della schedina. Ma ora scopriamo subito i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, ricordando che le nuove estrazioni si terranno nella gioranta di giovedì!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 135 del 10/10/2023

1 – 3 – 4 – 10 – 32 – 33 – 55 – 57 – 58 – 60 – 64 – 71 – 75 – 79 – 80 – 82 – 83 – 87 – 88 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 1

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 1 – 4

Extra: 13 – 14 – 18 – 19 – 22 – 39 – 44 – 49 – 61 – 62 – 66 – 68 – 69 – 77 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 135 del 10/10/2023 BARI 1 4 80 77 60 CAGLIARI 33 71 62 22 18 FIRENZE 32 57 66 19 33 GENOVA 88 87 75 86 50 MILANO 82 3 61 18 31 NAPOLI 79 90 83 44 39 PALERMO 10 60 13 14 65 ROMA 75 83 49 69 25 TORINO 55 58 68 47 60 VENEZIA 33 64 39 58 21 NAZIONALE 51 90 79 1 46

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, martedì 10 ottobre 2023, si sono aperte ufficialmente le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, come sempre inaugurate da quest’ultimo gioco. In palio oggi ricordiamo che ci sono la bellezza di 67 milioni di euro in attesa di tutti coloro che sono riusciti ad indovinare i 6 numeri vincenti annunciati da pochissimo. Prima di passare a questi, però, ricordiamo sempre l’importanza del ricontrollo meticoloso della propria schedina, per non rischiare di sprecare un’occasione milionaria a causa di un leggera distrazione.

Il suggerimento è quello, dopo aver guardato gli esiti dell’estrazione su questo sito, ilSussidiario.net, di collegarsi anche al portale ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli che riportano puntualmente i numeri vincenti. Ora, però, senza indugiare ulteriormente oltre, lasciamo subito il palco all’esito dell’estrazione del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento a brevissimo, quando sarà il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 135 del 10/10/2023

Combinazione Vincente

87 39 1 49 45 88

Numero Jolly

30

Superstar

41

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 OTTOBRE 2023

Nella giornata di oggi, martedì 10 ottobre 2023, si apre una nuova settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenlotto, tre tra i giochi più apprezzati in tutta Italia e che mettono settimanalmente ricchissimi premi e jackpot, per ben quattro volte! Infatti, oltre all’appuntamento odierno, ricordiamo che le estrazioni si terranno nuovamente giovedì, venerdì e sabato, quadruplicando le possibilità di vincita per tutti gli speranzosi giocatori in cerca di un ricco bottino!

Per sapere quali saranno i numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà, come sempre, attendere fino a questa sera, quando verranno sorteggiati ed annunciati. Nell’attesa, però, per farci un’idea più precisa sui premi disponibili, possiamo recuperare rapidamente le quote maggiori dell’ultimo concorso, ovvero quello di sabato scorso, il 7 ottobre! Partendo dal Lotto, sottolineiamo subito che sabato il premio maggiore vinto valeva ben 52.380 euro, assegnati ad un giocatore di Palermo! Lo segue, poi, l’importante premio da 50.596 vinto a Potenza, ed il podio si completa con la vittoria da 16mila euro di Roma, centrati anche grazie al Simbolotto.

Prima di vedere gli esiti del Superenalotto, dai quali ricordiamo che dipende il jackpot in palio oggi, dopo aver messo da parte il Lotto, dedichiamoci anche al 10eLotto, che sabato ha assegnato ben 60mila euro grazie ad un “9” centrato a Fidenza (Parma). Sul podio, poi, si piazza anche la vittoria da 40mila euro di Brescia, in cui un giocatore ha centrato un “9 Extra”. Infine, segnaliamo anche i 20mila euro vinti a Milano con un “9”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Così come fatto fino ad ora per il Lotto e il 10eLotto, scopriamo subito le quote del concorso di sabato del Superenalotto, che nuovamente non ha visto uscire nessun punto da “6”. Nonostante sia una brutta notizia per coloro che hanno giocato la scorsa volta, questo significa anche che il jackpot odierno del Superenalotto è salito a 67 milioni euro tondi! Non vi sono stati, insomma, “6” ma contestualmente due giocatori hanno centrato i punti da “5”, portandosi a casa la bellezza di 104.635,09 euro l’uno! Da segnalare, poi, anche la vittoria da 36.875 euro che quattro giocatori hanno centrato con i punti “4 Stella” e i 2.916 euro vinti dai 183 giocatori che sono riusciti ad indovinare 3 numeri, sempre con l’opzione “Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricchissimo premio del Lotto e del 10eLotto? Sono sicuramente molti i giocatori che ogni settimana se lo chiedono, sognando un giorno di riuscire a garantirsi una qualche ricca vincita, trovandosi inevitabilmente a fantasticare su tantissime opzioni e possibilità diverse. Tra le tante cose che si potrebbero fare, il nostro suggerimento è sempre quello di utilizzare parte del budget per finanziare un innovativo progetto in cerca di fondi.

Prendendo la piattaforma KickStarter, per esempio, si potrebbe scegliere il progetto Solidteknics nöni, ovvero un set di padelle e tegami prodotte in Australia. Garantiscono la totale assenza di nichel all’interno del materiale utilizzato e sono state progettate, oltre che per essere belle da vedere, anche per contenere al massimo i costi. Completamente costruite in acciaio inossidabile, promettono una resa lunga decenni, oltre che la possibilità di adattarsi a qualsiasi tipo di cottura.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’ultimo consiglio che vogliamo dare a tutti i giocatori del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto riguarda la serie di numeri da giocare. Potrebbe capitare, infatti, di trovarsi indecisi su parte delle sequenze ed è sempre bene ricordare che, in caso, esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con cui si traducono in numeri i sogni, ma anche i racconti e le notizie! Per fare un esempio, prendiamo il recente decollo riuscito del razzo Vega, progettato dall’ESA e che porterà in orbita due nuovi satelliti utili all’osservazione del pianeta Terra. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 25, che rappresenta il razzo, o anche l’88 per il satellite. Il 10, invece, è il viaggio intrapreso dal razzo, così come il 68 è la partenza. Avremo così ottenuto rapidamente un’ottima serie di numeri da aggiungere ai nostri fortunati!











