Lotto/ Estrazione di oggi, Superenalotto e 10eLotto, sabato 7 ottobre 2023: i numeri vincenti

Nella giornata di oggi, sabato 7 ottobre 2023, arriva l’ultima serie di estrazioni della settimana del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con in palio ricchissimi premi e jackpot! I precedenti appuntamenti si sono tenuti di martedì, di giovedì e di venerdì. I numeri vincenti odierni, dopo essere stati estratti, daranno dunque come di consueto il via ad una piccola pausa, dato che per giocare di nuovo a questi concorsi sarà necessario attendere martedì prossimo. La speranza è che si chiuda col sorriso.

Prima di andare a scoprire l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per cui sarà necessario attendere fino a questa sera, possiamo farci un’idea su quali sono i numeri da giocare osservando le statistiche. Dopo l’estrazione di venerdì, il 28 su Cagliari si conferma leader dei ritardatari a quota 137 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 75 su Roma a 128, il 2 su Venezia a 122, il 39 su Palermo a 117 e il 78 su Bari a 114 turni di assenza.

Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Bari (15-51). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 9 su Nazionale è assente da 48 turni. Tra le decine, la 30-39 su Torino manca ora da 38 turni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca 46 assenze.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messo da parte il Lotto, andiamo ad occuparci ora delle estrazioni del Superenalotto, che sono sempre più attese dato che il jackpot sta diventando molto interessante. Non si è registrato infatti nessun “6” nella terza estrazione della settimana e il massimo premio è arrivato ad ammontare a ben 66,1 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 6 ottobre sono stati piuttosto centrati tre punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 42.354,87 euro a testa. Da segnalare anche un “4 Stella” da 45.562 euro. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire una eventuale vincita del jackpot ottenuta coi numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto o qualche ricco premio ottenuto tramite le estrazioni settimanali dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto? In molti se lo domandano quotidianamente, in attesa del colpo di fortuna. Per coloro che stanno già sognando in grande, possiamo riflettere insieme. Le ambizioni personali spesso richiedono spese non di poco conto ma esaurita la lista delle necessità, si può però anche valutare l’idea di utilizzare una parte del budget per puntare su un innovativo progetto.

La piattaforma Kickstarter, in tal senso, offre molte opportunità. Una di queste è Colorpik Pen, la penna intelligente che con una sola mina permette di disegnare con 16 milioni di colori. La tecnologia del sensore di colore RBG integrato nello strumento consente a chiunque di puntare semplicemente la penna sui colori presenti nella realtà che incuriosiscono, premere il pulsante di acquisizione e avere il controllo su quella tonalità, sfumatura e tinta esatta. È possibile usare quel colore immediatamente o salvarlo nel repertorio di colori per dopo. Essa funziona sia su supporti cartacei che su tavolette digitali. L’azienda integra la tecnologia sensoriale AI per rendere la pittura piacevole e divertente per clienti di diverse età.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per quanto concerne il Lotto e il Superenalotto, infine, c’è qualche consiglio per coloro che sono ancora indecisi sui numeri da giocare. Con il sistema tradizionale della Smorfia Napoletana si possono tradurre infatti in numeri non soltanto i sogni, ma anche notizie e racconti attuali. Oggi, sabato 7 ottobre, prendiamo spunto da una ricorrenza: è, infatti, il compleanno di Vladimir Putin, uno dei personaggi più discussi del panorama politico contemporaneo. Iniziamo allora da “presidente”, che riporta al numero 45. La “Russia” invece è rappresentata dal numero 14. Non può mancare anche il numero 56, la “guerra”. È possibile poi aggiungere anche la data di nascita stessa, coi numeri 7, 10 e 52.











