Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 11 gennaio 2024, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 GENNAIO 2024

Torna oggi, giovedì 11 gennaio 2024, il consueto appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi che mettono in palio ricchissimi premi e jackpot in ben quattro appuntamenti settimanali. Quello odierno sarà il quinto concorso annuale, mentre per la settimana corrente rappresenta il secondo, dopo quello che si è già tenuto nella giornata di martedì e che si ripeterà nuovamente domani e sabato!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 9 gennaio 2024

Nell’attesa di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che verranno sorteggiati in serata, possiamo recuperare le quote dell’ultima estrazione, quella di martedì 9 gennaio! Nel Lotto, in particolare, si è registrato un fantastico premio da ben 124.750 euro, assegnato ad un fortunato giocatore di La Spezia che ha indovinato ben sei ambi, quattro terni e una quaterna. Importante anche il premio da 62.250 euro assegnato ad un fortunato giocatore di Taranto, mentre chiude la top 3 dei premi più alti il bottino da 54.347 euro assegnato a Cirimido (Como).

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 9 gennaio 2024

Messe da parte le quote del Lotto, prima di dedicarci a quelle del Superenalotto dalle quali dipende anche il jackpot in palio oggi, recuperiamo quelle del 10eLotto, che ieri ha distribuito complessivamente ben 12,7 milioni di euro. Il premio più alto è valso 60mila euro ad un giocatore di Roma che ha centrato i punti da “8 Doppio Oro”. Da segnalare, poi, i 15mila euro vinti a Napoli con un “7 Oro” e, all’ultimo posto del podio, gli 8mila vinti sempre nel romano, a Pontida, con un “4 Doppio Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo le quote di Lotto e 10eLotto, l’attenzione va dedicata ora al Superenalotto che in ognuno dei quattro appuntamenti mette in palio il premio massimo in assoluto più alto! Nella giornata di martedì nessun giocatore è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti e seppur sia una brutta notizia per gli speranzosi giocatori di martedì, significa anche che oggi il jackpot del Superenalotto vale 43,6 milioni di euro! I premi, tuttavia, non sono mancati e lo dimostrano, tra gli altri, i 20.955 euro vinti dai 5 fortunati che hanno indovinato i punti da “4 Stella”, così come 11.209,12 euro vinti da altri 15 fortunati giocatori, che hanno centrato i punti da “5”.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Lunedì 8 gennaio 2024

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta di una domanda che certamente in molti almeno una volta si saranno posti, sognando il giorno in cui riusciranno a portare a casa un bottino veramente alto! Il nostro consiglio è quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, per poi utilizzare parte del budget per finanziare un qualche innovativo progetto in cerca di fondi.

Dalla piattaforma KickStarter si potrebbe, tra gli altri, scegliere il progetto SuperMat. Questo consiste, nello specifico, in un tappetino morbido pensato tanto per il campeggio, quando per i picnic e lo yoga, all’aperto o in casa. La sua particolarità risiede nel fatto che sia ripiegabile e comodamente trasportabile con le bretelle incluse, oltre che modulare, consentendo di separare ognuno dei suoi rettangoli. Inoltre, nasconde al suo interno uno scompartimento in cui si può trovare una comoda ed ampia coperta.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se, infine, qualche giocatore fosse indeciso sui numeri su cui puntare nella propria scommessa di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana che permette, appunto, di ottenere dei numeri partendo da sogni, racconti o notizie. Per fare un esempio premiamo il 25esimo anniversario, che si celebra oggi, della scomparsa del cantautore genovese Fabrizio De André. Dalla Smorfia potremmo ottenere il 45, che rappresenta il cantante, ma anche l’11 per la chitarra che era solito utilizzare. Similmente, il 55 è la musica, mentre il 21 l’anniversario ed aggiungendo, poi, anche il 25 per l’anniversario, il 40 per l’anno di nascita di De André (o il 99 per quello della sua scomparsa), avremmo ottenuto 6 ottimi numeri per la nostra giocata!

