Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 9 gennaio 2024, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 GENNAIO 2024

Oggi, martedì 9 gennaio 2024 si apre un nuovo ciclo di estrazioni settimanali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più apprezzati e partecipati in Italia e che mettono in palio ricchissimi premi e jackpot in quattro differenti appuntamenti. Oltre ad oggi, infatti, le estrazioni si terranno nuovamente nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, dato che anche in questo nuovo anno è stata conservata l’estrazione aggiuntiva settimanale a favore dell’Emilia Romagna.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 9 gennaio 2024: i simboli vincenti

Nel mentre che attendiamo l’annuncio dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per ingannare l’attesa possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, che si è tenuto ieri, lunedì 8 gennaio, invece che sabato scorso, giorno dell’Epifania. Nel Lotto, il concorso di ieri ha premiato un fortunato giocatore di Montalbano Jonico (Matera), che si è portato a casa ben 62.375 euro! Seguono, poi, i 44.150 euro vinti a Villa di Briano (Caserta) e chiudono la classifica i 14.250 euro assegnati ad un giocatore di Martinsicuro (Teramo).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Lunedì 8 gennaio 2024

Prima di passare alle quote del Superenalotto, dalle quali dipende anche il jackpot in palio oggi, recuperiamo, come fatto con il Lotto, i premi più alti del 10eLotto di ieri! In cima alla classifica si posizionano i 10.005 euro vinti da un giocatore di Lona Lases (Trento) che ha centrato un “7 Doppio Oro”. Secondo posto della top 3, invece, per i 10mila vinti a Castiglione Olona (Varese) con un “8 Oro”, mentre si posizionano ultimi i due premi da 6.500 euro vinti a Segrate (Milano) con un “3 Oro” e a Piacenza.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messi da parte i premi più alti di ieri del Lotto e del 10eLotto, l’attenzione ora va dedicata al Superenalotto, che mette in palio il premio massimo in assoluto più alto tra tutti e tre i giochi. Partiamo con il sottolineare che ieri nessun giocatore è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, e dunque oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 42,8 milioni di euro! Tuttavia, ieri un fortunatissimo giocatore è riuscito ad invinare la combinazione da “5+1” punti, portandosi a casa la bellezza di 682.533,38 euro. Similmente, altri due fortunati grazie ai punti da “5” hanno vinto 110.255,40 euro l’uno, ai quali si aggiunge anche il singolo giocatore che ha indovinato i punti “4 Stella”, aggiudicandosi 55.259 euro!

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Lunedì 8 gennaio 2024

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Una domanda, certamente, importante che in molti almeno una volta si saranno posti, fantasticando di riuscire un giorno a mettere le mani su qualche importante bottino. Nel caso, noi suggeriamo sempre di pensare prima delle proprie esigenze e a quei sogni che da sempre si tengono nel cassetto, per poi utilizzare parte del budget per finanziare un innovativo progetto in cerca di fondi.

Dalla piattaforma KickStarter potremmo, tra i tanti, optare per il progetto Skyted. Si tratta concretamente di una mascherina che può essere comodamente indossata in qualsiasi ambiente pubblico per parlare in completa privacy al telefono. È, infatti, abbinata a delle comode cuffie bluetooth e garantisce, da un lato, una perfetta respirazione e, dall’altro, un isolamento acustico completo dall’esterno. Così, si potrà comodamente rispondere a qualsiasi telefonata senza disturbare le persone attorno a noi, o essere disturbati dai rumori.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche giocatore, infine, fosse indeciso sui numeri con cui compilare la schedina di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana che permette, appunto, di ottenere dei numeri partendo da sogni, racconti o notizie. Per fare un esempio, prendiamo il recente video virale nel quale si vede un’auto “sciare” su di una pista sul monte Primier, in provincia di Trento, al fianco degli increduli sciatori, prontamente spinta fuori pista da una motoslitta dei Carabinieri. Dalla Smorfia potremmo ricavare, sicuramente, l’83 che rappresenta lo sci, oppure anche il 24 che è l’azione di sciare. Similmente, il 46 è l’automobile, mentre il 18 i carabinieri e il 53 la neve. Avremo, così, ottenuto facilmente 5 numeri da utilizzare nelle schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, magari abbinati al proprio numero fortunato.

