Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 11 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 LUGLIO 2023

Oggi, martedì 11 luglio 2023, si apre una nuova settimana di estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi in palio! Si tratta del primo appuntamento settimanale, che si ripeterà, come di consueto, nelle giornate di giovedì e sabato, oltre all’estrazione extra che è stata aggiunta e che verrà fatta ogni venerdì, fino alla fine di dicembre, per raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Emilia Romagna.

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sarà, tuttavia, necessario attendere questa sera, quando si partirà dalla versione Super, procedendo poi con gli altri due giochi. Nel frattempo, per ingannare l’attesa, possiamo recuperare quanto accaduto in occasione dell’ultima estrazione, ovvero quella di sabato 8 luglio 2023, partendo dal Lotto! Protagonista dell’estrazione il Lazio, con tre premi dal valore complessivo di oltre 37mila euro, seguite dalla vittoria segnata a Viterbo, per un valore di 14 mila euro. La vincita singola più alta al Lotto, però, si è registrata a Caivano (Napoli), ed è valsa ben 22.750 euro ad un fortunatissimo giocatore.

Messo da parte il Lotto, prima di pensare al Superenalotto e al suo importante Jackpot, dedichiamo anche una breve parentesi al 10eLotto, che complessivamente sabato ha distribuito ben 12 milioni di euro. La vincita più alta è stata segnata a Samarate (Varese) ed è valsa 12.500 euro grazie ad un “6 Oro”. Al secondo posto, invece, si piazza Poggio a Caiano (Prato) con una vincita da 12 mila euro tondi grazie ad un “6 Doppio Oro”. Terzo posto del podio, infine, per Milano, dove si è registrata una vincita da 5 mila euro con un “8 Doppio Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Recuperato l’esito di Lotto e 10eLotto, ora occhi puntati all’ultima estrazione del Superenalotto, nel corso della quale è rimasto intaccato il montepremi massimo. Questo significa che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 24,2 milioni di euro, che attendono i giocatori che riusciranno a mettere le mani su tutti e 6 i numeri estratti. Sabato 8, insomma, non c’è stato nessun “6”, ma si sono contestualmente segnati ben 11 punti da “5”, dal valore di 17.736 euro l’uno. Da segnalare anche i 4 punti da “4 Stella”, dal valore di 19.691 euro e i 181 punti da “3 Stella” che hanno portato vincite per 1.832 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Questa è sicuramente una domanda che in moltissimi, almeno una volta, si saranno posti, trovandosi a fantasticare su queli cose si potrebbero fare con un budget così importante. Oltre a penare alle proprie esigenze e a qualche sogno da sempre tenuto nel cassetto, dedicando magari un pensiero anche a parenti e amici, si potrebbe decidere di finanziare un qualche innovativo progetto, prendendo spunto dalla piattaforma Kickstarter. Oggi, per esempio, guardiano Side Note, ovvero un taccuino per gli appunti estremamente compatto che può essere comodamente attaccato al MagSafe di Apple. Altro non è, infatti, che un taccuino riposto all’interno di una struttura metallica, corredato anche da una penna a sua volta magnetica. Comodo ed intuitivo, diventerà un compagno inseparabile per i creativi, o per chi più volte nella giornata sente l’esigenza di prendere qualche, piccola, nota.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Attirati dagli importanti premi in palio nel Superenalotto, nel Lotto e nel 10eLotto, dei nuovi giocatori potrebbero trovarsi indecisi sulle serie di numeri da giocare per tentare la fortuna. In tal caso potrebbe tornare utile il sistema tradizionale della Smorfia Napoletana, che traduce in numeri i sogni, i racconti ed anche le notizie. Per fare un esempio, prendiamo il concerto unico nel suo genere che si è tenuto in Florida, negli Stati Uniti, nei giorni scorsi, che ha visto alcune “sirene” esibirsi in un concerto subacqueo dai fondali marini. Per la Smorfia si potrebbe giocare il 39, che rappresenta l’acqua, oppure l’1 per il mare o, ancora, il 36 per l’acqua di mare. Ci sarebbe anche il 20, che rappresenta il concerto, oppure il 55 che raffigura l’arpa.

