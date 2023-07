Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 8 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 LUGLIO 2023

Tornano protagonisti Lotto, 10eLotto e Superenalotto con la nuova estrazione di oggi, sabato 8 luglio 2023. Dopo l’appuntamento “extra” di ieri, dedicato all’Emilia Romagna, perché i proventi di questo concorso saranno usati per interventi nei territori colpiti dall’alluvione, tornano le estrazioni tradizionali. In attesa di scoprire i numeri vincenti, vediamo com’è cambiata la classifica dei numeri ritardatari dopo l’ultimo appuntamento con la fortuna. Il 6 su Milano è ancora leader con le sue 126 assenze, come riportato da Agipronews.

Al secondo posto c’è l’80 su Torino, che invece ha saltato 115 concorsi del Lotto. Sono 107 invece i ritardi del 76 sulla ruota del Lotto di Milano, che completa il podio. Ma c’è una top five da completare! Al quarto posto troviamo il 25 sulla ruota del Lotto Genova che non è ancora centenario, perché è arrivato a quota 97 assenze, invece sono 88 quelle accumulate dal 77 sulla ruota del Lotto di Palermo. Non sono, invece, disponibili informazioni sulle vincite realizzate dai fortunati di Lotto e 10eLotto, verosimilmente alla luce del fatto che l’ultima estrazione è ravvicinata. Ma ci sono le quote del Superenalotto.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

A proposito dei premi riservati dal Superenalotto, non c’è stato alcun “6” nell’ultima estrazione, quindi il Jackpot vola a 23,5 milioni di euro. Ma ci sono stati due punti “5”, con i fortunati che hanno vinto 56.562,76 euro ciascuno. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 22.937 ciascuno. Andiamo avanti con le quote: ci sono stati 514 punti “4” da 229,37 euro ciascuno. Hanno vinto 22,59 euro coloro che hanno centrato i punti “3”, in questo caso le schedine fortunate sono 15.469. Salgono a quota 235.223 per i punti “2” da 5 euro. Torniamo al capitolo Superstar.

Le quote del Superenalotto proseguono con 98 punti “3 stella” da 2.259,00 euro. Vanno 100 euro a coloro che hanno realizzato il “2 stella” (1.581 giocate vincenti). Devono accontentarsi di 10 e 5 euro coloro che hanno centrato rispettivamente “1 stella” e “0 stella”. Nel primo caso le schedine fortunate sono state 8.499, nell’altro 17.267. L’ultimo “6” è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo, dove furono vinti 42,4 milioni di euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

C’è una domanda che è sempre nei pensieri dei giocatori del Superenalotto quando arriva il momento dell’estrazione: come investire il Jackpot? In realtà, è un interrogativo che riguarda anche coloro che partecipano a quella di Lotto e 10eLotto. In ogni caso, si può cercare ispirazione su Kickstarter, dove vengono lanciate raccolti fondi per finanziare progetti innovativi. Potrebbe essere il caso di “Moss Air“, un umidificatore e purificatore da tavolo che sfrutta il potere della natura per trasformare gli spazi interni. Sembra una piccola fioriera, in realtà è un pannello di muschio che filtra le polveri sottili e converte l’anidride carbonica in ossigeno, offrendo un ambiente di vita più fresco e più verde. Quando il foro di umificazione è coperto, la nebbia generata da Moss Air si raccoglie nella camera del muschio, mantenendola idratata. Quando la sfera magnetica viene rimossa, la nebbia riempie l’ambiente circostante, umidificandolo. Con un’autonomia fino a 8 ore, Moss Air può essere portato con sé in tutta la casa, sia che si tratti dell’ufficio, della cucina o della camera da letto.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Mentre scorre il tempo, avvicinandoci al momento dell’estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, arriva quello di confrontarci con la Smorfia napoletana, a cui spesso si ricorre per interpretare i sogni e trasformarli in numeri da giocare. In realtà, potete usarla anche per trasformare in numeri fatti di cronaca o gossip. Per fare un esempio, su Chi sono state pubblicate le foto del matrimonio blindato in Liguria di Annalisa con Francesco Muglia. Il rito religioso è stato celebrato il 29 giugno nella basilica di San Francesco d’Assisi, a cui è seguito un aperitivo nel Chiostro di San Francesco. I festeggiamenti poi alla Locanda del Cardinale. Due giorni dopo le promesse sono state rinnovate nel borgo di Tellaro, sulla spiaggia dell’Eco del Mare Night&Day Beach Club, di Francesca Moser (compagna di Zucchero). Possiamo partire con il 20, ‘a festa, nella tradizione partenopea. Ma la Smorfia napoletana ci propone anche 55, ‘a musica, ovviamente anche 63, ‘a sposa, 82, ‘a tavula ‘mbandita e 84 la chiesa.

