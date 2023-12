Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 12 dicembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver da poco scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, che si possono trovare poco più avanti in questa pagina, è arrivato il momento di scoprire quelli del Lotto e del 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la rapida parentesi del Simbolotto, ha lasciato spazio agli ultimi 10 numeri vincenti di oggi, che chiudono la serata di ricchi premi. Anche in questo caso, però, è importante prestare la massima attenzione possibile nel ricontrollo della schedina, specialmente perché si tratta di parecchi numeri, aumentando il rischio di incappare in una distrazione.

Dopo aver dato un’occhiata a questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe anche fare un secondo controllo con il tool automatico di verifica della vincita presente sui siti ufficiali dei giochi, nel quale basta inserire il codice identificativo della propria schedina. Senza indugiare oltre, però, scopriamo subito i numeri vincenti dell’estrazione odierna di Lotto e 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune possibili!

Estrazione 10eLotto n° 171 del 12/12/2023

3 – 5 – 8 – 11 – 13 – 14 – 23 – 24 – 43 – 46 – 47 – 49 – 56 – 59 – 61 – 76 – 78 – 85 – 87 – 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 46

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 46 – 85

Extra: 4 – 6 – 10 – 15 – 22 – 33 – 36 – 42 – 51 – 55 – 62 – 68 – 75 – 77 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 171 del 12/12/2023 BARI 46 85 8 33 51 CAGLIARI 43 61 11 4 86 FIRENZE 88 24 47 22 6 GENOVA 5 76 75 42 3 MILANO 78 88 62 42 86 NAPOLI 23 87 86 8 45 PALERMO 13 56 77 55 39 ROMA 14 49 88 68 34 TORINO 59 47 10 15 75 VENEZIA 3 11 36 85 45 NAZIONALE 21 50 53 90 65

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Ed anche oggi martedì 12 dicembre 2023, finalmente, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i turni di estrazione che si sono aperti da pochissimo proprio con quest’ultimo gioco! Oggi, lo ricordiamo, c’è in palio un jackpot dal valore di 30,1 milioni di euro, in attesa del giocatore che riuscirà ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, oltre agli altri ricchi premi per i giocatori leggermente meno fortunati.

A tal proposito, però, suggeriamo di prestare la massima attenzione nel ricontrollo delle propria schedina, per non rischiare di sprecare un’occasione potenzialmente milionaria a causa di una distrazione. Oltre a controllare i numeri su questo sito, ilSussidiario.net, suggeriamo di dare una seconda occhiata anche sul sito ufficiale del gioco, oppure su quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento per le estrazioni di Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 171 del 12/12/2023

Combinazione Vincente

27 59 47 57 4 89

Numero Jolly

7

Superstar

4

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 DICEMBRE 2023

Oggi, martedì 12 dicembre 2023, torna come di consueto il primo appuntamento settimanale con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, dopo quello che si è tenuto ieri ma che era la sostituzione delle estrazioni di venerdì scorso, che si festeggiava l’Immacolata Concezione. Normalmente, infatti, gli appuntamenti sono quattro a settimana, ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Giusto per farci un’idea dei premi in palio nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, mentre attendiamo l’estrazione dei numeri vincenti che verrà fatta in serata, possiamo recuperare le vincite maggiori delle estrazioni di ieri, lunedì 11 dicembre. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita più alta di ieri valeva ben 124.500 euro, centrati da un giocatore di Torino. Secondo posto, invece, per i 62.500 euro vinti da un fortunato giocatore di Rovato (Brescia), ai quali si aggiungono nell’ultimo posto del podio i 25.475 euro assegnati ad un giocatore di Rivignano Teor (Udine).

Messe da parte le quote del Lotto, prima di passare a quelle del Superenalotto dalle quali dipende il jackpot odierno, recuperiamo anche le maggiori vincite del 10eLotto di ieri. Il primo posto del podio va ai 50mila euro vinti a Vicenza centrando i punti “9 Oro”. Seguono, poi, la vincita dal valore di 30mila euro, portati a casa grazie ad un “8 Oro” centrato a Decimomannu (Cagliari), mentre chiudo la giornata i 20mila assegnati al giocatore di Genova che è riuscito ad indovinare un “9”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver recuperato le quote di Lotto e 10eLotto, ora tutta l’attenzione spetta al Superenalotto, il gioco che mette in palio il premio maggiore tra i tre protagonisti odierni. Nell’estrazione di ieri, come ormai da diverse settimane, nessun giocatore è riuscito a mettere le mani su tutti e 6 i numeri vincenti, ed oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 30,1 milioni di euro! Il premio più alto dell’estrazione di ieri, invece, valeva ben 62.628,96 euro, assegnati a due fortunati giocatori che hanno indovinato i punti da “5”. Da segnalare, tuttavia, anche i cinque premi da 50.087 euro che si sono portati a casa i giocatori che hanno indovinato 4 numeri con l’opzione “Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Molti giocatori potrebbero chiedersi come investire al meglio il jackpot del Superenalotto, oppure qualche ricco premio del Lotto e 10eLotto, auspicando un giorno di portare a casa un qualche bottino da sogno! Il nostro suggerimento è sempre quello di pensare prima, ovviamente, alle proprie esigenze e necessità, per poi magari valutare la possibilità di finanziare un qualche innovativo progetto in cerca di fondi.

Prendendo spunto dalla piattaforma KickStarter, si potrebbe scegliere il progetto Overade LIFE. Concretamente questo consiste in un casco da bicicletta che risponde all’esigenza di garantire al ciclista la maggiore sicurezza possibile. Resistente e versatile, grazie anche alla visiera rimovibile a piacere e alla chiusura semplificata e comoda, è dotato di una luce di segnalazione posteriore e di una anteriore per illuminare la strada. Inoltre, segnala anche le svolte grazie a dei segnali luminosi simili a quelli della macchina, reagisce anche alle frenate illuminandosi maggiormente.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Infine, nell’attesa dei risultati delle estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, diamo anche un’utile indicazione a tutti i giocatori indecisi sui numeri con cui compilare le proprie schedine. Esiste, infatti, il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che permette di tradurre in numeri i sogni, ma anche le notizie e i racconti. Per fare un esempio, prendiamo il recente video diffuso dall’Australia di una balena che ci è avvicinata incredibilmente alla riva, permettendo ai bagnanti in spiaggia di raggiungerla per una nuotata in compagnia. Dalla Smorfia potremmo ricavare, sicuramente, il 49 che è la balena, ma anche l’1 per il mare. Similmente, il 52 è il bagnante, mentre l’80 la spiaggia e il 65 il bagno al mare. Infine, il 54 è il nuoto e il 18 il bagno.











