Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 11 dicembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 DICEMBRE 2023

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano a sorpresa oggi, lunedì 11 dicembre 2023, per nuove estrazioni. Il motivo è legato agli “spostamenti” per la Festa dell’Immacolata. Dunque, la settimana si apre subito con i numeri vincenti che possono valere un ricco Jackpot o uno dei premi che si possono ottenere con il viaggio tra le ruote. A tal proposito, in attesa delle combinazioni fortunate, scopriamo le quote, partendo dal Lotto. Nell’estrazione di sabato è stata ottenuta una vincita da 12.500 euro a Roma. Altrettanto importante è stata quella centrata in provincia di Lecce: ad Andrano è stata registrata la vincita più alta di giornata, quella di 23.809 euro. Come evidenziato da Agipronews, va segnalata anche una vincita da 13.500 a Pietra Ligure (Savona) e una da 12.500 euro a Milano con l’ambo secco 3-22 sulla ruota cittadina. Pertanto, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni in tutta Italia, nel complesso 1,105 miliardi di euro quest’anno.

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi sabato 9 dicembre 2023

Dal Lotto, e prima di scoprire le quote di sabato del Superenalotto, soffermiamoci sul 10eLotto. Nell’estrazione di sabato è stata la Puglia a festeggiare per vincite complessive che hanno superato i 26 mila euro. La vincita più alta del concorso è stata realizzata a Foggia con un 9 da 20 mila euro a cui vanno aggiunto i 6.250 euro vinti a Bari attraverso un 6 Oro. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 20 milioni di euro in tutta Italia, in totale oltre 3,5 miliardi di euro in questo 2023, come riportato da Agipronews.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 9 dicembre 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora è il momento di approfondire il tema delle quote del Superenalotto di sabato. Non c’è stato nessun “6” nella terza e ultima estrazione della settimana, quindi il Jackpot è salito a 29,5 milioni di euro per il concorso di oggi. Nell’appuntamento di sabato è stato, però, realizzato un punto “5+1” da 688.294,85 euro, attraverso una giocata online effettuata dal punto vendita a distanza Sisal. Ma ci sono state anche altre vincite importanti. Ad esempio, vanno segnalati anche quattro punti “5” da 55.593,05 euro l’uno, centrati a Lamezia Terme (Catanzaro), a Campodarsego (Padova), a Sala Baganza (Parma).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 7 dicembre 2023

La quarta vincita relativa a tale categoria del Superenalotto è stata realizzata attraverso una giocata online effettuata sempre dal punto vendita a distanza Sisal. Altrettanto interessante è il premio attribuito a coloro che hanno centrato il “3 stella”: parliamo di 2.470,00 euro che vanno alle 132 schedine fortunate.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Una domanda che torna estrazione dopo estrazione del Superenalotto è quella relativa a come spendere l’eventuale vincita del Jackpot. Ma lo stesso si chiedono coloro che partecipano ai concorsi di Lotto e 10eLotto. Visto che parliamo di premi talmente importanti da poter soddisfare sogni e desideri, potreste prendere in considerazione anche di finanziare alcuni progetti, come quelli presentati su Kickstarter. Ad esempio, c’è “Looking Glass Go“, il primo display olografico portatile al mondo, progettato per un futuro di memorie spaziali.

Qualsiasi foto può diventare un ologramma: scattate foto spaziali istantanee con il vostro telefono e visualizzatele con incredibile profondità e dettaglio come ologrammi. Ma potete anche trasformare i vecchi ricordi dei vostri archivi in un flusso di ologrammi 3D consegnati al vostro Looking Glass Go tramite WiFi. Per gli appassionati di fotografia, è possibile utilizzare tecniche avanzate di fotografia spaziale come le Gaussian Splats e le NeRF per catturare e rivivere momenti da ogni angolazione come mai prima d’ora.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Avete già effettuato le vostre giocate a Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Qualcuno forse è ancora alle prese con i numeri da giocare. Poco male, perché c’è la Smorfia napoletana pronta a darvi una mano. Infatti, non torna utile solo per interpretare i sogni, potreste usufruirne anche per trasformare dei casi di attualità in numeri da giocare, nella speranza che siano fortunati. Prendiamo il caso della stangata di Natale, con l’inflazione che cala, ma non per le feste. Infatti, avremo rincari generalizzati, stando a quanto rilevato dalle associazioni di categoria e dei consumatori, che hanno ipotizzato un rialzo del 19%.

Partiamo ovviamente dal 25, il Santo Natale, ma non possiamo rinunciare a 20, la festa, e 46, i soldi. Ci sarebbe anche 58, il regalo, quello da fare per le persone care, invece 82, la tavola imbandita, come quella attorno a cui vi riunirete insieme ad amici e parenti. A proposito di tavola, ci sono 4 maiale, 45 vino buono, 49 carne e 50 pane, in rappresentanza di alcuni alimenti da usare per preparare le leccornie natalizie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA