Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 12 gennaio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo i numeri vincenti del Superenalotto, che possono essere trovati poco più avanti in questa pagina, è arrivato ora il momento di scoprire quelli del Lotto e del 10eLotto! Da pochi minuti, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la breve parentesi dedicata al Simbolotto, ha lasciato la parola agli ultimi 10 numeri fortunati della giornata. Si tratta, insomma, si parecchi numeri da controllare, specialmente per coloro che hanno giocato ad entrambi i giochi, aumentando il rischio di perdere un’occasione a causa della distrazione di un momento.

Il nostro consiglio, dunque, è quello di utilizzare, dopo questo sito, ilSussidiario.net, anche il comodo tool per la verifica automatica della vincita presente sui siti di entrambi i giochi, nel quale basta inserire il codice identificativo della propria schedina. Senza ulteriori indugi, però, riveliamo subito i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, augurando a tutti gli speranzosi giocatori buona fortuna!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI DEL SIMBOLOTTO

Estrazione 10eLotto n° 7 del 12/01/2024

6 – 12 – 13 – 17 – 20 – 26 – 31 – 33 – 41 – 45 – 46 – 51 – 57 – 58 – 68 – 71 – 80 – 81 – 82 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 46

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 46 – 33

Extra: 2 – 3 – 14 – 27 – 32 – 34 – 39 – 48 – 59 – 61 – 74 – 77 – 78 – 89 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 7 del 12/01/2024 BARI 46 33 90 2 31 CAGLIARI 31 81 34 32 8 FIRENZE 68 86 14 59 49 GENOVA 45 82 39 57 1 MILANO 51 12 61 27 23 NAPOLI 13 71 89 3 41 PALERMO 26 17 74 68 51 ROMA 57 20 78 4 68 TORINO 80 58 48 17 56 VENEZIA 6 41 77 29 34 NAZIONALE 9 87 34 82 47

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, venerdì 12 gennaio 2024, è arrivato il momento di mettere mano alle schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto perché da pochissimo si sono aperti ufficialmente i turni delle estrazioni che potrebbero, ce lo auguriamo, rendere ricco qualche fortunatissimo lettore! Ad inaugurare la nuova serata di ricchi premi c’è, come sempre, l’ultimo dei tre giochi che oggi mette in palio un jackpot da ben 44,6 milioni di euro, oltre a tutti i numerosi altri premi per coloro che indovineranno solo parte della sestina vincente.

Prima di rivelare i numeri vincenti, però, ricordiamo l’importanza di un controllo meticoloso della propria schedina, specialmente prima di darsi per vinti, utilizzando magari diverse fonti. Oltre a questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe anche dare un’occhiata a quello ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Scopriamo, ora, i numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto che stanno per aprirsi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 6 del 12/01/2024

Combinazione Vincente

84 72 78 25 11 23

Numero Jolly

20

Superstar

40

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 GENNAIO 2024

Torna oggi, venerdì 12 gennaio 2024, un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi apprezzatissimi che mettono il palio ricchissimi premi e jackpot in ben quattro appuntamenti settimanali distinti! Quello odierno, infatti, è il terzo tra questi, dopo quelli che si sono già tenuti martedì e giovedì e che si ripeterà, nuovamente, domani chiudendo il ciclo per questi sette giorni in vista del prossimo martedì.

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, come sempre, verranno annunciati in serata, ma nel frattempo per ingannare l’attesa possiamo recuperare gli esiti dell’ultima estrazione, quella di ieri, giovedì 11 gennaio. Partendo dal Lotto, in particolare, il premio più alto è valso ben 62.250 euro ad un fortunatissimo giocatore di Nocera Inferiore (Salerno). Secondo posto della giornata, invece, per i 15.250 euro assegnati ad Aquilonia (Avellino), e chiudono la top 3 della giornata i 13.500 euro vinti a Minturno (Latina).

Messe da parte le quote del Lotto, prima di dedicarci al Superenalotto e al suo ricco jackpot, recuperiamo anche le quote del 10eLotto, che nella giornata di ieri ha assegnato un ricco premio da 50mila euro, destinati al fortunato giocatore di Lecce che ha indovinato i punti da “9 Oro”. Seguono, poi, i tre premi gemelli da 20mila euro assegnati a Roma, Latina e Anzio grazie, anche in questo caso, ai punti “9 Oro”. Chiudono, infine, la top 3 dei premi di ieri gli 8.100 euro vinti a Taino (Varese) con un “6 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Quanto vale oggi il jackpot del Superenalotto? Per rispondere a questa domanda, similmente a come abbiamo fatto con il Lotto e 10eLotto, dobbiamo recuperare prima le quote dell’ultima estrazione, che si è sempre tenuta ieri. Nessun giocatore, nuovamente, è riuscito a centrare tutti e 6 i numeri vincenti, e questo porta il jackpot del Superenalotto di oggi a 44,6 milioni di euro! I premi più alti di ieri, comunque, sono valsi 49.058 euro a due fortunati giocatori che hanno centro i punti da “4 Stella”, seguiti poi dai 6 premi da 32.048,79 euro l’uno assegnati a coloro che hanno indovinato 5 numeri vincenti. Segnaliamo anche i 92 premi da 3.517 euro con i punti “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Molti giocatori, probabilmente, sognando un giorno di mettere le mani su qualche ricchissimo premio di Lotto e 10eLotto, o anche sul jackpot del Superenalotto, potrebbero esserci chiesti come investirlo al meglio. Nel caso, noi suggeriamo sempre di pensare ovviamente prima alle proprie esigenze e a quei sogni che si tengono da anni nel cassetto, per poi riservare parte del budget al finanziamento di un innovativo progetto.

Prendendo spunto dalla piattaforma KickStarter, l’occhio potrebbe cadere sul progetto mui Board Gen 2. Questa consiste in un hub multimediale e smart, inserito all’interno di un piacevole rettangolo in legno che si adatterà perfettamente a qualsiasi arredamento e ambiente domestico. Semplicemente cliccandolo si potrà accedere ad una serie di comandi smart, come l’accensione delle luci e la regolazione della loro intensità, ma anche il riscaldamento e la chiusura di porte e finestre. Permette, tuttavia, anche di controllare la riproduzione della musica o il meteo, oltre che di impostare timer e scrivere a mano messaggi che rimarranno impressi.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Infine, se qualche giocatore si trovasse indeciso sui numeri da scommettere nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana che permette, appunto, di ottenere dei numeri partendo da sogni, racconti o notizie. Per esempio, prendiamo la recente vicenda, per certi versi ironica, del turista ignoto che ha rubato a Pompei alcune pietre pomici, salvo poi restituirle, con un biglietto di scuse, credendo di essere stato maledetto dalla sfortuna, dato che si sarebbe ammalato. Dalla Smorfia potremmo ricavare sia il 77 che il 12, che sono rispettivamente il turista e le pietre. Similmente, il 63 è il furto, mentre il 22 il biglietto e il 2 le scuse. Se non bastassero, il 19 è la malattia, il 78 la maledizione e il 30 la leggenda.











