Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Martedì 12 Marzo 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Messi da parte i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa stessa pagina, spetta ora scoprire quelli del Lotto e del 10eLotto! Da pochissimi minuti, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la classica parentesi dedicata ai simboli del Siimbolotto, ha lasciato spazio agli ultimi 10 numeri fortunati di oggi, che chiudono definitivamente la serata di estrazioni.

Si tratta, insomma, di parecchi numeri da controllare e il nostro consiglio è quello si usare, dopo questo sito, ilSussidiario.net, anche il comodo tool automatico per verificare la vincita. Questo si trova sui siti ufficiali dei due giochi e basterà inserire al suo interno il codice identificativo della propria schedina per scoprire immediatamente l’eventuale importo vinto. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune possibili!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 41 del 12/03/2024

16 – 17 – 23 – 25 – 28 – 31 – 33 – 36 – 38 – 39 – 56 – 57 – 64 – 67 – 68 – 69 – 76 – 79 – 87 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 67

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 67 – 16

Extra: 4 – 5 – 9 – 11 – 12 – 13 – 27 – 29 – 32 – 47 – 59 – 70 – 75 – 81 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 41 del 12/03/2024 BARI 67 16 76 38 32 CAGLIARI 33 38 13 88 75 FIRENZE 23 64 13 81 47 GENOVA 79 36 29 5 4 MILANO 69 36 9 33 82 NAPOLI 57 28 27 12 64 PALERMO 31 68 11 36 51 ROMA 56 87 75 39 11 TORINO 39 25 59 9 34 VENEZIA 17 89 12 70 37 NAZIONALE 20 54 44 48 40

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

È arrivato anche oggi, martedì 12 marzo 2024, il momento di mettere mano alle schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, perché da pochi minuti si è ufficialmente aperta la serata di ricche estrazioni! Ad aprire le danze, come di consueto, è stato l’ultimo dei tre giochi, che oggi mette in palio un jackpot da ben 73,6 milioni di euro, in attesa di chiunque riuscirà a centrare tutti e 6 i numeri vincenti, oltre ovviamente ai tanti altri premi per chi indovinerà solo una parte della sestina.

Prima di passare ai numeri vincenti di oggi, però, ricordiamo ai giocatori che è sempre importante controllare con cura la propria schedina, usando magari diverse fonti per consultare la sestina. Oltre a questo sito, ilSussidiario.net, infatti, anche il portale ufficiale del gioco e quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli ripeteranno tutti i numeri vincenti. Fatte le dovute premesse, scopriamo subito la sestina vincente di oggi del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto che si apriranno a brevissimo!

Ultima estrazione Superenalotto n. 40 del 12/03/2024

Combinazione Vincente

25 69 67 46 86 7

Numero Jolly

23

Superstar

77

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI 12 MARZO 2024

Si apre nella giornata di oggi, martedì 12 marzo 2024, una nuova settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più partecipati in Italia grazie ai ricchissimi premi e jackpot che mettono in palio in ben quattro differenti appuntamenti settimanali. Oltre ad oggi, infatti, nuovi concorsi si terranno anche nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, completando un viaggio che poi la prossima settimana si ripeterà identico.

Nell’attesa delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che si apriranno in serata, possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, quello di sabato 9 marzo 2024, giusto per farci un’idea dei possibili premi in palio. Nel Lotto, per esempio, sabato il premio più alto è valso ben 107mila euro per un fortunatissimo giocatore di Reggio Calabria. Similmente, un altro giocatore ne ha vinti oltre 67mila a Palermo ed, infine, il terzo posto del podio è occupato dai 45mila vinti sempre a Reggio Calabria.

Prima di passare al Superenalotto e al suo jackpot, così come abbiamo recuperato le quote del Lotto, facciamo lo stesso con il 10eLotto. Sabato, in questo gioco, il premio più alto è valso 20mila euro ad un giocatore di giocatore di Roma che è riuscito a centrare la sequenza da “5 Oro”. Lo seguono, poi, altri due premi da 20mila euro l’uno centrati a Tempio Pausania (Sassari) e Trezzano sul Naviglio (Milano) rispettivamente con un “9” e un “8 Doppio Oro”. Chiude i conti della giornata il premio da 10.005 euro vinto con un “8” a Lenola (Latina).

SUPERENALOTTO, IL JACKPOT IN PALIO OGGI

Quanto vale il jackpot del Superenalotto di oggi? Per rispondere a questa domanda, similmente a quanto fatto con il Lotto e il 10eLotto, dobbiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, perché il valore del montepremi massimo varia in base al fatto che sia stata o meno indovinata la sestina vincente in occasione dell’ultima estrazione. Dato che sabato nessun giocare è riuscito ad indovinare tutti e 5 i numeri, il jackpot è salito a ben 73,6 milioni di euro!

Pur in assenza di 6, nell’ultima estrazione del Superenalotto non sono mancati i ricchi premi, tra i quali spiccano i 42.322,08 euro vinti da 5 differenti giocatori che sono riusciti ad indovinare 5 tra i numeri vincenti. Similmente, avrà festeggiato il singolo giocatore che, grazie alla sequanza “4 Stella” è riuscito a mettere le mani su 34.584 euro, mentre vale la pena segnalare anche i 2.871 euro vinti dai 114 giocatori che hanno indovinato i punti “3 Stella”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Sempre nell’attesa dell’annuncio dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo ai giocatori indecisi sui numeri con cui compilare le schedine che esiste il sistema della Smorfia Napoletana. Questo, infatti, permette di ottenere una serie di numeri partendo da un sogno, ma anche da un racconto o da una notizia, convertendo alcune tra le parole che compongono la storia. Per fare un esempio, prendiamo la recente notte degli Oscar, ovvero le premiazioni dedicate al mondo del cinema che incoronano i migliori film, attori e registi dell’ultimo anno.

Dalla Smorfia potremmo ottenere, partendo dagli Oscar, sicuramente il 74 e il 48, che rappresentano rispettivamente il premio e il film. Similmente, il 35 è l’attore, così come il 18 è il regista. Il 41 è il cinema, mentre il 52 l’attore di cinema e, ancora, il 64 è il regista di film. Avremo, così, rapidamente ottenuto 7 ottimi numeri per le schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, da integrare magari con i propri numero fortunati.











