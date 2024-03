Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto oggi, sabato 9 marzo 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Ora i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto si prendono la scena. Dopo aver scoperto quelli del Superenalotto, ci tocca completare il quadro delle estrazioni. Abbiamo del resto raccolto le combinazioni fortunate in diretta, ma vi suggeriamo di usufruire di tutti gli strumenti a disposizione per la verifica delle vostre giocate. Questo è il caso, ad esempio, dell’app My Lotteries, che potete scaricare sui dispositivi iOS e Android. Peraltro, potete usarla anche per giocare la schedina, senza recarvi presso un punto vendita fisico.

Se le vostre giocate sono vincenti, potete ricevere il premio direttamente sul conto gioco personale, ma se l’importo eccede i limiti previsti per l’erogazione dello stesso su conto gioco online, allora dovrete procedere con apposita richiesta di riscossione della vincita presso una filiale qualsiasi di Intesa Sanpaolo o direttamente all’Ufficio Premi IGT Lottery SpA. Vi auguriamo allora buona fortuna con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e pure Superenalotto!

Estrazione 10eLotto n° 40 del 09/03/2024

5 – 12 – 20 – 25 – 27 – 30 – 32 – 35 – 41 – 45 – 46 – 51 – 55 – 58 – 63 – 70 – 72 – 73 – 74 – 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 35

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 35 – 36

Extra: 6 – 10 – 14 – 21 – 24 – 29 – 34 – 36 – 37 – 43 – 44 – 65 – 66 – 67 – 76

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n° 40 del 09/03/2024 BARI 35 46 58 25 34 CAGLIARI 45 51 12 66 65 FIRENZE 27 32 70 76 43 GENOVA 30 88 37 21 43 MILANO 5 55 6 43 10 NAPOLI 41 63 29 6 44 PALERMO 20 12 14 21 24 ROMA 72 73 36 10 82 TORINO 74 45 30 35 36 VENEZIA 25 70 41 67 61 NAZIONALE 42 55 53 73 68

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

La serata di estrazioni entra nel vivo con i numeri vincenti del Superenalotto, che aprono le danze in vista del viaggio tra le ruote del Lotto e tra le combinazioni fortunate del 10eLotto. Avete vinto? La risposta può arrivare solo verificando al meglio le vostre giocate. I numeri vincenti li trovate di seguito, ma è importante controllare le ricevute di gioco e, quindi se avete vinto, usufruendo del sito ufficiale. Basta inserire il numero del concorso a cui avete partecipato, l’anno e il relativo codice della giocata.

Si tratta di informazioni che potete ritrovare direttamente sulle schedine. Poi non vi resta che inserirle nell’applicativo della pagina e verificare se avete centrato una vincita in questo concorso. Discorso simile per quanto riguarda l’app ufficiale del Superenalotto, ma chiaramente potete anche affidarvi alle ricevitorie Sisal dislocate sul territorio italiano. Ora lasciamo la parola ai numeri vincenti del Superenalotto prima di ritrovarci con quelli di Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 39 del 09/03/2024

Combinazione Vincente

62 – 55 – 49 – 36 – 30 – 10

Numero Jolly

32

Superstar

66

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI SABATO 9 MARZO 2024

Non si ferma la caccia ai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. La sfida a distanza con la fortuna torna oggi, sabato 9 marzo 2024, con nuove estrazioni dei concorsi Sisal. Infatti, dopo l’appuntamento “straordinario” del venerdì, introdotto dopo l’alluvione in Emilia-Romagna, chiudiamo la settimana, nella speranza di farlo al meglio. In attesa però di scoprire le combinazioni fortunate dei giochi tanto amati, possiamo soffermarci sulle statistiche, in particolare sui numeri ritardatari del Lotto, anche perché ci sono delle novità importanti.

Infatti, dopo l’estrazione di venerdì, è caduto il 78 su Bari, che aveva accumulato 201 assenze. Quindi, al primo posto dei numeri ritardatari del Lotto ora c’è l’89 su Roma, diventato leader di questa classifica con 129 turni di assenza. Al secondo posto sale il 48 su Venezia, che manca da 119 estrazioni. A completare il podio, quindi al terzo posto, c’è il 47 su Palermo, che non si vede da 115 concorsi. Al quarto posto c’è il 28 su Venezia che ha collezionato finora 110 ritardi. A completare il top five il 25 su Bari, che invece di ritardi ne ha accumulati 109. Ora passiamo alle quote del Superenalotto.

SUPERENALOTTO, IL JACKPOT IN PALIO OGGI

Ora è il momento di analizzare le vincite del Superenalotto relative all’estrazione di ieri. Non c’è stato alcun “6” nel terzo appuntamento settimanale, quindi il Jackpot è salito a 72,7 milioni di euro. Ma nel concorso del venerdì sono stati realizzati sette punti “5” da 18.504,25 euro. Ancor più ricca la vincita per chi ha centrato il “4 stella”: parliamo di tre schedine fortunate, ognuna da 25.357,00 euro. Scendiamo alle 69 vincite per il “3 stella” che regala 2.070,00 euro a ognuno dei fortunati. Ci sono poi 526 vincite per i punti “4” da 253,57 euro.

Passiamo ai 100 euro vinti da coloro che hanno centrato il “2 stella”, ovvero i possessori delle 1.077 schedine fortunate. Sono 19.254 per i punti “3” da 20,70 euro. Il bottino dell’1 stella è di 10 euro, con 6.223 giocate vincenti. Completiamo il quadro delle quote del Superenalotto con i 5 euro vinti da coloro che hanno centrato i punti “2” (272.447 schedine fortunate) e “0 stella” (13.009 giocate vincenti).

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non possono esserci estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto senza la Smorfia napoletana, di cui molti si avvalgono per interpretare i sogni e avere così i numeri con cui tentare la fortuna. Ma se non avete sogni da interpretare, potete affidarvi alla realtà. Prendiamo il caso della curiosa storia che arriva dalla provincia di Foggia, dove una signora ha chiamato i vigili del fuoco lamentando un forte odore di gas. Quando sono arrivati sul posto, si sono però resi conto che il problema erano… i broccoli della vicina di casa. E la storia è diventata virale sui social.

Dovremmo cominciare dal 68, la zuppa cotta e dall’82, la tavola imbandita, ma chiaramente non posso mancare né il 60, il lamento, né il 72, lo stupore, gli stati d’animo della signora che ha allertato i vigili del fuoco. Chissà se alla fine se l’è cavata con una risata, 19, quella che sicuramente ha strappato a tutti questa storia curiosa che può ispirare i giocatori di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.











