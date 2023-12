Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 16 dicembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Ora è il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto. Dopo aver scoperto quali sono quelli del Superenalotto, ci dedichiamo agli altri giochi della serata, a partire dal viaggio tra le undici ruote nazionali, a cui si abbina la tradizionale parentesi del Simbolotto, per la quale c’è un focus a parte. Ci sono tanti modi per seguire questo appuntamento. In primis, ci siamo noi sempre pronti a raccogliere i numeri vincenti, ma c’è la diretta della trasmissione Lotto in Diretta sul sito del gioco, collegata in simultanea alle tre sale estrazionali di Milano, Roma e Napoli.

Le estrazioni del Lotto possono essere seguite in diretta anche su My Lotteries, l’applicazione ufficiale del Lotto disponibile su dispositivi Android e iOS. Oltre alle ricevitorie Sisal, c’è pure il Lotto su Televideo, il servizio di teletext della Rai che consente di verificare i numeri vincenti subito dopo la conclusione delle operazioni di estrazione. A tal proposito, vi lasciamo proprio ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, che vanno ad aggiungersi a quelli del Superenalotto. Buona fortuna!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 174 del 16/12/2023

7 – 12 – 21 – 24 – 29 – 30 – 32 – 39 – 48 – 51 – 56 – 57 – 63 – 70 – 72 – 73 – 74 – 76 – 82 – 84

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 84

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 84 – 48

Extra: 8 – 15 – 18 – 36 – 37 – 38 – 41 – 44 – 65 – 67 – 78 – 79 – 80 – 86 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 174 del 16/12/2023 BARI 84 48 56 65 80 CAGLIARI 57 24 74 78 67 FIRENZE 21 51 73 86 15 GENOVA 70 56 7 87 36 MILANO 39 73 76 8 79 NAPOLI 32 63 57 12 19 PALERMO 82 12 72 41 83 ROMA 39 74 18 80 69 TORINO 70 30 44 56 2 VENEZIA 29 57 37 38 89 NAZIONALE 89 50 90 76 61

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Attesa finita per chi è a caccia dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. La prima combinazione ad essere uscita è la sestina che può valere il ricco Jackpot. Siete pronti a scoprirla? Non lasciatevi distrarre da altri pensieri, come i sogni da realizzare con un eventuale ricco premio, perché del resto avreste tanto tempo per pensarci. Quel che conta, invece, è assicurarvi di verificare bene le vostre giocate, quindi applicatevi con la massima attenzione. Non è sicuramente un’operazione complicata, ma anche se semplice, è piena di insidie. Infatti, una semplice distrazione potrebbe giocarvi brutti scherzi.

Per questo non ci stanchiamo mai di consigliarvi di utilizzare i vari canali di verifica messi a disposizione, dal sito ufficiale del gioco, a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, passando per l’app ufficiale e le tradizionali ricevitorie dislocate su tutto il territorio nazionale. Ora lasciamo la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, poi ci ritroveremo per scoprire quelli di Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 174 del 16/12/2023

Combinazione Vincente

13 22 42 87 47 23

Numero Jolly

67

Superstar

69

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 DICEMBRE 2023

Prosegue la marcia di avvicinamento di Lotto, 10eLotto e Superenalotto al Natale. Oggi, sabato 16 dicembre 2023, sono in programma le nuove estrazioni dei numeri vincenti. Ieri è andato in scena l’appuntamento straordinario, quello lanciato per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna, stasera invece c’è quello tradizionale del sabato. In attesa di scoprire le combinazioni fortunate dell’estrazione di oggi, approfondiamo il tema delle statistiche, che ci consentono ad esempio di scoprire com’è cambiata la classifica dei numeri ritardatari del Lotto dopo il concorso di ieri.

La graduatoria dei numeri ritardatari del Lotto mostra il 2 su Venezia leader con le sue 162 estrazioni di assenza. Al secondo posto in classifica c’è il 78 su Bari, che invece non si vede da 154 appuntamenti con la fortuna. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, troviamo il 27 su Palermo, che invece ha saltato 126 estrazioni del Lotto. A completare la top five un altro numero su Palermo, il 53, che ha accumulato 116 ritardi, e un altro 53, ma questo su Torino, che invece di assenze ne ha collezionate finora 114.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

La sestina del Superenalotto non ha regalato venerdì alcuna “6”, quindi il Jackpot è salito a quota 32,5 milioni di euro per l’estrazione di oggi. Nel concorso di venerdì, però, non sono mancate le vincite importanti, come i due punti “5” che sono stati realizzati a Rionero in Vulture (PZ) e Scansano (GR). Il bottino è di 63.337,19 euro per i fortunati vincitori. Da segnalare anche un “4 stella” da 43.069 euro. Non possono lamentarsi neppure coloro che hanno centrato il “3 stella”. Le schedine fortunate sono 59, ognuna delle quali vale un premio di 3.393,00 euro. Scendiamo a 430,69 euro per coloro che hanno realizzato i 301 “punti 4”.

Ora le quote più basse del Superenalotto: hanno vinto 100 euro coloro che hanno centrato il “2 stella”, che vanta 972 schedine vincenti. Sono 11.465 per i “punti 3” che offre un premio di 33,93 euro. Passiamo ai 10 euro vinti con “1 stella” che di giocate fortunate ne raccoglie 7.063. Sono 190.199 e 17.979 rispettivamente per i “punti 2” e “0 stella”, con cui si vincono 6,34 euro e 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per il tradizionale appuntamento con la Smorfia napoletana, che ci consente non solo di interpretare i sogni, ma anche di trovare numeri da giocare al Lotto (ma anche a 10eLotto e Superenalotto) partendo da casi d’attualità, possiamo non partire da una tradizione partenopea come quella del prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro? A Napoli si è ripetuto tale prodigio, infatti l’annuncio del “miracolo” avvenuto, al termine della funzione religiosa, è stato dato questa mattina e accolto dai fedeli alla Cappella del Tesoro di San Gennaro con un lungo e caloroso applauso. Ecco allora che la Smorfia napoletana ci propone per il Lotto il 18, il sangue, e 20 la festa, da interpretare come entusiasmo con cui è stata accolta la notizia, a cui ben si abbina 72, lo stupore. Infine, 84 la Chiesa, da intendere in senso generale, ma anche particolare, visto dove è avvenuto il miracolo in questione.











