Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 16 gennaio 2024, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 GENNAIO 2024

Nella giornata di oggi, martedì 16 gennaio 2024, si apre un nuovo ciclo di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi che ogni settimana mettono in palio ricchissimi premi e jackpot in ben quattro occasioni differenti! Quella odierna, appunto, è solamente la prima delle quattro tappe settimanali, alla quale seguiranno nuove estrazioni giovedì, venerdì e sabato, prima di una breve pausa in vista del prossimo martedì!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 13 gennaio 2024

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto non verranno annunciati prima di questa sera, e nel frattempo per ingannare l’attesa possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, quello di sabato 13 gennaio 2024! Partendo dal Lotto, il premio più alto della giornata valeva ben 64.500 euro, vinti da un giocatore di Napoli che ha centrato quattro terni e una quaterna. Un altro giocatore napoletano, di Frattamaggiore, ha vinto, poi, il secondo premio più alto di sabato, dal valore di 45.500 euro! Chiudono, infine, la top tre i 22.500 vinti da due differenti giocatori, uno di Bronte (Catania) e l’altro di Loro Ciuffenna (Arezzo).

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 13 gennaio 2024

Messe da parte le quote del Lotto, prima di dedicarci al Superenalotto, recuperiamo anche i premi più alti del 10eLotto, sempre per la giornata di sabato 13. Festeggia, in particolare, il giocatore di Salzano (Venezia) che grazie ad un “7 Oro” si è aggiudicato un premio da 8mila euro. Secondo e terzo posto, invece, per la provincia di Cosenza, dove sono stati vinti 6 mila euro (a Spezzano della Sila) ed altri 5 mila (a Rende), rispettivamente con un “7 Oro” e un “8 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo le quote del Lotto e del 10eLotto, l’attenzione va ora al Superenalotto, che in ognuno dei quattro appuntamenti settimanali mette in palio il premio massimo più alto tra i tre giochi! Nella giornata di sabato nessuno è nuovamente riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, e questo significa che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 46 milioni di euro! Nessuno, insomma, ha centrato il 6, ma sicuramente ha festeggiato il singolo giocatore che con i punti da 5 si è portato a casa 209.907,76 euro. Da segnalare, però, anche gli altri 2 fortunati che con grazie ai punti “4 Stella” si sono aggiudicati ben 65.399 euro l’uno, così come vale la pena sottolineare anche i 164 premi da 3.533 euro vinti con i punti “3 Stella”.

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 12 gennaio 2024

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Sicuramente moltissimi giocatori almeno una volta si saranno posti questa domanda, fantasticando su quel giorno in cui riusciranno a portarsi a casa un ricchissimo premio! Il nostro consiglio è quello di pensare prima, ovviamente, alle proprie esigenze, per poi riservare anche parte del budget al finanziamento di un innovativo progetto in cerca di fondi.

Dalla piattaforma KickStarter si potrebbe, tra gli altri, optare per il progetto MagFree Transform. Si tratta di una base di ricarica wireless pensata per dispositivi Apple, ma anche funziona tranquillamente anche con gli Android abilitati alla ricarica senza fili. La particolarità sta nel fatto che può accogliere contemporaneamente sia il cellulare, che lo smartwatch e le AirPoid, oltre alla possibilità di “riorganizzare” la base di ricarica in diverse forme, da quella piatta a quella verticale, che funziona esclusivamente con il MagSafe.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se, infine, qualche giocatore fosse indeciso sui numeri da scegliere per la propria scommessa nel Lotto, 10eLotto o Superenalotto, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana. Questo, infatti, permette di ricavare dei numeri utili per la schedina, partendo da sogni, racconti o notizie. Per fare un esempio, prendiamo la cerimonia degli Emmy Award che si è tenuta ieri e che ha premiato le migliori serie tv in due differenti categorie, ovvero dramma e commedia. Dalla Smorfia potremmo ricavare, sicuramente, il 70 che è la cerimonia, o anche il 74 per il premio. Similmente, il 35 è l’attore, mentre il 46 la commedia e il 90 il dramma. Aggiungendo, infine, il 62 che è la televisione, avremo ottenuto rapidamente 6 numeri per la nostra scommessa!

