COME VERIFICARE LE COMBINAZIONI DI LOTTO E 10ELOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO

Non avete avuto modo di seguire l’estrazione di Lotto e 10eLotto che è appena terminata, ma volete capire se avete vinto? Siete nel posto giusto al momento giusto, perché abbia seguito l’ennesimo appuntamento con la dea bendata per consentirvi di cominciare il primo step della verifica. Dunque, abbiamo raccolto tutte le combinazioni numeriche, dopo la sestina del Superenalotto, ora tocca a voi, con le vostre schedine e giocate.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 18 Gennaio 2025

Non mancano sistemi semplici e intuitivi, come l’ormai noto verifica vincite, con cui avere un responso rapido e diretto in merito alla propria giocata, a patto di avere a disposizione il numero di serie. In alternativa, c’è l’applicazione ufficiale, che prevede un procedimento simile, o uno dei molteplici punti vendita dislocati sul territorio italiano. Ora però andiamo dritti al punto con i numeri vincenti di oggi:

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 17 Gennaio 2025

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 11 del 18/1/2025

01 – 02 – 07 – 08 – 13 – 21 – 23 – 24 – 25 – 31 – 34 – 44 – 46 – 74 – 76 – 77 – 78 – 84 – 87 – 88

NUMERO ORO: 24

DOPPIO ORO: 24 – 76

EXTRA: 03 – 04 – 06 – 09 – 12 – 17 – 18 – 33 – 38 – 47 – 48 – 55 – 64 – 67 – 72

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 17 Gennaio 2025

Estrazioni del Lotto n° 11 del 18/1/2025

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero Bari 24 76 02 72 12 Cagliari 21 08 77 04 17 Firenze 74 84 07 12 72 Genova 13 07 33 47 18 Milano 01 34 09 55 48 Napoli 46 23 25 03 06 Palermo 44 07 01 46 84 Roma 88 78 64 74 04 Torino 07 87 67 38 53 Venezia 31 25 04 18 02 Nazionale 49 82 59 65 67

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO E IL “GENERATORE” CASUALE

Avete messo in moto la macchina della fortuna? Per farlo bisogna aver effettuato la propria giocata al Superenalotto (o al Lotto e al 10eLotto che seguiremo a breve per l’uscita dei loro numeri vincenti). Ora gli occhi sono tutti puntati sulla sestina fortunata, quella con cui provare a mettere le mani al ricco montepremi. Ci sono tanti modi per provarci, non serve sempre avere le idee chiare sui numeri da giocare.

Ad esempio, sul sito ufficiale di questo gioco c’è un generatore di combinazioni che aiuta i tanti giocatori a completare la propria schedina, visto che viene proposta una sestina del tutto casuale che è abbinata pure a un numero Superstar. Potete scegliere i tipi di numeri tra casuali, frequenti, ritardatari, pari e dispari. Una volta fatta questa scelta, basta cliccare su “genera combinazione” per ottenere la propria giocata da convalidare, così il gioco è fatto. Ora però vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi…

Ultima estrazione Superenalotto n. 11 del 18/01/2025

Combinazione Vincente

10 – 46 – 21 – 29 – 2 – 70

Numero Jolly

31

SUPERSTAR

59

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, IN ARRIVO I NUMERI VINCENTI

Non è ancora tempo di numeri vincenti per Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ma il grande momento, quello più atteso della serata di oggi, sabato 18 gennaio 2025, si sta avvicinando inesorabilmente, mentre cresce il desiderio di ottenere un ricco e importante premio dopo l’appuntamento di ieri. Occhi puntati sul Jackpot, ma non solo, intanto possiamo approfondire un altro tema caro agli appassionati di questi giochi, cioè le statistiche, partendo dai numeri ritardatari del Lotto.

Al primo posto c’è 66 su Nazionale che ha accumulato 127 assenze finora, al secondo posto c’è una coppia, quella formata da 19 su Cagliari e 51 su Roma, entrambi con 113 ritardi, mentre al terzo posto si piazza il 13 su Nazionale che invece ha saltato 106 concorsi. Resta fuori dal podio al momento l’1 su Cagliari, che ha collezionato 102 assenze.

Per quanto riguarda il Superenalotto vi regaliamo la sestina dei numeri più assenti finora: si tratta di 62, 14, 1, 39, 36 e 24. Ma questa è una fotografia momentanea, che potrebbe essere stravolta dall’estrazione odierna.

SUPERENALOTTO, DAL JACKPOT ALLE ULTIME QUOTE

Sta raggiungendo livello incredibili il Jackpot del Superenalotto, che infatti con l’estrazione di oggi mette in palio 60,9 milioni di euro. Un gran bel bottino per chi vuole provare a indovinare la sestina fortunata, ma non va male neppure a chi sfiora l’impresa. Basti pensare a quanto accaduto nell’estrazione di ieri, visto che è stato centrato un 5+1 da poco più di 409mila euro che sono finiti al fortunato che ha giocato la schedina in un punto vendita di Napoli.

Di sicuro non hanno motivo di lamentarsi coloro che hanno centrato il 5 e il 4 stella. Nel primo caso, parliamo di 4 schedine fortunate, ognuna delle quali ha fruttato un premio di 33.085,15 euro; nel secondo, invece, le giocate vincenti sono 5, ciascuna regala un premio di 23.147,00 euro. Le quote Superenalotto ci mostrano anche che ci sono ben 211 schedine fortunate per quanto riguarda un’altra categoria a disposizione, quella 3 stella, per un premio di 2.007,00 euro per ognuna di esse. Ma questa è solo una parte delle quote, per cui vi invitiamo alla massima attenzione quando arriva il momento della verifica.

LA FAMIGLIA NELLA SMORFIA NAPOLETANA

Non solo sogni, ma anche episodi di attualità possono essere usati per farsi aiutare dalla Smorfia napoletana nella scelta dei numeri da giocare. Ma in realtà potete prendere un concetto e passarlo al setaccio della tradizione partenopea per lasciarvi ispirare. Siamo pronti a stupirvi con un esempio, come quello della famiglia. Quali sono i numeri che riflettono questo concetto secondo la Smorfia?

Possiamo partire da 2, la piccirella, ma sono tanti i riferimenti alla famiglia, come 9, la figliolanza, 29 il padre dei bambini, ma chiaramente non può mancare neppure la mamma, 52. Ci sono poi il vecchio, 53, e la vecchia, 89, che possono essere associati ai nonni a cui si è indissolubilmente legati, ma possono essere anche degli zii anziani a cui si è legati. Dunque, sono tanti i modi per estrapolare dalla quotidianità e dalla tradizione dei numeri con cui tentare la fortuna a Lotto, 10eLotto e Superenalotto.