Mentre si chiude ufficialmente (anche se purtroppo non per tutti) questa settimana lavorativa, poco prima di archiviare questo venerdì 17 gennaio 2025 non possiamo che dedicare la nostra sempre consueta parentesi ai concorsi serali che tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto – fermo restando che ci sarà anche il sempre apprezzato Simbolotto, ma che trovate in un altro articolo pubblicato ovviamente tra queste pagine – ci doneranno i loro ambitissimi e ricercatissimi premi; nella speranza che proprio questa sera vedremo finalmente assegnato anche il milionario jackpot dell’ultimo di tre giochi che abbiamo elencato prima!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 17 gennaio 2025: numeri vincenti e simboli

Se foste curiosi di sapere a quanto sono ammontanti i premi più alti vinti nel concorso di ieri – ovviamente giovedì 16 gennaio 2025 – sappiate innanzitutto che ad occupare il primo posto della classifica è il 10eLotto con un totale di oltre 23,6 milioni di euro vinti in tutto il nostro bel paese e un singolo bottino (il più alto della giornata) che è arrivato addirittura a valere 50mila euro ad un giocatore siciliano; e mentre anche il secondo posto con un altro bottino da 30mila euro, al terzo troviamo – finalmente – il Lotto con un premio vinto in quel di Foggia dal valore di poco meno di 24mila euro.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 16 Gennaio 2025

—

Superenalotto n. 10 del 17/1/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 10 del 17/1/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 10 del 17/1/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

UN’ALTRA GIORNATA CON IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO INTATTO: OGGI VALE BEN 60 MILIONI DI EURO

Dal conto del Superenalotto finalmente ieri abbiamo visto uscire alcuni – precisamente tre – premi decisamente interessanti, ma prima di arrivarci (anche per accrescere un pochino la suspance!) ci teniamo a partire dalla buona notizia del fatto che è rimasto intaccato il jackpot, giungendo per il concorso di oggi ad un valore di addirittura 60 milioni di euro tondi che si avvicinano sempre di più a quei massimi storici che occupano la top ten dei premi storicamente vinti; mentre tornando a quelle vincite che vi abbiamo citato poco fa, possiamo dirvi che i tre bottini ammontavano a quasi 59mila euro l’uno portati a casa grazie a cinque dei sei numeri sorteggiati, così come di superiori ai mille euro troviamo (per così dire) solamente altri 68 vincitori che se ne sono aggiudicati 3mila 398!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 16 Gennaio 2025

IL CONCERTO BENEFICO PER RICOSTRUIRE LOS ANGELES PROTAGONISTA DELLA SMORFIA NAPOLETANA DI OGGI

Lasciando alla Smorfia Napoletana il suo sempre meritato spazio nel nostro articolo dedicato al Superenalotto, oggi vogliamo concentrarci su di una notizia che (in realtà) parte da un presupposto tragico, ma per nascondere una piccola svolta positiva: in seguito ai violentissimi incendi (ed eccovi il primo numero smorfiesco: il 72) che hanno purtroppo coinvolto la città di Los Angeles, un gruppo non ancora definito di artisti (81) e cantanti (45) hanno deciso di organizzare un concerto (20) di beneficenza (56) per raccogliere fondi (37) per la ricostruzione (21) delle tantissime abitazioni distrutte delle fiamme.