Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni e 10elotto, oggi Giovedì 18 gennaio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, l’attenzione va ora dedicata a quelli di Lotto e 10eLotto, che sono stati appena estratti ed annunciati! Da pochi minuti, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che ha poi lasciato spazio agli ultimi 10 numeri vincenti di oggi, senza tralasciare la tradizionale breve parentesi dedicata ai simboli del Simbolotto. Essendoci parecchi numeri in ballo il rischio di confondersi è piuttosto alto, ragione per cui il ricontrollo della propria schedina dev’essere fatto in modo attento e meticoloso.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 18 gennaio 2024

Oltre a dare un’occhiata ai numeri pubblicati su questo sito, ilSussidiario.net, consigliamo di fare un secondo controllo con il tool per la verifica automatica dell’eventuale vincita che si trova sui siti ufficiali dei giochi, nel quale basta inserire il codice identificativo della propria schedina. Scopriamo, ora, i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto e 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 16 gennaio 2024

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 10 del 18/01/2024

1 – 11 – 20 – 22 – 26 – 27 – 30 – 38 – 39 – 40 – 42 – 50 – 51 – 56 – 61 – 74 – 76 – 82 – 83 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 61

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 61 – 22

Extra: 3 – 4 – 7 – 10 – 21 – 29 – 32 – 37 – 53 – 58 – 66 – 67 – 85 – 88 – 89

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 16 gennaio 2024

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 10 del 18/01/2024 BARI 61 22 50 58 66 CAGLIARI 1 51 88 50 3 FIRENZE 26 82 58 4 67 GENOVA 27 11 85 7 32 MILANO 20 87 37 53 34 NAPOLI 74 39 61 10 3 PALERMO 30 42 21 3 76 ROMA 38 83 7 29 18 TORINO 40 76 27 85 79 VENEZIA 56 83 89 29 54 NAZIONALE 43 22 51 23 24

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, giovedì 18 gennaio 2024, sono state ufficialmente aperti i turni di estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tradizionalmente inaugurati proprio dall’ultimo di questi tre giochi. In palio oggi c’è un jackpot dal valore di 46,9 milioni di euro per coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, oltre agli altri ricchi premi per coloro che ne indovineranno solamente una parte! Prima di passare ai numeri, però, ricordiamo che è importante controllare con cura la propria schedina, utilizzando magari diverse fonti prima di gettare la spugna.

Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, i numeri vincenti verranno pubblicati anche su quello ufficiale del gioco, oppure su quello dell’Agenzia Dogane e Mopoli, oltre che ovviamente sull’app MyLotteries. Senza ulteriori induci, però, scopriamo subito i numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, che si apriranno a brevissimo!

Ultima estrazione Superenalotto n. 9 del 18/01/2024

Combinazione Vincente

14 84 60 26 36 62

Numero Jolly

73

Superstar

68

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 GENNAIO 2024

Oggi, giovedì 18 gennaio 2024, si tiene il nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più apprezzati dagli italiani e che mettono in palio ricchissimi premi e jackpot in quattro distinte estrazioni settimanali. Quello di oggi, infatti, è il secondo turno di estrazioni per questa settimana, dopo quello che si è già tenuto di martedì e che si ripeterà nuovamente domani e sabato.

Nell’attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, come di consueto recuperiamo, per ingannare l’attesa, le maggiori vincite dell’ultima estrazione, quella di martedì 16 gennaio 2024. Nel Lotto, il premio più alto di martedì valeva 22.500 euro, assegnati ad un fortunato giocatore di Napoli. Seguono, poi, i 14.250 euro vinti a Casalmaggiore (Cremona), mentre chiudono la top 3 gli 11.875 euro vinti a Roma.

Dopo le quote del Lotto, prima di scoprire quelle del Superenalotto dalle quali dipende anche il jackpot in palio oggi, recuperiamo quelle del 10eLotto, che martedì ha assegnato complessivamente 29,2 milioni di euro in tutta Italia. Tra questi, il premio singolo più alto valeva 20mila euro, portati a casa da tre differenti giocatori di Roma, Miggiano (Lecce) e a Voghera, rispettivamente con un “8 Doppio Oro” e due “9”. Sempre a Roma, inoltre, sono state assegnate anche la seconda e la terza vincite più alte della giornata, dal valore di 18mila e 12.500 euro, centrando un “6 Doppio Oro” e un “6 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Oltre al Lotto e al 10eLotto, una parentesi a parte va necessariamente dedicata al Superenalotto, dato che dalle quote dell’ultimo concorso, ed in particolare dal fatto che sia stata o meno indovinata la sestina vincente, dipende il valore del montepremi di oggi. Dato che martedì nessuno è riuscito ad indovinare tutta la sequenza da 6 numeri, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 46,9 milioni di euro! Vale, tuttavia, la pena segnalare i due premi da 40.709 euro vinti da coloro che hanno centrato i punti “4 Stella”, così come le altre cinque vincite da 39.096,23 euro l’una, assegnate a chi ha indovinato i punti da “5”. Infine, altri 98 giocatori si sono portati a casa 3.190 con i punti “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche altro ricco premio di Lotto e 10eLotto? La domanda, sicuramente, è fondamentale, specialmente se di punto in bianco ci trovassimo tra le mani un qualche ricchissimo bottino! Nel caso, il nostro consiglio è sempre quello di pensare prima, ovviamente, alle proprie esigenze e necessità, per poi riservare parte del budget al finanziamento di un qualche progetto innovativo in cerca di fondi.

Sulla piattaforma KickStarter l’occhio potrebbe caderci, tra gli altri, sul progetto GRILL-X che, come suggerisce il nome, consiste in una griglia, il cui vantaggio principale è quello di poter essere utilizzata anche in casa. Fatta completamente in carbonio, a differenza delle griglie domestiche tradizionali garantisce una perfetta ed omogenea cottura, in tempi minori, grazie al coperchio che la chiude, senza occludere completamente il passaggio dell’aria.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se, infine, qualche giocatore fosse indeciso sui numeri con cui compilare la propria schedina di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, grazie al quale si possono ottenere dei numeri a partire da sogni, racconti o notizie. Per fare un esempio, prendiamo la recente incredibile nevicata che ha interessato la città di New York, coprendo per la prima volta dopo due anni (esattamente 701 giorni) Central Park. Dalla Smorfia potremmo, dunque, ricavare il 53, che rappresenta proprio la neve, o anche l’85 che è l’inverno. Similmente, il 2 rappresenta la mela, per il famoso appellativo di ‘grande mela’ con cui è nota New York, mentre l’89 è l’America. Infine, il 66 è il parco e basterà, a questo punto, aggiungere un qualche proprio numero fortunato per completare la schedina!











© RIPRODUZIONE RISERVATA