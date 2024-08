Finalmente carissimi lettori è arrivato il momento di scoprire se questa sera – ovviamente sabato 31 agosto 2024 – siete riusciti a piegare la fortuna a vostro favore aggiudicandosi un qualche ricco premio nel Simbolotto: l’estrazione odierna dei simboli vincenti si è già tenuta e se restate sintonizzati con noi li andremo a scoprire assieme tra queste stesse righe; ma prima ci teniamo a ricordarvi anche a quanto ammonta la posta complessivamente in palio! I

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, sabato 31 agosto 2024

l premio massimo è sempre pari a 10mila euro – riservato a chi indovinerà tutta la cinquina scelta dalla Dea Bendata -, mentre quello minimo rappresenta una sorta di premio di consolazione (utile, quanto meno, a rientrare della vostra scommessa del Lotto) pari ad 1 euro; intervallati da 10 euro per chi indovinerà 3 simboli e da altri 50 per riuscirà ad indovinarne quattro! Non perdiamo altro tempo e concentriamoci subito sui simboli vincenti di oggi del Simbolotto, che sono: 22 balestra, 12 soldato, 5 mano, 38 pigna, 29 diamante.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, venerdì 30 agosto 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

COMINCIA L’ATTESA PER I NUOVI SIMBOLOTTI

Oggi – esattamente il 31 agosto 2024 – si terrà l’ultimo dei concorsi settimanali ed estivi del Simbolotto, come sempre accompagnato nel suo piccolo viaggetto fortunato per l’Italia dal fedelissimo Lotto (che a sua volta vanta come compagni di viaggio il Superenalotto e il 10eLotto, ma di questo ne abbiamo parlato in un altro pezzo che potete trovare senza troppe difficoltà) e con le tasche pienissime di premi in attesa di qualcuno che riesca a metterci le mani sopra tra voi cari lettori e giocatori!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 30 agosto 2024

L’attesa per scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto non si chiuderà prima delle ore 20 in punto (o meglio, un attimo dopo perché prima si terranno tutti e 11 i sorteggi del Lotto), ma se siete capitati su questa pagina in questo momento vi invitiamo a rimanere un attimo con noi per ripassare tutte le varie – sempre semplicissime – regole che dovrete rispettare per cercare di accaparrarvi uno tra i ricchi premi in palio in questo singolare concorso unico nel suo genere.

La primissima cosa da tenere a mente – sempre e comunque – è che la partecipazione al Simbolotto è riservata a chiunque giocherà una qualsiasi cifra e sequenza di numeri (sempre da una coppia minima, fino ad una cinquina) nella ruota promozionale del Lotto: oggi è l’ultimo giorno in cui dovrete scegliere quella Nazionale; mentre a partire da martedì 3 e fino a sabato 28 settembre la protagonista sarà quella di Palermo!

QUANTO COSTA IL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE PER CERCARE DI AGGIUDICARSI UN RICCO PREMIO

Piazzata la scommessa nel Lotto – lo ribadiamo: solo se sceglierete la ruota Nazionale, o comunque quella in promozione – il gioco sarà fatto e vi sarete garantiti la possibilità di partecipare anche al concorso del Simbolotto: la vostra cinquina di simboli verrà stampata sulla schedina lottiferi e tutto ciò che vi resterà da fare sarà attendere pazientemente fino al sorteggio dei simbolini vincenti di oggi; oltre a prepararvi ad accogliere da fortuna nella vostra vita!

Avrete notate (e se così non fosse, ve lo facciamo notare noi!) che in nessun momento abbiamo parlato di prezzi o puntate: la scelta non è stata casuale, né tanto meno un errore, ed è dovuta al fatto che il Simbolotto – appunto, unico nel suo genere – è gratuito perché nasce un po’ dall’idea di essere una via di mezzo tra un seconda opportunità e un concorso premio per tutti i giocatori fedelmente affezionati al Lotto!