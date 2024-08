IL CONCORSO DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: APERTA LA CACCIA AL JACKPOT

La serata inizia a farsi sempre più buia e – poco prima che questo venerdì 30 agosto 2024 lasci definitivamente il posto all’ultimo weekend di agosto – si ripete l’appuntamento con la Dea Bendata: i riflettori ora sono puntati sul Superenalotto e – soprattutto – sul suo jackpot, mentre tra pochi minuti spetterà al Lotto e al 10eLotto incoronare i loro numeri vincenti e tutti i giocatori tra voi carissimi lettori che sono riusciti ad acciuffare un qualche ricco premio!

Senza divagare troppo, vi invitiamo immediatamente a mettere mano alle vostre schedine superenalottifere per dare immediatamente il via alla fase più emozionante della serata (ovviamente il ricontrollo dei numeri e l’eventuale scoperta del premio vinto): augurandovi ancora una volta il nostro più caloroso augurio di buona fortuna, eccovi tutti e sei i numeri vincenti del Superenalotto di oggi!

Superenalotto n. 138 del 30/08/2024

Combinazione Vincente: 74 – 34 – 47 – 7 – 86 – 52

Numero Jolly: 78

Superstar: 7

RIPARTE LA CACCIA AI NUMERI VINCENTI E AI PREMI

Tra una manciata scarsa di ore potremo scoprire se in questa penultima giornata di agosto – ovviamente ci riferiamo ad oggi, venerdì 30 – il Lotto deciderà di premiare qualcuno tra voi carissimi lettori donandovi un qualche premio che potrebbe farvi vivere il resto della vita in vacanza; senza dimenticare che a fargli compagnia ci saranno anche (come da tradizione!) l’immancabile jackpot del Superenalotto e la sempre ricca estrazione del 10eLotto con ben tre differenti occasioni – quattro se contiamo anche la versione ‘Extra’ dell’ultimo tra i giochi che abbiamo elencato – per acciuffare un ricco premio potenzialmente milionario!

D’altronde sembra anche essere arrivata decisamente l’ora che la Dea Bendata faccia la sua comparsa perché da ormai diverse estrazioni sta tenendo per sé i suoi ricchi premi e lo dimostra – per esempio – l’ultimo concorso del Lotto che ha visto assegnare come premio più alto della giornata di giovedì 29 agosto 2024 solamente (si fa per dire) 27mila euro vinti da due differenti giocatori che vivono nel modenese; con il 10eLotto che ha cercato di risollevare un po’ il morale dei giocatori donando poco più di 94mila euro – su quattro diverse schedine – sul territorio della Lombardia!

—

Estrazione 10eLotto n° 139 del 30/08/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 139 del 30/08/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

CRESCE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE E QUALI SONO I NUMERI PIÙ O MENO FORTUNATI

Sfortunata (purtroppo) anche l’estrazione del Superenalotto di giovedì che per l’ennesima settimana consecutiva potrebbe chiudersi con il suo ricco jackpot assolutamente intatto: nella giornata di oggi il bottino in palio è arrivato a valere le bellezza di 68,2 milioni di euro, avvicinandosi sempre di più a quel record toccato un paio di mesi fa; ma con la buonissima notizia che quando verrà vinto sarà veramente in grado di cambiare la vita al fortunatissimo giocatore che riuscirà a metterci le mani sopra!

Tralasciando i premi di ieri – che hanno raggiunto solamente la soglia massima dei 35mila euro – ci teniamo a ricordarvi che da più di 60 concorsi nelle estrazioni serali mancano all’appello il 30 (in assoluto il numero meno fortunato superenalottifero), il 38, il 62 (questi due a pari merito con le assenze) e il 29; così come la coppia 85-86 continua a dominare dall’alto la classifica dei più fortunati!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI FINE ESTATE: UNA CINQUINA PRONTA

Sempre in tema di fortuna, prima di chiudere questo ennesimo viaggio nel 10eLotto e nel Superenalotto – ci teniamo a lasciare a tutti voi giocatori indecisi (e a chi cerca qualche consiglio sui numeri) una possibile combinazione per la vostra schedina: si tratta della cinquina 1-7-12-23-27 che abbiamo ricavato grazie alla Smorfia Napoletana! La tradizione partenopea vorrebbe che alla Smorfia si dia da ‘tradurre’ un qualche particolare sogno, ma noi per vocazione abbiamo scelto di partire da una notizia; ovvero la sempre più imminente fine dell’estate e il ritorno al lavoro, caratterizzate da una penisola spaccata a metà tra il caldo e la pioggia.