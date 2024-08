DAL SUPERENALOTTO AL LOTTO E 10ELOTTO: L’ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI

Nella speranza che il jackpot del Superenalotto abbia fatto la sua comparsa (magari proprio nelle tasche di qualcuno tra voi carissimi lettori!) in questo 31 agosto 2024, non c’è tempo da perdere perché la Dea Bendata ha già raggiunto le 11 ruote del Lotto e quella riservata al 10eLotto: i premi che vi attendono potrebbero essere milionari ed ora più che mai – data l’enorme quantità di numeri che ci sono in ballo tra i due concorsi – è richiesta la vostra attenzione per ricontrollare le schedine!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 31 agosto 2024

Ai più stanchi ricordiamo anche che su entrambi i siti ufficiali dei giochi c’è un comodissimo programmino che controllerà per voi l’eventuale vincita inserendo solamente la data di oggi e il numero della vostra schedina; ma già che siete qui aspettate ancora un attimo e scoprite con noi tutti i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, venerdì 30 agosto 2024

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazioni del Lotto n° 140 del 31/08/2024

Ruota BARI 88 20 52 44 64 CAGLIARI 28 21 22 61 10 FIRENZE 46 36 17 49 28 GENOVA 53 69 68 1 43 MILANO 79 3 19 83 55 NAPOLI 2 81 65 43 79 PALERMO 52 1 74 51 80 ROMA 63 41 15 73 40 TORINO 84 56 66 87 19 VENEZIA 19 20 89 34 24 NAZIONALE 23 25 39 46 53

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 30 agosto 2024

Estrazione 10eLotto n° 140 del 31/08/2024

1 – 2 – 3 – 19 – 20 – 21 – 22 – 28 – 36 – 41 – 46 – 52 – 53 – 56 – 63 – 69 – 79 – 81 – 84 – 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 88

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 88 – 20

Extra: 15 – 17 – 43 – 44 – 49 – 51 – 61 – 65 – 66 – 68 – 73 – 74 – 83 – 87 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

IL CONCORSO PRIMA DEL LOTTO: APERTA LA CACCIA AL JACKPOT

Mancano solamente più una manciata di ore per dire definitivamente addio ad agosto, ma prima di salutarlo non dobbiamo mancare all’appuntamento con la sorte: tra poche righe potrete scoprire se il Superenalotto ha deciso di chiudere in bellezza l’estate donando (finalmente?) il suo ricchissimo jackpot milionario a qualcuno tra voi carissimi lettori; mentre tra qualche minuto lo stesso destino toccherà anche al Lotto e al 10eLotto che – speriamo – diranno addio al caldo del 2024 con una pioggia rinfrescante di ricchi premi!

Mano alle schedine, dunque, mettetevi comodi e lasciate un attimo da parte distrazioni e disturbi perché ora tutta la vostra attenzione va concentrata su estrazioni e concorsi, tenendo ovviamente tutte le dita che potete incrociate nella speranza di scoprire di essere titolari di un qualche importantissimo premio: bando alle ciance ed eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto; buona fortuna!

Superenalotto n. 139 del 31/08/2024

Combinazione Vincente: 1 – 60 – 20 – 27 – 77 – 41

Numero Jolly: 7

Superstar: 43

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LA SETTIMANA SI CHIUDE CON UN NUOVO CONCORSO

L’ultimissima estrazione settimanale del Lotto si prepara all’orizzonte di oggi per chiudere assieme a voi carissimi lettori – sempre accompagnato dai fedelissimi Superenalotto e 10eLotto – quest agosto che dal punto di vista dei premi (almeno: per ora!) non sembra essere stato particolarmente generoso; ma la buona notizia è che non è ancora tutto perduto e non si sa mai che la Dea Bendata possa decidere di dire addio all’ultimo mese estivo con il botto e – magari – azzerando ancora una volta il jackpot superealottifero: noi è certo che teniamo le dita incrociate, accompagnandovi nella scoperta dei numeri vincenti e tifando per tutti voi!

Per sapere quale sarà l’esito delle estrazioni di oggi dobbiamo necessariamente rimandare l’appuntamento fino alle ore 20:00 che segnano l’inizio del tour della Dea Bendata della fortuna; ma nel frattempo possiamo lasciarvi alcuni (speriamo utilissimi) consigli sui numeri che tutti voi potreste usare nelle vostre schedine! A livello puramente statistico il nostro consiglio principale è quello di evitare il 44 sulla ruota di Roma del lotto che ha ormai segnato 110 assenze tonde; ma anche il 31 genovese che non si è visto per ben 107 concorsi consecutivi.

Dall’altra parte della barricata – ed è una statistica che spesso ignoriamo e tralasciamo -, sempre nel più appezzato tra i tanti giochi italiani, il numero che continua a registrare le maggiori uscite è (ironicamente, vista la classifica dei ritardatari) il 30 su Genova che attualmente viaggia a quota 25 estrazioni consecutive; seguito dal 67 su Bari con le sue 23 frequenze e dal quartetto 1-51-70-13 sulle ruote – rispettivamente – di Cagliari, Firenze, Milano e Palermo.

DOPO UNA SETTIMANA SFORTUNATA IL SUPERENALOTTO DONERÀ IL SUO JACKPOT?

Si riconferma – lasciando da parte le statistiche e ricollegandoci all’inizio di questo articolo – la sfortuna che da diverse settimane sta colpendo il Superenalotto che continua a vedere il suo stesso jackpot crescere e crescere ancora: oggi (vale certamente la pena partire da qui!) il bottino che potreste aggiudicarvi vale ben 69 milioni di euro, ma possiamo anche immagine che se continuerà questa tendenza ‘sfortunata’ arriverà tra una manciata di settimane ai valori record raggiunti a maggio!

Se foste curiosi sui premi vinti nella giornata di ieri, sappiate che il più alto valeva appena 33mila euro (collegato alla sequenza ‘4 Stella’), mentre il secondo posto della classifica spetta ai 17mila vinti da 5 giocatori con una top 3 chiusa dagli ultimi 2mila e 700 che hanno trovato 113 nuovi proprietari; il tutto corredato da quasi 368mila euro di vincite immediate e quasi 35mila seconde chance.

IL TOUR/REUNION DEGLI OASIS VISTO DALLA SMORFIA NAPOLETANA: I NUMERI DI OGGI PER LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Insomma, sembra che tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto sia decisamente il momento di sperare in una buona infusione di fortuna, sempre più fondamentale per aggiudicarsi un qualche premio che sia (veramente) degno di nota e ripaghi la fiducia che tutti voi carissimi giocatori riponete nella Dea Bendata; e per cercare di invertire quella sorte avversa si potrebbe usare la Smorfia Napoletana, da sempre amica dei tanti giocatori di lotterie e concorsi.

Oggi – quasi naturalmente – l’attenzione la rivolgiamo alla reunion (57) degli Oasis, celebre band (26) musicale (55) formata dai fratelli (89) Gallagher, diventata famosi – oltre ovviamente che le loro canzoni – per i continui litigi (82) che nel 2009 li hanno costretti a separasi (22) annullando di punto in bianco un tour mondiale: proprio oggi si sono aperte le vendite (86) per i biglietti, prevedibilmente tutti sold out. Mettete assieme tutti i numerini che trovate tra parentesi e in men che non si dica avrete compilato le vostre schedine lottifere!