Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 19 ottobre 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 OTTOBRE 2023

Oggi, giovedì 19 ottobre 2023, tornano protagoniste le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più apprezzati in Italia e che mettono in palio fantastici premi e jackpot in ben quattro appuntamenti settimanali. Oltre ad oggi, infatti, un primo appuntamento si è tenuto nella giornata di martedì, mentre le successive estrazioni saranno domani, venerdì 20, e sabato, che chiuderà il ciclo in vista di una breve pausa fino al martedì successivo.

Per scoprire quali sono i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà attendere la sera, ma nel frattempo possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di martedì 17 ottobre. Partendo dal Lotto, segnaliamo subito che il premio più alto è stato assegnato ad un giocatore di San Marco Argentano (Cosenza) che si è portato a casa ben 67.250 euro. Da segnalare anche i 31.250 euro vinti da due giocatori a Roma, per un totale di 62.500 euro centrati ed il premio da 19.800 euro assegnato a Monza che chiudono la top tre giornaliera.

Prima di dedicarci al Superenalotto e scoprire il suo ricchissimo jackpot, dopo aver messo da parte il Lotto una menzione spetta ovviamente anche alle quote di martedì del 10eLotto, il cui premio più alto assegnato valeva ben 100mila euro, vinti da un giocatore di Grosseto grazie ad un “9 Doppio Oro”. Esulta, però, anche i giocatore di Campobasso che centrando un “8 Doppio Oro” ha vinto la bellezza di 80mila euro. Infine, il podio si chiude con il premio da 50mila euro assegnato a Cutrofiano (Lecce) con un “9 Oro” indovinato.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, dopo aver visto le ultime quote di Lotto e 10eLotto, il palco spetta al Superenalotto, che per l’ennesima volta consecutiva martedì non ha assegnato alcun pnto da “6” con cui si può accedere al montepremi massimo. Questo, per quanto sia una brutta notizia, significa anche che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 71,4 milioni di euro! Tornando alle quote, però, vale la pena segnalare che 2 giocatori sono riusciti a portarsi a casa i punti da “5”, dal valore di 98.073,09 euro per ognuno di loro. Inoltre, sono stati ben 102 i giocatori che si sono portati a casa un premio superiore ai mille euro (per l’esattezza 3.354) grazie ai punti “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? È una domanda sicuramente importante, specialmente per tutti quei giocatori che sognano un giorno di riuscire a mettere le mani sul ricchissimo bottino. In caso di indecisione, dopo aver ovviamente pensato a tutte le proprie esigenze e necessità, il nostro suggerimento è quello di utilizzare una parte del budget per finanziare un qualche innovativo progetto, magari prendendo spunto dalla piattaforma KickStarter.

Oggi ci concentriamo sul progetto Fluffiness Universalized di Vesta, che consiste in un comodo ed accogliente cuscino per il letto. Realizzato partendo dai piumini d’oca ungheresi, si costituisce in tre strati, due esterni con reale imbottitura in piuma d’oca ed uno centrale fatto in materiale sintetico. Grazie alla sua texture a quadrati, inoltre, garantisce il massimo comfort ergonomico, adattandosi alla conformazione del volto di chi lo utilizza, ma preservando anche una temperatura ottimale disperdendo calore e umidità.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Infine, mentre siamo in attesa di scoprire l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, segnaliamo anche ai giocatori che si trovano indecisi sui numeri su cui puntare che possono ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con cui si traducono in numeri i sogni, ma anche i racconti e le notizie. Per fare un esempio, prendiamo l’avvio nella giornata di ieri per 11 giorni complessivi della festa del cinema di Roma, evento dedicato ai film nazionali ed internazionali che porta nella Capitale numerosi voti noti del cinema mondiale. Dalla Smorfia potremmo ricavare sicuramente il 41, che rappresenta il cinema, ma anche il 48, ovvero il film. Il 2, invece, è la festa, mentre l’88 rappresenta Roma, ed aggiungendo il 18, oppure il 29, per le date di apertura e chiusura dell’evento, avremmo ottenuto fino a 6 ottimi numeri per la nostra schedina!

