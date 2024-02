Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Martedì 20 Febbraio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver recuperato i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa stessa pagina per chi se li fosse persi, è arrivato ora il momento di scoprire quelli di Lotto e 10eLotto! Da poco, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la tradizionale parentesi dedicata ai simbolini fortunati del Simbolotto, ha lasciato spazio agli ultimi 10 numeri fortunati di oggi.

Tuttavia, dopo aver dato una controllata ai numeri vincenti tramite questo sito, ilSussidiario.net, consigliamo di fare anche un secondo controllo con il comodo ed automatico tool per verificare l’eventuale vincita che si trova sui siti ufficiali dei due giochi e che funziona semplicemente inserendo il codice identificativo della propria schedina. Ora, però, scopriamo subito i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 29 del 20/02/2024

1 – 4 – 9 – 12 – 23 – 24 – 25 – 26 – 44 – 47 – 57 – 58 – 64 – 73 – 75 – 76 – 80 – 81 – 85 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 4

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 4 – 76

Extra: 5 – 10 – 11 – 14 – 16 – 29 – 31 – 32 – 34 – 48 – 49 – 61 – 69 – 72 – 79

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 29 del 20/02/2024 BARI 4 76 81 14 49 CAGLIARI 12 25 58 47 72 FIRENZE 44 47 11 34 32 GENOVA 73 57 10 5 16 MILANO 80 26 48 61 59 NAPOLI 23 85 34 24 61 PALERMO 1 24 69 73 64 ROMA 64 80 29 44 59 TORINO 9 75 85 31 65 VENEZIA 89 24 79 1 73 NAZIONALE 26 3 88 47 63

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Eccoci finalmente giunti anche oggi, martedì 20 febbraio 2024, all’appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che si sono aperte da pochissimo, inaugurate proprio dall’ultimo di questi tre concorsi. In palio oggi, per coloro che indovineranno tutti e 6 i numeri vincenti, c’è un jackpot da ben 63,3 milioni di euro, oltre ovviamente ai numerosi altri premi per i giocatori leggermente fortunati che ne indovineranno solo una parte. Prima di passare ai numeri vincenti di oggi, però, ci teniamo a ricordare l’importanza di un controllo meticoloso della propria schedina, al fine di non sprecare un’occasione a causa di una distrazione.

Oltre ad usare questo sito, ilSussidiario.net, il consiglio è sempre quello di dare anche una seconda occhiata al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Fatte le dovute premesse, però, scopriamo subito i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, che si apriranno tra pochissimi minuti!

Ultima estrazione Superenalotto n. 28 del 20/02/2024

Combinazione Vincente

36 78 43 30 48 5

Numero Jolly

79

Superstar

51

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI 20 FEBBRAIO 2024

Si apre oggi, martedì 20 febbraio 2024, una nuova settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, e non mancheranno i premi e il jackpot come ogni settimana! Gli appuntamenti settimanali con questi giochi, inoltre, sono ben quattro che si terranno, oltre che oggi, anche nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, di fatto quadruplicando le possibilità di vincita.

L’annuncio dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, come di consueto, verrà fatto solamente in serata, ma nel frattempo per ingannare l’attesa possiamo recuperare l’utile statistica sui numeri ritardatari, ovvero quelli che da più tempo mancano ai sorteggi. Dopo l’estrazione di sabato 17 febbraio del Lotto, in particolare, si è riconfermato leader dei ritardatari il 78 su Bari, ormai assente da 191 giorni. A completare la top 5 ci sono, poi, anche il 27 su Palermo, con le sue 163 assenze, l’89 su Roma a quota 118, l’1 su Milano a 113 ed, infine, il 48 su Venezia con 108 giorni di ritardo.

Ma quanto vale il jackpot del Superenalotto di oggi? La domanda, in attesa dell’estrazione serale che precederà Lotto e 10eLotto, è sicuramente importante, e sarà nella testa di tantissimi giocatori in queste ore. Il jackpot, lo ricordiamo, dipende dal fatto che nel corso dell’ultima estrazione qualche giocatore sia riuscito o meno ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, e dato che sabato nessuno c’è riuscito, oggi vale ben 63,3 milioni di euro!

Rimanendo, però, nel tema delle quote del Superenalotto, vale sicuramente la pena segnalare che sabato due fortunati giocatori si sono portati a casa 26.120 euro, grazie alla sequenza “3 Stella”. Similmente, altri 14 fortunati ne hanno vinti 15.008,22 l’uno centrando i punti da “5”, e di superiore ai mille euro ci sono ancora 116 premi da 2.197 assegnati grazie alla sequenza “3 Stella”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Se, infine, qualche giocatore fosse indeciso sui numeri su cui scommettere nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana. Questa, da secoli, permette di ottenere una serie di numeri partendo da sogni, racconti e notizie, traducendone le immagini più iconiche. Per fare un esempio, poi adattabile facilmente, si potrebbe prendere la recente ricorrenza della festa del gatto, che si è celebrata il 17 febbraio.

Dalla Smorfia, si potrebbe facilmente ottenere il 3, che è proprio il gatto. Similmente, il 2 è la festa, così come il 9 è la festività. Ancora, il 22 è l’animale, mentre il 15 il compagno. Si potrebbero, poi, aggiungere anche il 6, che è la coda, l’8 le zampe e il 67 i baffi. Così facendo si saranno ottenuti rapidamente 8 numeri, ai quali si potrebbero anche aggiungere i propri numeri fortunati per completare la schedina di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.











