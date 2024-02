Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 20 febbraio 2024: i simboli vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: TORNA ANCHE OGGI LA CACCIA AI 10MILA EURO

Nella giornata di oggi, martedì 20 febbraio 2024, si aprirà un nuovo ciclo di estrazioni settimanali del Simbolotto, il gioco basato sui simboli che segue ogni settimana le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, associandosi in particolare al primo di questi tre giochi. Così come i suoi ‘colleghi’, dunque, anche in questo caso le estrazioni sono ben quattro a settimana, che si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Il Simbolotto mette in palio ogni settimana, in ognuno dei quattro appuntamenti, fino ad un massimo di 10mila euro, in attesa di coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 5 i simboli vincenti. Vi sono, inoltre, numerosi altri premi per i giocatori leggermente meno fortunati e che ne indovineranno solo un parte. Si va da un massimo di 50 euro con 4 simboli vincenti, ad un minimo di 1 euro, come consolazione per chi ne indovina solo 2 di simboli. Cifre, quelle in palio nel Simbolotto, che sono decisamente minori rispetto ad altri concorsi a premi, ma l’aspetto positivo è che si tratta di un gioco completamente gratuito!

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO E SIMBOLI RITARDATARI

Insomma, giocare al Simbolotto è gratuito, ma per farlo il giocatore dovrà piazzare una scommessa, di qualsiasi valore, nel Lotto, scegliendo la ruota promozionale del mese, che ora è quella di Cagliari. Oltre a questo, non si potranno scegliere autonomamente i propri simboli fortunati, ma sarà il sistema ad assegnare una cinquina casuale valida per l’estrazione serale in modo completamente automatico una volta ricevuta la scommessa del Lotto, stampandola sul fondo della schedina principale.

L’estrazione dei simboli del Simbolotto verrà fatta in serata, dopo il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto e poco prima di quella del 10eLotto, che chiude la serata di premi. Nell’attesa possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo non vengono sorteggiati. Partendo dal ricordare che sabato 17 febbraio sono usciti l’Amo (23), la Pigna (38), i Topi (11), il Naso (16) e l’Anguria (31), scopriremmo subito che si sono riconfermate leader dei ritardatari del Simbolotto le Nacchere (36), con le loro 44 assenze. Seguono, poi, i Fagioli (10), a quota 42; il Cacio (30), con 36 giorni di ritardo; il Disco (32), a 33 ed, infine, il Ragazzo (15), con 31 giorni di assenza.

