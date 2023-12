Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 21 dicembre 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 DICEMBRE 2023

Oggi, giovedì 21 dicembre 2023, torna l’ormai consueto appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più partecipati in Italia e che mettono in palio ogni ricchissimi premi e jackpot. Complessivamente, ogni settimana vi sono ben quattro appuntamenti con i tre giochi, che si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, quadruplicando le possibilità di vincita per ogni giocatore!

Prima di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto bisognerà attendere fino a questa sera, quando verranno sorteggiati. Nel mentre, però, per farci un’idea sui premi in palio possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di martedì 19 dicembre. Partendo dal Lotto, tra i premi più alti vale sicuramente la pena citare i 25mila euro vinti da un fortunato giocatore di Volvera (Torino). Il secondo posto del podio, invece, spetta ai 21.700 euro che sono stati assegnati a Grezzana (Verona), mentre la top 3 si chiude con i 19mila euro vinti a Giuliano in Campania (Napoli).

Messo da parte il Lotto, prima di passare al Superenalotto e al suo ricchissimo jackpot, recuperiamo anche le quote dell’ultimo concorso del 10eLotto. Il premio più alto assegnato martedì valeva ben 50mila euro, vinti dal fortunato giocatore di Casnigo (Bergamo) che ha indovinato i punti da “9 Oro”. Il secondo posto del podio, invece, è condiviso da due premi dal valore di 30mila euro vinti a Milano con “8 Oro” e a L’Aquila, sempre con un “8 Oro”. Da segnalare, infine, i 10mila euro vinti sempre a Milano, ma con un “4”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, dopo aver recuperato le quote di Lotto e 10eLotto, spetta concentrare l’attenzione sul Superenalotto, che mette ogni settimana in palio il premio massimo più alto tra i tre giochi. Il montepremi, inoltre, ricordiamo che dipende dal fatto che nell’ultimo concorso sia stata o meno indovinata la sestina vincente, e dato che martedì nessuno è riuscito a metterci le mani sopra, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 34,4 milioni di euro! Nessun “6” segnato, dunque, ma vale sicuramente la pena citare i 496.263,38 euro vinti dal fortunatissimo giocatore che ha centrato i punti da “5+1”. Similmente, altri 3 giocatori hanno indovinato i punti da “5”, portandosi a casa ben 53.443,75 euro l’uno, mentre il podio delle vincite si chiude con i 2.973 euro vinti dai 65 giocatori che hanno indovinato i punti “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Qualche giocatore potrebbe, inoltre, chiedersi come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche altro ricco premio di Lotto e 10eLotto, fantasticando su quel giorno in cui si riuscirà a mettere le mani su di un qualche bottino veramente importante! Il nostro consiglio è sempre quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, per poi dedicare una parte del budget al finanziamento di un progetto in cerca di fondi.

Prendendo spunto dalla piattaforma KickSterter, l’occhio potrebbe cadere sul progetto Ti EDC Backpack, che come fa intuire il nome consiste in uno zaino. La sua particolarità è che riesce a coniugare fino ad un massimo di 25 litri di capienza ad un design apprezzabile e poco ingombrante. Inoltre, è completamente resistente all’acqua e al suo interno conta un totale di 20 tasche e compartimenti separati. Infine, vi è la possibilità di espandere la capienza con una sacca aggiuntiva da 10 litri.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Infine, se qualche giocatore fosse indeciso sui numeri con cui compilare le schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, dovrebbe sapere che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con la quale si possono tradurre in numeri i sogni, ma anche i racconti o le notizie. Per fare un esempio, prendiamo il video virale circolato in rete in questi giorni che raffigura il trasporto di alcuni cervi da un parco naturale nello Utah, in America, fino ad un centro veterinario per dei controlli sul loro stato di salute. Video che, ovviamente, è stato subito associato, dato il periodo dell’anno e i cervi “volanti”, a Babbo Natale. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 17 che rappresenta il cervo, ma anche il 35 per l’elicottero. Il 58 è l’azione di volare, mentre l’89 raffigura l’America. Infine, si potrebbero anche aggiungere il 25, per il Natale, oppure il 73, che è la slitta.

