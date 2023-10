LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto: 21 ottobre, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

È tutto pronto per le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 21 ottobre 2023. Partiamo, come di consueto, proprio con quest’ultimo gioco, che mette in palio un ricchissimo Jackpot. Il concorso odierno dà la possibilità di vincere ben 73 milioni di euro. Nell’estrazione di ieri non ci sono stati neanche “5+1”, ma ci sono stati ben cinque ghiotti “punti 5” dal valore di 25.115,41 euro ciascuno. Non è certamente un premio che può definirsi minore, per cui se doveste sfiorare la vittoria non disperate. Per scoprire cosa vi ha riservato la ruota della fortuna, ad ogni modo, è necessario controllare le proprie schedine in modo scrupoloso. Le sorprese possono essere molte, anche attraverso i numerosi premi di consolazione a disposizione.

Prima di mostrare quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Superenalotto allora ricordiamo ai giocatori le modalità per effettuare una verifica puntuale, senza trascurare alcun dettaglio. Tra i tanti strumenti, c’è innanzitutto il sito ufficiale del concorso, nonché l’app collegata. In alternativa, per coloro che preferiscono evitare i portali online, potete sempre rivolgervi alla vostra ricevitoria Sisal di fiducia. A voi la scelta! L’appuntamento intanto è a tra poco per ritrovarci con la nuova imminente estrazione di Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 142 del 21/10/2023

Combinazione Vincente

35 73 61 23 37 58

Numero Jolly

50

Superstar

13

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI

La giornata di oggi, sabato 21 ottobre, per l’ultima volta in questa settimana, è ancora all’insegna delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. L’appuntamento è attesissimo da molti giocatori in Italia, che sperano di potere ottenere i ricchi premi in palio e il jackpot. Nel caso in cui non dovessero riuscirsi, la speranza di incontrare la Dea bendata è rimandata alla prossima volta.

L’esito delle estrazioni coi numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sarà annunciato, come di consueto, in serata. Nell’attesa, però, possiamo andare a dare un’occhiata alle statistiche. A partire proprio da quelle del Lotto, che sono sempre molto interessanti per gli appassionati di questo gioco.

Dopo l’estrazione di venerdì 20 ottobre, il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 130 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 122, il 62 su Palermo a 114 turni di assenza, il 5 su Palermo a 108 e il 38 su Palermo a 107. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in cadenza 8 su Cagliari (28-58-78) e un terno in cadenza 9 su Palermo (9-19-29).

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Adesso che abbiamo osservato le statistiche del Lotto, in vista delle estrazioni, andiamo a scoprire cosa sta accadendo nel Superenalotto. Nessun “6” nell’estrazione di ieri e il jackpot è così salito a 73 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 20 ottobre, però, sono stati centrati cinque punti “5”, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 25.115,41 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 30.560 euro l’uno. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

COME INVESTIRE I PREMI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Per coloro che si sentono fortunati e stanno già pensando a come investire i ricchissimi premi ottenuti con le vincite derivanti dalle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, possiamo offrire qualche spunto. Dopo avere ottemperato alle personali esigenze e avere esaudito qualche desiderio rimasto chiuso a lungo nel cassetto, infatti, può essere utile investire del denaro in qualche progetto interessante. La piattaforma Kickstarter, in tal senso, corre in nostro aiuto, dato che ne propone molti in cerca di fondi.

Uno di questi è REEFLEX G-Series, la serie di lenti che “trasforma il tuo iPhone in un concentrato di creatività e qualità dell’immagine senza pari, andando oltre i limiti della fotocamera integrata”. Questo progetto è promosso da Jellop, che si è guadagnato la sua fama nel panorama delle app per fotocamere iOS, con lo sviluppo delle acclamate app Reeflex Pro Camera, ReeXpose e ReeHeld. I primi obiettivi sono stati introdotti nel 2021 e ora è pronta una nuova serie con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Infine, se qualche giocatore dovesse essere ancora indeciso anche sui numeri da giocare al Lotto, possiamo ricordare che è sempre utile affidarsi alla smorfia napoletana, prendendo spunto da sogni, eventi e fatti di cronaca. Facciamo un esempio proprio in riferimento a oggi. Torniamo indietro, a tal proposito, a quello che accadde ben 144 anni fa, ovvero il 21 ottobre del 1879. In questa data Thomas Edison inventò la lampadina. Il numero che corrisponde a questo oggetto è il 79. Essa è anche notoriamente il simbolo di un’idea, che fa riferimento al 78. In senso più ampio possiamo optare anche per la luce, ovvero il 39. Infine, possiamo scegliere la data di nascita e di morte dell’inventore, ovvero 47 e 31.











