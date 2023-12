Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 22 dicembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver messo da parte i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa stessa pagina, spetta ora al Lotto e al 10eLotto, i cui numeri sono appena stati estratti. Si è concluso, infatti, il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la classica parentesi dedicata ai simboli del Simbolotto, ha lasciato spazio agli ultimi 10 numeri vincenti della giornata. In ballo, insomma, ci sono parecchi numeri da controllare, specialmente per coloro che hanno partecipato ad entrambi i concorsi, con un elevato rischio di distrarsi e, potenzialmente, sprecare un’occasione veramente ricca.

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 22 dicembre 2023

Il suggerimento, dopo aver dato una prima occhiata ai numeri su questo sito, ilSussidiario.net, è quello di utilizzare anche il tool di verifica automatica della vincita presente sui siti ufficiali dei giochi, che funziona semplicemente tramite il codice identificativo della schedina. Senza ulteriori indugi, però, scopriamo subito i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, augurando le migliori fortune possibili a tutti i lettori!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 21 dicembre 2023

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 177 del 22/12/2023

11 – 12 – 13 – 26 – 29 – 35 – 36 – 37 – 59 – 67 – 70 – 72 – 78 – 79 – 80 – 81 – 84 – 85 – 86 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 13

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 13 – 81

Extra: 1 – 4 – 20 – 27 – 30 – 39 – 41 – 43 – 47 – 49 – 52 – 55 – 71 – 74 – 76

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI / Estrazione di oggi, Giovedì 21 dicembre 2023

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 177 del 22/12/2023 BARI 13 81 12 79 80 CAGLIARI 11 59 71 43 86 FIRENZE 67 87 39 81 52 GENOVA 79 85 30 81 74 MILANO 86 36 59 20 27 NAPOLI 70 26 72 55 88 PALERMO 29 37 4 70 69 ROMA 72 86 1 74 13 TORINO 84 35 47 76 31 VENEZIA 78 80 41 49 56 NAZIONALE 68 9 62 4 27

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Ed anche in questo venerdì 22 dicembre 2023, finalmente, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con le estrazioni che si sono aperte da pochissimo proprio con l’ultimo dei tre giochi! In palio oggi, lo ricordiamo, c’è un jackpot dal valore di ben 35,1 milioni di euro, in attesa di coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri fortunati. Prima di passare, però, agli esiti dell’estrazione, ricordiamo anche che è sempre importante controllare con cura la propria schedina, specialmente prima di darsi completamente per vinti.

Dopo aver controllato i numeri su questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe anche dare un’occhiata al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, scopriamo subito i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, rinnovando l’appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, in procinto di aprirsi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 178 del 22/12/2023

Combinazione Vincente

79 73 1 8 57 46

Numero Jolly

67

Superstar

32

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 DICEMBRE 2023

Torna oggi, venerdì 22 dicembre 2023, l’ormai consueto appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i tre giochi che mettono in palio in quattro distinti appuntamenti ricchissimi premi e jackpot! L’estrazione odierna, infatti, segue quelle che si sono già tenute nella giornata di martedì e in quella di giovedì, in vista di quella di domani che sarà conclusiva per questa settimana e potrebbe donare un regalo natalizio veramente da sogno a qualche fortunato!

E proprio parlando di premi in palio, per farci un’idea di quanto potenzialmente si potrebbe vincere nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, possiamo recuperare le quote del concorso che si è tenuto ieri, giovedì 21 dicembre! Nel Lotto, per esempio, il premio più alto assegnato ieri valeva ben 62.250 euro, vinti da un fortunato giocatore di Avola (Siracusa). Secondo posto, invece, per i 45.000 euro vinti a Fiumicino (Roma), mentre chiudono il podio di ieri i 29.500 euro vinti a Parma.

Dopo le quote del Lotto, prima di dedicarci a quelle del Superenalotto e al suo importante jackpot, vale la pena recuperare anche le quote del 10eLotto, il cui premi più alto ieri valeva ben 100.001 euro, assegnati al giocatore di Pesaro che ha centrato la sequenza da “9 Doppio Oro”. Similmente, a Cordignano (Treviso) sono stati vinti 50mila euro grazie ad un “9 Oro” e il terzo premio più alto è valso 40mila euro ad un fortunato giocatore di Bergamo che è riuscito a centrare i punti da “9”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver recuperato le quote del Lotto e del 10eLotto, una parentesi più importante va dedicata al Superenalotto, che mette in palio in ognuna delle quattro estrazioni settimanali il premio in assoluto più alto tra i tre giochi! Nella giornata di ieri, nuovamente, nessun giocatore è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, ragione per cui oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 35,1 milioni di euro. Il premio vinto più alto di ieri, comunque, valeva ben 38.778,09 euro, vinti dai 5 giocatori che sono riusciti ad indovinare i punti da “5”, mentre altri quattro giocatori con i punti da “4 Stella” hanno vinto 33.766 euro l’uno. Da segnalare, infine, i 2.855 euro che si sono portati a casa i 70 giocatori che hanno indovinato la sequenza da “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche altro ricco premio di Lotto e 10eLotto? Sicuramente ci sono moltissimi giocatori che, sognando di mettere le mani su di un qualche importante bottino, si sono chiesti concretamente cosa potrebbero farci. Il nostro suggerimento è quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, per poi utilizzare parte del budget per finanziare un qualche innovativo progetto.

Dalla piattaforma KickStarter si potrebbe scegliere, tra i tanti progetti, quello chiamato The New Spirale. Concertamene consiste in un particolare diffusore di aromi che lievita su di una base magnetica, se collegata alla corrente elettrica, ma che funziona anche semplicemente appoggiato su di una superficie. Prodotto in bambù o legno, assicura la massima sicurezza anche se si scegliesse la versione con fiamma libera, ma è disponibile anche con lumino elettrico.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche giocatore, infine, fosse indeciso sui numeri su cui puntare nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con cui si possono convertire in numeri i sogni, ma anche i racconti o le notizie. Per fare un esempio, prendiamo il fatto che oggi cade il solstizio d’inverno, ovvero il momento in cui uno dei poli terrestri raggiunge la massima inclinazione rispetto al Sole, dando il via alla stagione invernale. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 22, che rappresenta il solstizio, oppure anche l’85 che è l’inverno. Similmente, il 32 è il freddo, mentre il 56 l’inverno freddo ed, ancora, il 53 è la neve, attesa in tutte le località montane, e il 4 rappresenta la stagione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA