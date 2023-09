Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 settembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 SETTEMBRE 2023

Lotto, 10eLotto e Superenalotto protagonisti in un’altra serata di estrazioni e numeri vincenti. Oggi, sabato 23 settembre 2023, è in programma un nuovo appuntamento con la fortuna, un nuovo concorso Sisal avvincente tra Jackpot e ricchi premi in palio. Dunque, va in scena l’ultima estrazione settimanale, la quarta dopo quella di ieri che si tiene eccezionalmente il venerdì perché dedicata alla raccolta fondi per la ricostruzione dell’Emilia-Romagna. Non sono disponibili le quote relative a Lotto e 10eLotto, quindi possiamo ripiegare sulle statistiche, in particolare del primo.

Soffermiamoci, dunque, sulla classifica dei numeri ritardatari del Lotto. Dopo l’estrazione di venerdì, il 28 su Cagliari si è confermato leader: è in testa con 129 estrazioni di assenza. Al secondo posto c’è il 75 su Roma che invece non si vede da 120 appuntamenti. A completare il podio, quindi al terzo posto, troviamo il 37 su Cagliari che invece di assenze ne ha accumulate 118. Sono 114 i ritardi per il 2 su Venezia, al quarto posto, mentre a completare la top five ci pensa il 39 su Palermo con le sue 109 assenze. Ora passiamo al Superenalotto…

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Le quote del Superenalotto relative all’estrazione di ieri sono disponibili e ci ricordano che non c’è stato alcun “6” nel terzo concorso settimanale. Quindi, il Jackpot è salito a quota 59,3 milioni di euro per l’appuntamento di oggi. Ma non sono mancate vincite importanti, infatti nel concorso di venerdì sono stati centrati tre punti “5”, con i fortunati vincitori che hanno ottenuto 41.193,64 euro ciascuno. Dello stesso livello l’importo del premio riservato a chi ha realizzato il “4 stella”. Parliamo di due vincite, ognuna da 48.559 euro. Passiamo alle altre categorie di vincita: con i punti 4 (261 vincite) sono stati ottenuti 485,59 euro.

Il premio è di 31,87 euro per chi ha centrato il “3”, quindi ci riferiamo a coloro che posseggono le 11.916 schedine fortunate. Sono 207.132 quelle relative ai punti “2” che valgono una vincita di 5,68 euro. Torniamo al Superstar Superenalotto, perché ci sono state anche 78 vincite per il “3 stella”, ognuna da 3.187,00 euro. Passiamo al “2 stella” che invece è stato centrato da 1.479 giocate, ciascuna vale un premio di 100 euro. Infine, le vincite per “1 stella” e “0 stella”: 10 euro per 10.702 schedine nel primo caso, 5 euro per 24.322 giocate nell’altro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Chiunque decide di tentare la fortuna con Lotto, 10eLotto e Superenalotto pensa a come spendere l’eventuale vincita, soprattutto quando si tratta del Jackpot. Parliamo di premi così ricchi che si può decidere di destinare una parte della vincita ad un progetto innovativo, come uno di quelli presentati su Kickstarter. Questo è il caso di Planetcare 2.0, che ha realizzato un filtro in microfibra per combattere l’inquinamento da microplastiche. Si tratta di un filtro in microfibra con un vero piano di riciclo, l’unico con una ritenzione del 98% scientificamente provata.

Testato sul campo da oltre 7mila utenti, non necessita di elettricità. Un aiuto importante visti i lenti progressi dei produttori di lavatrici. “Sei anni fa, il nostro innovativo filtro in microfibra integrato è stato rifiutato da tutti i produttori di lavatrici. Eravamo troppo in anticipo”. Ora potrebbe essere arrivato il momento giusto, anche grazie a voi e alla vostra bella vincita al Superenalotto, Lotto o 10eLotto…

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Avete già scelto quali numeri giocare al Lotto, 10eLotto o al Superenalotto? C’è chi si affida ai sogni per tentare la fortuna, anche per questo torna utile la Smorfia napoletana. D’altra parte, questa può essere uno strumento utile anche per trasformare l’attualità in numeri da giocare. Ve lo dimostriamo subito con un esempio, le foto di Diletta Leotta con la figlia Aria ad un mese dal parto: la conduttrice si è mostrata gioiosa e con il look in pendant con quello della figlia.

Ebbene, la tradizione partenopea prevede la piccirella, accostata al 2. C’è anche la mano, 5, che è quella che unisce mamma e figlia nello scatto. Si può optare per il 9, la figliolanza, che racchiude il concetto di famiglia. Ma ovviamente non possiamo dimenticare 19, la risata, quella di Diletta Leotta nella foto con la figlia, e ovviamente 52, la mamma, che meglio la rappresenta in questo caso. Ecco, ora tocca a voi “interrogare” la Smorfia napoletana in vista delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.











