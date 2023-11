Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 25 novembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

L’attesa è terminata per chi stava aspettando i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto. Del resto, quella per la sestina del Superenalotto è finita per prima, con i numeri vincenti già raccolti e messi a vostra disposizione per il consueto appuntamento con il controllo delle schedine e la verifica delle vincite. Qualcosa di simile si sta ripetendo ora con Lotto e 10eLotto, anche se in questo caso in ballo c’è un viaggio tra le ruote e premi diversi. Anche in questo caso avete le ricevitorie da poter consultare, oltre al sito ufficiale dei giochi, mentre per quanto riguarda l’applicazione, in questo caso dovete affidarvi all’app My Lotteries.

Oltre a controllare tutte le estrazioni quando volete, potete verificare direttamente se il vostro scontrino è vincente. Inoltre, potete consultare le statistiche dei numeri ritardatari e frequenti. Vi torna utile anche per preparare le giocate in tranquillità, cambiandola in uno shake per poi giocarla in ricevitoria. Ma ora pensiamo ai risultati delle estrazioni di Lotto e 10eLotto, con i numeri vincenti usciti dopo quelli del Superenalotto.

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 162 del 25/11/2023

1 – 3 – 6 – 7 – 10 – 11 – 18 – 20 – 33 – 34 – 35 – 44 – 49 – 56 – 58 – 69 – 72 – 73 – 77 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 20

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 20 – 1

Extra: 4 – 12 – 30 – 31 – 32 – 42 – 46 – 51 – 54 – 63 – 67 – 68 – 70 – 79 – 82

Lotto, estrazione n° 162 del 25/11/2023 BARI 20 1 6 68 32 CAGLIARI 86 44 56 70 51 FIRENZE 3 69 73 12 30 GENOVA 18 77 69 4 22 MILANO 35 10 44 67 34 NAPOLI 34 7 54 82 14 PALERMO 11 56 63 79 31 ROMA 6 20 46 42 25 TORINO 58 49 10 44 36 VENEZIA 72 33 31 82 3 NAZIONALE 27 83 30 53 65

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

La serata dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto comincia ufficialmente ora con le estrazioni che ci regalano le combinazioni fortunate. Si parte dalla sestina fortunata che può valere il ricco Jackpot, prima di ritrovarci per gli altri due giochi protagonisti dell’appuntamento odierno. Abbiamo raccolto i primi numeri vincenti di oggi per consentirvi di procedere subito con la verifica delle vostre giocate, ma a questo step ne seguono altri, perché è importante fare tutto con calma, precisione e attenzione.

Dunque, eccoci qui pronti anche a dirvi dove si possono verificare le vincite. In primis, c’è il sito ufficiale del Superenalotto, ma potete contrare sull’app del gioco, che dispone della funzione verifica schedina. In alternativa, ci sono le ricevitorie dislocate sul territorio a cui potete affidarvi per fugare ogni dubbio. Vi lasciamo allora ai numeri vincenti del Superenalotto, prima di ritrovarci con quelli di Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 162 del 25/11/2023

Combinazione Vincente

11 58 28 55 27 73

Numero Jolly

49

Numero SuperStar estratto

12

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 NOVEMBRE 2023

Altro giro, altra corsa con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Oggi, sabato 25 novembre 2023, si rinnova l’appuntamento con la fortuna, visto che è previsto un nuovo concorso Sisal, quello che chiude la settimana. Stiamo per scoprire i numeri vincenti che possono valere vincite e premi importanti, nel frattempo possiamo approfondire le statistiche. Infatti, ci soffermiamo sui numeri ritardatari del Lotto. Dopo l’estrazione di ieri, il 2 su Venezia resta in vetta alla classifica con le sue 150 estrazioni di assenza. Al secondo posto c’è il 78 su Bari che di concorsi ne ha saltati 142.

Al terzo posto, sul gradino più basso del podio si trova il 27 su Palermo, che invece non si vede da 114 appuntamenti con la fortuna. Fuori dal podio altri due numeri centenari che completano la top five. Si tratta del 53 su Palermo e del 53 su Torino, con il primo che ha accumulato 104 assenze, mentre l’altro segue a breve distanza, visto che invece ha collezionato 102 ritardi. La graduatoria verrà poi aggiornata al termine della nuova estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

La caccia al Jackpot del Superenalotto riparte oggi con la nuova estrazione, l’ultima della settimana. In palio ci sono 22,5 milioni di euro, visto che nell’estrazione di ieri nessuno è riuscito a centrare il “6” che poteva valere il ricco montepremi, che quindi è salito. Ma non sono mancate le vincite importanti. Basti pensare che sono stati centrati quattro punti “5” da 31.234,33 euro ciascuno. Ma vanno segnalati anche i 29.324,00 euro che sono stati vinti con i tre “4 stella”. A seguire, restando sempre in tema quote del Superenalotto, il premio di 2.248,00 euro per coloro che hanno vinto con il “3 stella”.

In questo caso parliamo di 93 schedine fortunate. Sono 437 per i punti “4”, ciascuno dei quali è valso un premio di 293,24 euro. Si scende a 100 euro invece per il “2 stella”, centrato da 1.293 schedine vincente. Sono 17.075 le giocate fortunate per il “3”, ben 252.162 per i punti “2”: nel primo caso premio di 22,48 euro, nel secondo 5,00 euro. Stesso premio per chi ha centrato “0 stella” al Superenalotto, cioè 15.793 schedine vincenti. Sono 7.365 per “1 stella” con cui invece sono stati vinti 10 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Torniamo alla questione Jackpot del Superenalotto, anche perché bisogna farsi un’idea su come spendere l’eventuale vincita. Sicuramente non ne avete solo una, ma diverse. La nostra è di trovare anche un margine per finanziare un progetto innovativo, come uno di quelli proposti sulla piattaforma Kickstarter. Tra l’altro ci sono progetti la cui realizzazione potrebbe tornarvi utile in caso di vincita. Viaggerete spesso per godermi il ricco premio? Allora potrebbe servirvi la power bank più cool con una ricarica senza precedenti. Si chiama Shargeek 170, con un design elegante ispirato a Dark Side of the Moon, il capolavoro senza tempo dei Pink Floyd, fornisce ricarica rapida per 3 dispositivi, ha una potenza massima 170 W (ricarica dallo 0% al 50% in soli 20 minuti), display intelligente per un’esperienza di ricarica visibile e controllabile ed è resistente all’acqua.

Dotato di 2 porte USB-C e 1 porta USB-A, per la ricarica rapida di 3 dispositivi contemporaneamente. Anche quando tutte le porte sono in uso, puoi comunque usufruire di una ricarica rapida fino a 65 W da una delle porte USB-C. Ha una enorme capacità di 24.000 mAh, con cui mantiene i dispositivi caricati. Niente più ansia da batteria scarica. Ospitando 6 batterie durevoli di tipo per veicoli elettrici, Shargeek 170 mantiene oltre l’80% della capacità anche dopo oltre 800 ricariche, mentre altri power bank iniziano a degradarsi pesantemente dopo solo un paio di centinaia di cicli. Costruito per durare per anni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

State riscontrando qualche difficoltà nel trovare i numeri da giocare al Lotto o al 10eLotto e Superenalotto? Non avete nulla da temere, perché quando scarseggia la fantasia e creatività, così come l’ispirazione, arriva la Smorfia napoletana a darvi una mano. Non è utile solo per interpretare i sogni e trasformarli in numeri da giocare. La si può anche usare per pescare anche da fatti d’attualità le combinazioni con le quali tentare la fortuna. Prendiamo il caso della notizia odierna del Papa che ha annullato tutte le udienze per aver contratto una leggera influenza.

Il pontefice è stato poi sottoposto ad una Tac all’ospedale Gemelli di Roma, che ha escluso il rischio di complicazioni polmonari. Partiamo dal 60, il lamento, inteso come conseguenza dei disturbi, seppur lievi, sofferti da Bergoglio. Ma la Smorfia napoletana include anche 73, l’ospedale, a cui si è rivolto il pontefice. Non possono mancare però 8, la Madonna, e 84, la Chiesa, intesa come comunità di fedeli che rappresenta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA