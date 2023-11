Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 novembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 NOVEMBRE 2023

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano protagonisti grazie alla nuova estrazione di oggi, martedì 28 novembre 2023. La prima della settimana per i concorsi Sisal che possono regalare belle sorprese e ricchi premi. Lo dimostrano anche le quote delle ultime estrazioni. In attesa dei numeri vincenti, soffermiamoci allora sulle vincite recenti. L’estrazione del Lotto di venerdì scorso ha premiato il Lazio, con vincite per poco meno di 72mila euro. In particolare, Agipronews segnala tre vincite registrate a Roma: la più alta del concorso, da 25.350 grazie a 4 terni e una quaterna; le altre due da 14.750 e da 9.250 euro, grazie a tre ambi e un terno. Festa anche in provincia di Roma. Infatti, a Formello è stato realizzato un terno da ben 22.500 euro. Per quanto riguarda l’estrazione del Lotto di sabato, c’è stata una vincita da 23.750 euro a Reggio Calabria con tre ambi e un terno. Diverse vincite in Puglia, con tre ambi e un terno: a Ostuni (Brindisi) sono stati vinti 137.50 euro; 11.875 euro a Conversano, 10.250 euro a Capurso e 9.750 euro a Casamassima, tutte e tre in provincia di Bari. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per circa 4,78 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso 1,06 miliardi quest’anno.

Prima di scoprire le quote del Superenalotto dell’ultima estrazione, soffermiamoci su quelle del 10eLotto. Nel concorso di sabato ha sorriso l’Emilia-Romagna: a Castel Maggiore (Bologna) è stata centrata una vincita da ben 100mila euro con un 8 Doppio Oro. Premi importanti anche a Milano e Catania, dove sono stati vinti 50mila euro grazie ad un 9 Oro, stando a quanto riportato da Agipronews. Invece, a San Marco Argentano (Cosenza) e a San Giovanni Rotondo (Foggia) sono stati vinti 30mila rispettivamente per un 8 Oro e un 5 oro. Nell’estrazione di venerdì, invece, c’è stata una vincita da 50mila euro centrata a Busto Arsizio (Varese) per un 9 Oro. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per circa 13,7 milioni di euro in tutto il Paese, per un totale di oltre 3,4 miliardi di euro quest’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Riparte la caccia al Jackpot del Superenalotto visto che nell’estrazione di sabato non c’è stato alcun “6”. Ma nel quarto e ultimo concorso della scorsa settimana non sono mancate vincite considerevoli. Come i nove punti “5”, ognuno dei quali ha fruttato un premio di 22.440,77 euro. Ci sono stati poi due punti “4 stella”, ciascuno con un premio di 30.853,00 euro. A seguire, per quanto riguarda le quote, i 2.307,00 euro vinti da coloro che hanno centrato “3 stella”. In questo caso parliamo di 141 vincite.

Passiamo ai punti “4”, con 665 schedine fortunate, ognuna delle quali da 308,53 euro. Sono stati vinti 100 euro da coloro che hanno centrato il “2 stella”, che vanta 2.411 giocate vincenti. Scendiamo a 23,07 euro per ognuna delle 26.818 schedine che hanno centrato i punti “3”. Il premio è di 10 euro per coloro che hanno invece conquistato “1 stella”, che annovera invece 14.926 giocate vincenti. Premio di 5 euro per punti “2” e “0 stella”, che invece di schedine fortunate ne annoverano rispettivamente 407.865 e 31.097.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Qual è la prima cosa da fare in caso di eventuale vincita del Jackpot del Superenalotto? Organizzare il ritiro della vincita ovviamente. Cosa farne poi del premio? Le idee sono tante, sicuramente non vi mancano, anzi in attesa dei numeri vincenti probabilmente lasciate spazio alla fantasia per valutare come spendere l’eventuale vincita. Di sicuro, se avete la passione della lettura, potreste avere tutto il tempo per leggere. A tal proposito, potete unire ciò alla possibilità di finanziare progetti innovativi e originali, come quelli presenti su Kickstarter.

Ad esempio, c’è Bowio 2.0, una lampada da libro unica nel suo genere che ridefinisce lo stile, l’efficienza e il puro piacere della lettura. Il design garantisce un’illuminazione uniforme e ottimale su ogni pagina. Infatti, bilancia il contrasto e riduce al minimo i riflessi. Inoltre, con la luminosità controllata tramite tocco, hai la certezza di una sessione di lettura ininterrotta e personalizzata. La luce viene proiettata su ogni pagina. Si può controllare la quantità perfetta di illuminazione uniforme, consente di immergersi nelle pagine del proprio libro preferito, privo di ombre o riflessi, senza disturbare il sonno o la pace di chi ti circonda.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora è il momento della Smorfia napoletana, un valido aiuto per chi è a corto di ispirazione per quanto riguarda i numeri da giocare a Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Non è utile solo per interpretare i sogni e magari trarne delle combinazioni numeriche, ma può essere usata per trasformare delle vicende di attualità in numeri da giocare. Per dimostrarvelo prendiamo il caso di Jennifer Lopez, che è tornata con un nuovo album e un nuovo film. Il disco sarà preceduto dall’uscita di un singolo estratto “Can’t Get Enough”. Partiamo dal 20, la festa che avranno fatto i suoi fan dopo aver appreso la notizia. Non può mancare il 46, i soldi, che l’artista è destinata a fare con questi nuovi lavori. Chiaramente c’è spazio pure per il 55, la musica, la grande passione di Jennifer Lopez oltre al cinema. Infine, 72, lo stupore, quello che ha destato in addetti ai lavori e fan con la notizia del suo atteso ritorno.











