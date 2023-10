LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 28 ottobre, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Si aprono le danze in questo sabato sera ricco di sorprese. I numeri vincenti del Superenalotto sono freschi di estrazione, ma il clima è a dir poco incandescente. C’è stata grande attesa, anche in virtù del ricco Jackpot che fa sognare i tanti appassionati. Ma finalmente è finita, abbiamo raccolto la combinazione fortunata in diretta, dunque potete procedere subito con la verifica delle vostre giocate. Subito, ma senza fretta, perché è una fase che richiede calma e massima attenzione.

La procedura di controllo, infatti, è semplice, ma proprio per questo può essere sottovalutata, col rischio di perdere un premio per una piccola distrazione. Anche per questo motivo vi suggeriamo di affidarvi ai canali ufficiali per il controllo: dal sito ufficiale a quello di Dogane e Monopoli, senza dimenticare che potete contare anche sulle ricevitorie dislocate sul territorio. Ora però lasciamo la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, poi ci ritroveremo con quelli di Lotto e 10eLotto! (agg. di Silvana Palazzo)

Ultima estrazione Superenalotto n. 146 del 28/10/2023

Combinazione Vincente

57 – 25 – 66 – 4 – 30 – 9

Numero Jolly

79

Superstar

77

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, Superenalotto e 10eLotto si prendono la scena anche oggi, come del resto hanno fatto questa settimana con gli altri tre appuntamenti con la fortunata. Stasera infatti sono in programma nuove estrazioni di numeri vincenti. La settimana si chiude, quindi, con il concorso del sabato. Ad aprire le danze sarà la sestina che può valere un Jackpot, ma il vostro weekend potrebbe infiammarsi anche grazie ad un bel terno… In attesa di scoprire combinazioni e premi, diamo spazio anche alle statistiche, soffermandoci in particolare sui numeri ritardatari del Lotto.

Dopo l’estrazione di venerdì, il 2 su Venezia non ha perso la leadership in questa particolare graduatoria, arrivando a quota 134 estrazioni di assenza. Al secondo posto c’è il 78 su Bari, che invece di ritardi ne ha accumulati 126. A completare il podio il 5 su Palermo, che occupa il terzo posto con i suoi 112 turni di assenza. Al quarto posto, invece, 38 su Palermo, ad una sola lunghezza di distanza. Dunque, la top five si chiude con il 24 su Nazionale che non si fa vedere da 108 estrazioni del Lotto.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Il Jackpot del Superenalotto è salito a quota 76,3 milioni di euro dopo l’estrazione di ieri. Infatti, non c’è stato alcun 6 nel terzo appuntamento settimanale. La caccia al ricco montepremi riparte oggi, nella speranza di migliorare le ultime quote. Ieri sono stati centrati due punti 5, uno a Cicogna (Pavia), l’altro a Ripamolisani (Campobasso). I fortunati vincitori hanno vinto 62.892,16 euro ciascuno. Ma Agipronews segnala anche i quattro 4 stella da 38.126 euro l’uno. Per quanto riguarda il 4, le vincite sono state 342, ognuna da 381,26 euro.

Invece, ben 13.213 schedine fortunate per il 3 e 216.566 per il 2, con cui sono stati vinti rispettivamente 29,36 e 5,53 euro. Riapriamo il capitolo Superstar Superenalotto per completarlo: sono stati vinti 2.936,00 euro con il 3 stella, centrato da 55 schedine. Sono 1.167 quelle fortunate per il 2 stella, che vale un premio di 100 euro. Si scende a 10 euro per 1 stella, centrato da 7.483 schedine. Infine, sono 16.842 le giocate fortunate per 0 stella con un premio di 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Quale progetto vi proporremo stavolta per darvi un’idea inedita su come spendere l’eventuale vincita al Superenalotto? Il Jackpot, infatti, è molto ricco. Le risorse sono più che sufficienti per realizzare tutti i vostri sogni, e pure qualcuno a cui non avete ancora pensato, ma potete anche dare un contributo per realizzare un progetto originale e innovativo, come quelli presentati su Kickstarter. Questo è ad esempio il caso di KOMET realizzata da LUMIONIX. Si tratta di uno strumento fotografico, ricco di funzionalità per migliorare la vostra creatività.

Si monta direttamente sulla slitta della fotocamera e usa la porta USB per sfruttare varie possibilità. Grazie alla tecnologia avanzata dei sensori, fa scattare l’otturatore al momento giusto. A differenza di altri trigger ad alta velocità, è stato sfruttato il potenziale della slitta a contatto caldo e creato un componente aggiuntivo per il ricevitore flash wireless. Per quanto riguarda il timelapse, è stata dedicata meticolosa attenzione allo sviluppo di questa funzionalità. Magari potreste ritrovarvi ad usufruirne in uno dei vostri viaggi post vincita…

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Probabilmente avete superato lo scoglio più complicato, quello della scelta dei numeri da giocare al Lotto, Superenalotto e 10eLotto, ma con l’avvicinarsi delle estrazioni vogliamo ricordarvi che potete affidarvi anche alla Smorfia napoletana. Usata per tradizione per interpretare i sogni, può anche diventare uno strumento per interpretare l’attualità e trarre così dei numeri da giocare. Prendiamo il caso del compleanno di Eros Ramazzotti: il cantante compie 60 anni. Partiamo dal 15, ‘o guaglione, il ragazzo, perché l’artista resta giovane nonostante l’avanzare dell’età. Ovviamente non può mancare 20, la festa, visto che si celebra il suo compleanno, magari con del vino buono, 45. Trattandosi di Ramazzotti non possiamo non citare il 55, la musica, la sua grande passione, oltre che lavoro. E chiudiamo con 19, la risata, quella che non deve mancare in questa giornata.











