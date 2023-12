Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 29 dicembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa pagina, spetta ora rivolgere la nostra attenzione alle estrazioni di Lotto e 10eLotto! Si è, infatti, appena concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la tradizionale parentesi dedicata ai simboli del Simbolotto, ha lasciato il palco agli ultimi 10 numeri fortunati di oggi. Si tratta, insomma, di parecchi numeri da controllare, con il concreto rischio che una leggera distrazione di un attimo possa costare a qualche giocatore un ricchissimo bottino.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 29 dicembre 2023

Il suggerimento, dopo aver controllato i numeri su questo sito, ilSussidiario.net, è quello di utilizzare anche il tool per verificare automaticamente la vincita presente sui siti ufficiali dei due giochi, che funziona tramite l’inserimento del codice identificativo della propria schedina. Scopriamo, ora, i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto e 10eLotto, augurando a tutti in lettori le migliori fortune possibili!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 28 dicembre 2023

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 181 del 29/12/2023

3 – 5 – 6 – 13 – 15 – 18 – 27 – 43 – 45 – 48 – 52 – 57 – 62 – 64 – 65 – 67 – 70 – 72 – 76 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 5

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 5 – 65

Extra: 7 – 8 – 20 – 26 – 28 – 29 – 35 – 37 – 39 – 47 – 61 – 68 – 73 – 85 – 88

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 28 dicembre 2023

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 181 del 29/12/2023 BARI 5 65 64 85 57 CAGLIARI 62 52 7 68 28 FIRENZE 90 67 8 28 41 GENOVA 43 70 73 90 69 MILANO 48 6 35 20 62 NAPOLI 3 57 88 18 32 PALERMO 72 15 61 29 63 ROMA 45 13 18 28 32 TORINO 18 62 47 37 73 VENEZIA 76 27 26 39 25 NAZIONALE 22 70 64 59 81

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Anche oggi, venerdì 29 dicembre 2023, è arrivato finalmente il momento di scoprire l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che si sono aperte da pochissimo proprio con l’ultimo di questi tre giochi! In palio oggi, per coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti c’è un jackpot dal valore di ben 38 milioni di euro, oltre ai numerosi altri, ed altrettanto ricchi, premi per coloro che saranno leggermente meno fortunati.

Prima di scoprire l’esito dell’estrazione, però, ricordiamo che è sempre importante porre la massima attenzione possibile nel ricontrollo della propria schedina, specialmente prima di darsi per vinti. Una buona idea potrebbe essere quella di utilizzare, oltre a questo sito, ilSussidiario.net, anche il portale ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Lascia, però, subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto che si stanno per aprire!

Ultima estrazione Superenalotto n. 181 del 29/12/2023

Combinazione Vincente

13 47 68 90 46 67

Numero Jolly

55

Simbolotto

40

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 DICEMBRE 2023

Oggi, venerdì 29 dicembre 2023, torna il consueto ed ormai classico appuntamento settimanale con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più apprezzati in Italia e che mettono in palio ricchissimi premi e jackpot! Quello di oggi, lo ricordiamo, è il terzo dei quattro appuntamenti settimanali, dopo quello che si è tenuto mercoledì (ma che normalmente cade di martedì), quello di ieri ed invista di quello di domani, sabato, che chiuderà il ciclo.

Nell’attesa delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che annunceranno i numeri vincenti di oggi, possiamo recuperare l’utile statistica sui numeri ritardatari, ovvero quelli che da più tempo non vengono sorteggiati. Partendo dal Lotto, dopo l’estrazione di ieri, giovedì 28 dicembre, si è confermato primo tra i ritardatari il 2 su Venezia, ora a quota 169 assenze. Lo seguono, poi, il 78 su Bari, che è mancato nelle ultime 161 estrazioni; il 27 e il 53 su Palermo, che non si sono visti rispettivamente per 133 e 123 estrazioni ed, infine, il 58 su Milano, assente dagli ultimi 105 sorteggi.

Messi da parte i ritardatari del Lotto, prima di passare alle quote del Superenalotto, dalle quali dipende anche l’entità del jackpot odierno, recuperiamo anche i ritardatari del 10eLotto. Dopo l’estrazione di ieri al primo posto si trova il 36, con 19 assenze, seguito a breve distanza dal 39, a quota 17 estrazioni mancate. Terzo e quarto posto della top 10, invece, per il 13 e il 59, con rispettivamente 16 e 11 assenze. Gli ultimi posti, invece, sono occupati dall’80 e dal 47, mancati in 10 estrazioni e da 58, 46, 34 e 3, con 9 assenze l’uno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, dopo aver visto i ritardatari di Lotto e 10eLotto, una parentesi a parte va dedicata al Superenalotto, che ogni settimana mette in palio il montepremi più alto tra i tre giochi. Nella giornata di ieri nessun giocatore è nuovamente riuscito a mettere le mani su tutti e 6 i numeri vincenti e, di conseguenza, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 38 milioni di euro! I premi più alti assegnati, comunque, valevano 35.384 e sono stati vinti dai 5 giocatori che hanno centrato i punti da “4 Stella”. Similmente, altri 10 giocatori grazie ai punti da “5” hanno vinto 23.233,85 euro l’uno, mentre il terzo premio più alto valeva 3.266 ed è stato assegnato ai 144 fortunati che hanno indovinato i punti “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta di una domanda che certamente in molti almeno una volta si saranno posti, immaginando il momento in cui riusciranno a mettere le mani su qualche importante bottino. Noi suggeriamo sempre di pensare prima, ovviamente, alle proprie esigenze e necessità, per poi riservare parte del budget al finanziamento di un qualche progetto innovativo.

Un esempio, tramite la piattaforma KickStarter, è dato da Laqi circadian, che consiste in un kit per l’illuminazione domestica. La novità risiede nel fatto che è in grado di regolare in modo automatico la luce che emette, in base al momento della giornata e all’illuminazione della stanza. Inoltre, grazie all’app la luminosità può anche essere regolata in modo manuale in base alle esigenze specifiche del momento.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Infine, se qualche giocatore si trovasse indeciso sui numeri con cui compilare la propria schedina di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo che esiste il sistema tradizionale partenopeo della Smorfia Napoletana, con la quale si possono tradurre in numeri i sogni, i racconti e anche le notizie. Prendendo, per esempio, la recente onda anomala che si è generata nell’oceano Pacifico, e ha colpito le coste della California, potremmo sicuramente ricavare l’1 e il 90, che rappresentano rispettivamente il mare e l’oceano. Similmente, l’89 è l’America e il 167 l’onda, mentre il 36 rappresenta la tempesta ed, infine, il 33 il mare in tempesta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA