LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto: 3 ottobre, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Ed anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, sorteggiati ed annunciati da pochissimo tempo! Ad aprire le danze, come da tradizione, c’è l’ultimo dei tre giochi, con il suo ricchissimo jackpot che oggi ricordiamo valere la bellezza di 63,6 milioni di euro. Il premio, insomma, è veramente importante e potrebbe cambiare la vita a qualche fortunato giocatore, ragione per cui il ricontrollo della propria schedina dovrebbe essere fatto con la massima cura e meticolosità possibile, magari rivolgendosi a diversi siti prima di darsi completamente per vinti.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 3 ottobre 2023: i simboli vincenti

Oltre a dare un’occhiata a questo, ilSussidiario.net, i giocatori più meticolosi troveranno i numeri vincenti anche sul sito ufficiale del gioco, oppure su quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, scopriamo subito i numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento a breve, quando toccherà al Lotto e al 10eLotto.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 30 settembre 2023

Ultima estrazione Superenalotto n. 131 del 03/10/2023

Combinazione Vincente

13 20 67 12 54 84

Numero Jolly

66

Superstar

77

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 OTTOBRE 2023

Nella giornata di oggi, martedì 3 ottobre 2023, si aprirà una nuova settimana di estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che come ogni settimana mettono in palio ricchissimi premi e jackpot! Quelle odierne saranno, insomma, le prime delle estrazioni di questa settimana, che poi torneranno nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, quando si chiuderà ufficialmente il ciclo prima di una breve pausa che durerà fino al prossimo martedì.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 30 settembre 2023

Prima di scoprire quali sono i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà attendere fino a questa sera, quando verranno sorteggiati ed annunciati, ma nell’attesa possiamo recuperare le quote dell’estrazione di sabato, utili a darci un’idea dei possibili premi in palio! Partendo dal Lotto, l’estrazione dello scorso sabato ha visto assegnare un premio da 18.250 euro a Verona, che ha rappresentato la vincita più alta della giornata. Il podio, poi, si completa con i 15.250 euro vinti a Morbegno (Sondrio) e con il premio da 9.750 euro di Rezzato (Brescia).

Prima di vedere gli esiti del Superenalotto, da cui dipende anche il jackpot in palio oggi, vale la pena recuperare, dopo il Lotto, il 10eLotto, il cui premio più alto è valso ben 15mila euro ad un fortunato giocatore di Fabbrica di Roma (Viterbo) che ha indovinato un “8”. Lo seguono, poi, il giocatore di Scaldasole che grazie ad un “7” si è portato a casa 8mila euro, e i 7.500 euro vinti a Siracusa centrando un “6 Oro”. Venerdì, però, ricordiamo che in questo gioco sono stati vinti ben 2 milioni di euro grazie ad un “10” a Fucecchio (Firenze).

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, dopo aver messo da parte il Lotto e il 10eLotto, vale la pena dedicarsi al Superenalotto, con il suo importantissimo premio che varia in base alle ultime vittorie. Infatti, visto che sabato nessun giocatore ha centrato tutti e 6 i numeri vincenti, il jackpot del Superenalotto oggi vale 63,6 milioni di euro! Nonostante l’assenza dei 6, comunque, cinque fortunati giocatori hanno centrato i punti da “5”, portandosi a casa 41.454,42 euro l’uno. Da segnalare, poi, anche il singolo fortunato che centrando il punto “4 Stella” ha vinto 36.032 euro, così come i 122 giocatori che, con un “3 Stella”, hanno guadagnato 3.032 euro a testa.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto e i ricchi premi di Lotto e 10eLotto? Si tratta, quasi certamente, di una domanda che molti tra i giocatori più assidui si sono posti almeno una volta, sognando cosa farebbero nel caso in cui riuscissero a mettere le mani su un ricco gruzzoletto. Dopo aver, ovviamente, pensato alle proprie esigenze e necessità, il nostro suggerimento è quello di utilizzare parte del budget per finanziare un qualche innovativo progetto, prendendo spunto dalla piattaforma KickStarter. Oggi, per esempio, suggeriamo gli Hex Hives, ovvero degli alveari esagonali facilmente creabili a casa grazie ad una stampante 3D. Disegnati per garantire alle api il maggiore comfort possibile, replicando le forme che cercano in natura, potranno diventare un ottimo passatempo, dal quale ricavare anche del buonissimo miele domestico.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche giocatore fosse indeciso sui numeri su cui puntare per Lotto, 10eLotto e Superenalotto, dovrebbe ricordare l’esistenza del tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con il quale si possono tradurre in numeri i sogni, ma che funziona anche con le storie e con le notizie. Per fare un esempio, prendiamo il progetto Archax in sviluppo in Giappone che consiste nel primo robot che può essere guidato dall’essere umano, indossandolo come se fosse un’armatura. Dalla Smorfia possiamo ricavare il 66, che è il robot, mentre l’89 è l’azione di guidare. Ancora, il 48 rappresenta l’armatura ed aggiungendo alla schedina il 4, per i metri di altezza che raggiunge il robot, e il 27 (una storpiature dei 2,7 milioni di dollari di costo per ognuna delle 5 parti che compongono il robot), avremmo ottenuto ben cinque numeri utili alle nostra scommessa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA