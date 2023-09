Lotto, Superenalotto e 10eLotto/ Estrazione di oggi sabato 30 settembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 SETTEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, sabato 30 settembre 2023, si terrà il quarto e ultimo giro di estrazioni settimanali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i più apprezzati e partecipati concorsi a premio in Italia. I precedenti appuntamenti settimanali si sono tenuti di martedì, di giovedì e di venerdì. Adesso si chiude questo ciclo, con il prossimo appuntamento è fissato martedì, quando sarà arrivato anche un nuovo mese. La speranza è che sia fortunato.

Prima di andare a scoprire l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per cui sarà necessario attendere fino a questa sera, nel frattempo possiamo farci un’idea su quali sono i numeri da giocare osservando le statistiche. Il 28 su Cagliari si conferma leader dei ritardatari a quota 133 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 75 su Roma a 124, il 2 su Venezia a 118, il 39 su Palermo a 113 e il 78 su Bari a 110 turni di assenza.

Tra le combinazioni numeriche da segnalare un terno in cadenza 8 su Roma (8-18-48). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 4 su Cagliari è assente da 45 turni. Tra le decine, la 30-39 su Torino manca ora da 34 turni, mentre tra le figure torna a farsi vedere la 1 sulla Nazionale dopo 53 assenze, ne prende il posto la 2 su Genova a 36.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messo da parte il Lotto, parliamo delle estrazioni del Superenalotto, che sono sempre più attese dato che il jackpot sta diventando sempre più interessante. Non si è registrato infatti nessun “6” nella terza estrazione della settimana e il massimo premio è arrivato ad ammontare ben 62,6 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 29 settembre sono stati piuttosto centrati sei punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 20.846 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 Stella” da 33.221 euro. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Per coloro che stanno già sognando in grande, possiamo riflettere insieme su come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio ottenuto tramite le estrazioni settimanali dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto. In molti infatti sono sempre desiderosi di riuscire a soddisfare le proprie ambizioni che richiedono spese non di poco conto. Esaurita la lista delle necessità, si può però anche valutare l’idea di utilizzare una parte del budget per investire in un innovativo progetto.

La piattaforma Kickstarter, in tal senso, offre molte opportunità. Una di queste sono i Dusk Rx, occhiali intelligenti premium con controllo elettronico della colorazione. Le condizioni di luce cambiano infatti costantemente e gli occhiali da sole dovrebbero

essere abbastanza intelligenti da tenere il passo, in qualsiasi momento. “Avendo utilizzato l’originale Dusk, questa prossima generazione del prodotto rappresenta un punto di svolta totale! Con un design più raffinato e più livelli di regolazione, questa è la versione di Dusk di cui non avrei mai saputo di aver bisogno, ma di cui non posso assolutamente fare a meno adesso. Non vedo l’ora di utilizzarli durante il mio prossimo viaggio in barca!”, dice un consumatore.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per quanto concerne il Lotto e il Superenalotto, infine, c’è qualche consiglio per coloro che sono ancora indecisi sui numeri da giocare. Con il sistema tradizionale della Smorfia Napoletana si possono tradurre infatti in numeri non soltanto i sogni, ma anche notizie e racconti. A tal proposito, prendiamo d’esempio il maltempo che ha causato disagi a New York. Il numero del temporale è il 9 mentre quello delle inondazioni è il 61. L’America è rappresentata dall’89. A questi, infine, è possibile aggiungere il pericolo, col 56, e la paura, col 90.

