Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 dicembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 DICEMBRE 2023

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano protagonisti oggi, sabato 30 dicembre 2023, per l’ultima estrazione dell’anno. Non l’ultima occasione per dare una vera e propria svolta alla propria vita, visto che poi i concorsi Sisal riprendono regolarmente. A tal proposito, vi segnaliamo che anche l’anno nuovo ci saranno quattro estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto a settimana, visto che sono state confermate. In attesa dei numeri vincenti relativi all’estrazione odierna, soffermiamoci ora sulle statistiche, in particolare sui numeri ritardatari dopo l’appuntamento di ieri. In testa alla classifica c’è il 2 su Venezia, che non si vede da 170 estrazioni. Al secondo posto di questa graduatoria c’è il 78 su Bari, che invece non si vede da 162 appuntamenti con la fortuna.

Al terzo posto c’è il 27 su Palermo, che invece non si vede da 134 estrazioni del Lotto. Andiamo a completare la top five. Fuori dal podio il 53 su Palermo, al quarto posto con 124 assenze. Sono 106 invece quelle che ha accumulato il 58 su Milano, che quindi è al quinto posto. Stando a quanto segnalato da Agipronews, per quanto riguarda gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 7 su Roma manca da 61 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma è assente da 67 estrazioni, invece tra le figure la 5 su Torino è arrivata a 43 assenze.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dalle statistiche del Lotto passiamo alle ultime quote del Superenalotto. Visto che non c’è stato alcun “6” nell’estrazione di ieri, il Jackpot è salito a 39 milioni di euro. Ma nel concorso di venerdì, sono stati realizzati quattro “punti 5” da 39.654,53 euro. Ma c’è stata un’altra vincita importante, quella relativa al “4 stella”, che ha garantito un premio di 27.480,00 euro. Passiamo al “3 stella”, centrato da 81 giocate fortunate, ognuna delle quali vale un premio di 2.497,00 euro. Passiamo ai 588 “punti 4” per i quali sono stati vinti 274,80 euro. Scendiamo al “2 stella”, che vanta 1.311 schedine vincenti, ognuna delle quali da 100 euro.

Per quanto concerne i “punti 3”, le vincite sono state 19.473, ognuna di queste da 24,97 euro. Ci sono poi 8.981 punti “1 stella” da 10 euro l’uno. A completare le quote del Superenalotto i “punti 2” e “0 stella”, rispettivamente con 284.692 e 20.591 vincite, che valgono premi di 5,30 euro e 5 euro. L’ultimo “6” del Superenalotto è stato realizzato il 16 novembre 2023 a Rovigo per una vincita di 85,1 milioni di euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

I modi per spendere il ricco Jackpot del Superenalotto sono quasi infiniti, considerando l’entità del montepremi in palio. Potreste allora destinare delle risorse anche per finanziare qualche progetto originale, come quelli presentati su Kickstarter, dove ci sono raccolte fondi come quella per il CozyPod Portable Plug In Heater, il riscaldatore portatile CozyPod. Si tratta di un mini riscaldatore portatile elegante e potente da 800 Watt, progettato con tecnologia di riscaldamento in ceramica ad alte prestazioni, design ergonomico ispirato, innovativo telecomando di ricarica wireless e termostato integrato per garantire la temperatura perfetta in ogni momento.

Questo prodotto è in grado di trasformare rapidamente uno spazio freddo in un caldo rifugio, coprendo in modo efficiente e semplice fino a 200 piedi quadrati di area. Il telecomando CozyPod vanta un bellissimo display TFT: è nitido, reattivo e non ha mai bisogno di una batteria. Con il telecomando potete scegliere la potenza, la modalità (c’è pure quella Eco), impostare il timer, la luminosità e attivare anche il blocco bambini.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora è il momento di soffermarci sulla Smorfia napoletana, con la quale ogni volta ci mettiamo alla prova tramite fatti presi dall’attualità o dal gossip. Del resto, la tradizione partenopea non serve solo a interpretare i sogni per trovare i numeri da giocare al Lotto o al Superenalotto, nella speranza che siano vincenti. Prendiamo la vicenda di Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, che ha pubblicato foto insieme alle sue tre figlie, scrivendo “sono il papà più felice del mondo”. Questo è stato il primo Natale che il cantante ha trascorso con tutte e tre le ragazze, avute da diverse relazioni.

“Le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme”, ha scritto il musicista. Un gran bel modo di chiudere l’anno per Morgan, che ha vissuto anche vicissitudini complicate quest’anno. Passiamo ora alla Smorfia napoletana del Lotto. Partiamo dal 9, la figliolanza, quindi il concetto di famiglia. C’è poi il 20, la festa. Invece, il 29 per rappresentare il padre di famiglia, mentre il 55, la musica, in riferimento alla carriera dell’artista. Infine, 82, la tavola imbandita, che rimanda anche alla famiglia che si unisce.











