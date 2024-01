Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 2 gennaio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Messi da parte i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa stessa pagina, spetta ora rivolgere l’attenzione alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, con i loro altrettanto ricchi premi. Da pochissimo si è concluso, infatti, il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, al quale è seguita la classica parentesi del Simbolotto ed, infine, l’annuncio degli ultimi 10 numeri fortunati della giornata. Si tratta, insomma, di parecchi numeri da controllare, aumentando il rischio di incappare in una distrazione che potrebbe costare a qualche giocatore un’occasione d’oro.

Dopo aver controllato i numeri vincenti su questo sito, ilSussidiario.net, il nostro consiglio è quello di utilizzare anche il tool di verifica automatica della vincita presente sui siti ufficiali del gioco e che funziona, semplicemente, inserendo il codice identificativo della propria schedina. Lasciamo ora la parola ai numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, augurando a tutti i lettori un fortunatissimo inizio di questo anno nuovo!

Estrazione 10eLotto n° 1 del 02/01/2024

1 – 3 – 6 – 9 – 16 – 29 – 37 – 38 – 42 – 44 – 49 – 50 – 57 – 64 – 70 – 74 – 75 – 84 – 85 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 70

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 70 – 49

Extra: 5 – 10 – 15 – 32 – 39 – 43 – 45 – 47 – 51 – 52 – 69 – 79 – 87 – 89 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 1 del 02/01/2024 BARI 70 49 50 47 79 CAGLIARI 50 38 42 29 18 FIRENZE 86 84 52 15 44 GENOVA 6 16 43 89 21 MILANO 64 9 6 49 70 NAPOLI 3 37 45 69 63 PALERMO 44 1 87 32 73 ROMA 85 74 51 90 36 TORINO 75 74 39 86 87 VENEZIA 57 29 10 5 81 NAZIONALE 84 57 70 16 75

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Anche oggi, martedì 2 gennaio 2024, è arrivato il momento di inaugurare ufficialmente un nuovo anno di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i turni odierni di sorteggi che si sono appena aperti con l’ultimo di questi tre giochi! Il primo jackpot messo in palio in questo anno nuovo, lo ricordiamo, vale ben 39,9 milioni di euro, in attesa di coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, oltre agli altri numeri premi in palio per i giocatori che saranno leggermente meno fortunati.

Oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, per controllare i numeri vincenti, suggeriamo sempre di dare anche una seconda occhiata sul sito ufficiale del gioco e su quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, specialmente prima di darsi per vinti per evitare il rischio di sprecare un’occasione ricchissima per via di una distrazione. Ora, però, scopriamo subito i numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, in procinto di aprirsi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 1 del 02/01/2024

Combinazione Vincente

2 9 63 16 46 35

Numero Jolly

49

Superstar

5

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 GENNAIO 2024

Oggi, martedì 2 gennaio 2024, si inaugura un nuovo anno di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più apprezzati degli italiani e che lo scorso anno hanno distribuito migliaia di euro in premi e jackpot! Quelle odierne saranno le prime delle tre estrazioni settimanali, che torneranno a seguire il classico schema di sorteggi ogni martedì, giovedì e sabato, con la rimozione dell’estrazione extra di venerdì a favore dell’Emilia Romagna.

Nell’attesa di scoprire i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, recuperiamo l’utile statistica sui ritardatari, ovvero quei numeri che da più tempo non sono protagonisti delle estrazioni serali. Partendo dal Lotto, dopo l’ultima estrazione di sabato 30 dicembre 2023, si è riconfermato leader degli assenti il 2 su Venezia, ormai a quota 171 estrazioni mancate. Lo seguono, poi, il 78 su Bari, che non si è visto per 163 giorni, il 27 e il 53 su Palermo, rispettivamente con 135 e 125 assenze ed, infine, il 58 su Milano, con 107 estrazioni mancate.

Dopo i ritardatari del Lotto, recuperiamo anche quelli del 10eLotto, in vista del prossimo paragrafo dedicato al Superenalotto e al suo ricchissimo jackpot! In seguito all’estrazione di sabato, il numero con più assenze, ovvero 19, è il 35, seguito da 9, con 18 assenze, e dal 30, a pari merito con l’1 con 16 estrazioni mancate. La top 10, poi, continua con il 78 (14 assenze), il 53 (12) e il 19 (11). Le ultime tre posizioni, infine, sono occupate dal 73, dal 42 e dal 31, rispettivamente a 10, 9 e 8 assenze.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messi da parte i ritardatari di Lotto e 10eLotto, l’attenzione ora va alle quote del Superenalotto, dalle quali dipende anche il valore del montepremi massimo in palio oggi! Nell’ultima estrazione del 2023, ovvero quella dello scorso sabato, purtroppo nessun giocatore è riuscito a centrare tutti e 6 i numeri vincenti, che per quanto sia una brutta notizia per gli speranzosi giocatori, significa anche che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 39,9 milioni di euro! Il premio più alto di sabato, comunque, è valso ben 33.836 euro ai 3 fortunati giocatori che hanno centrato i punti da 4 con l’opzione “Stella”. Similmente, altri 10 giocatori si sono portati a casa 23.287,25 euro l’uno grazie ai punti da “5” ai quali si aggiungono i 130 premi da 2.676 euro per chi ha indovinato i punti “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? La domanda, sicuramente, sarà balenata nella mente di tantissimi giocatori, intenti a fantasticare sul giorno in cui riusciranno finalmente a mettere le mani su qualche ricchissimo bottino. Il nostro suggerimento è sempre quello di pensare prima, ovviamente, alle proprie esigenze, per poi dedicare parte del budget al finanziamento di un qualche innovativo progetto.

Tramite la piattaforma KickStarter si potrebbe, tra gli altri, optare per il progetto chiamato MagDisk. Si tratta, concretamente, di un hard disk esterno pensata per gli iPhone, ma che funziona con qualsiasi dispositivo fornito di usb c, in quattro differenti taglie (512 GB oppure 1, 2 o 4 TB), con una velocità di scrittura di 2.000 MB al secondo. Inoltre, è dotato di calamita MagSafe, che lo rende facile e comodo da trasportare con il poprio iPhone, e di un power bank da 2.400 mAh.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Chi fosse, infine, indeciso sui numeri su cui puntare nella propria schedina di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, dovrebbe sapere dell’esistenza del tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, grazie alla quale si possono ottenere dei numeri partendo da sogni, racconti o notizie. Per fare un esempio, prendiamo il recentissimo Capodanno, grazie al quale si è accolto in grande stile con feste, fuochi d’artificio, spumante e buona compagnia l’anno nuovo! Dalla Smorfia potremmo ricavare sicuramente il 2 che rappresenta il Capodanno, ma anche il 40 che è l’anno. Similmente, il 9 è lo spumante, mentre il 55 la famiglia e il 19 gli amici.











