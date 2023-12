Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 5 dicembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver recuperato i numeri vincenti del Superenalotto, che si possono recuperare poco più avanti in questa pagina, spetta ora alle estrazioni di Lotto e 10eLotto! Infatti, da pochissimo si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la parentesi rapida del Simbolotto, ha lasciato la parola agli ultimi 10 numeri fortunati per la giornata di oggi. In ballo, insomma, ci sono parecchi numeri con il concreto rischio che ci si possa distrarre per un attimo, sprecando un’occasione potenzialmente ricchissima.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 5 dicembre 2023

Il consiglio, dopo aver controllato su questo sito, ilSussidiario.net, è quello di fare un secondo controllo con il comodo tool di verifica della vincita presente sui siti ufficiale dei giochi, nel quale basta inserire il codice della schedina per scoprire l’eventuale vincita! Senza indugiare oltre, però, lasciamo subito il palco ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 2 dicembre 2023

CLICCA QUI PER SIMBOLI E NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SIMBOLOTTO

Estrazione 10eLotto n° 167 del 05/12/2023

6 – 9 – 14 – 18 – 20 – 24 – 29 – 47 – 49 – 58 – 63 – 65 – 66 – 67 – 71 – 72 – 76 – 78 – 79 – 82

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 6

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 6 – 29

Extra: 5 – 11 – 26 – 30 – 35 – 50 – 51 – 53 – 62 – 74 – 81 – 83 – 88 – 89 – 90

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 2 dicembre 2023

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 167 del 05/12/2023 BARI 6 29 79 90 74 CAGLIARI 58 82 76 49 30 FIRENZE 65 18 71 11 30 GENOVA 78 63 62 35 29 MILANO 47 49 50 29 38 NAPOLI 20 67 89 81 21 PALERMO 14 71 88 5 83 ROMA 66 79 83 53 74 TORINO 24 72 26 58 90 VENEZIA 9 76 51 53 52 NAZIONALE 50 42 32 33 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, martedì 5 dicembre 2023, è arrivato l’atteso momento delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che si sono aperte da pochi minuti proprio con l’ultimo di questi tre giochi! In palio oggi per coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri fortunati c’è un jackpot dal valore di 26,8 milioni di euro, oltre a tutti gli altri ricchi premi per coloro che indovineranno solo una parte della sestina. Al fine di non sprecare un’occasione a causa di una distrazione, invitiamo tutti i giocatori a prestare la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina, rivolgendosi magari a più fonti per controllare i numeri vincenti.

Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, infatti, i numeri verranno pubblicati anche sul portale ufficiale del gioco e su quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 167 del 05/12/2023

Combinazione Vincente

39 6 16 44 41 4

Numero Jolly

23

Superstar

78

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 DICEMBRE 2023

Oggi, martedì 5 dicembre 2023, verrà inaugurata una nuova settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi maggiormente apprezzati specialmente per via dei ricchi premi e jackpot che mettono in palio in quattro appuntamenti settimanali. Infatti, oltre all’estrazione odierna, si terranno anche altri tre appuntamenti nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Nell’attesa di scoprire i numeri vincenti delle estrazioni odierne di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di sabato 2 dicembre 2023. Partendo dal Lotto, il premio più alto della giornata di sabato è valso ben 92.500 euro ad un fortunatissimo giocatore di Olbia (Sassari), mentre il secondo posto è occupato da una vincita da 50mila euro registrata sempre in provincia di Sassari, ma a Telti. Terzo ed ultimo posto del podio per i 47.500 euro vinti a Cogorno (Genova)

Così come abbiamo recuperato le quote del Lotto, prima di dedicarci al Superenalotto e al suo ricco jackpot, facciamo lo stesso anche con il 10eLotto, che nella giornata di sabato ha distribuito ben 16,4 milioni di euro complessivi. Il premio più alto della giornata è valso 20mila euro ad un fortunato giocatore di Roma che ha centrato i punti da “8 Doppio Oro”. Il secondo posto del podio, invece, spetta ai 12.500 euro vinti a Casali del Manco (Cosenza) con un “6 Oro”, mentre la classifica si chiude con i 7mila vinti a Cocquio Trevisago (Varese) con un “6”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo il Lotto e il 10eLotto ora spetta, ovviamente, al Superenalotto, ovvero il gioco che mette in palio in ognuno dei quattro appuntamenti settimanali con le estrazioni il montepremi più alto! Nella giornata di sabato nessun giocatore è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, ed infatti nella giornata di oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 26,8 milioni di euro. Vale comunque la pena segnalare i 211.791,41 euro vinti dal fortunatissimo giocatore che ha centrato il punto da “5”, mentre altri 3 fortunati hanno portato a casa 31.260 euro grazie ai punti “4 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta di una domanda certamente importante e che in moltissimi almeno una volta si saranno posti, sognando un giorno di riuscire a portare a casa un ricco premio! Il nostro consiglio è sempre quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, per poi utilizzare parte del budget per finanziare un qualche progetto innovativo in cerca di fondi.

Guardando alla piattaforma KickStarter si potrebbe optare per il progetto chiamato Looking Glass Go, che consiste in una cornice per foto unica nel suo genere. Infatti, a differenza della classiche cornici digitali, è molto compatta e, soprattutto, ricrea un effetto olografico nella foto che decidiamo di mostrare. Guardandola da diverse angolazioni, infatti, si otterrà un effetto di tridimensionalità, come se il soggetto fosse staccato dallo sfondo.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per chi fosse, infine, indeciso sui numeri su cui puntare nel Lotto, nel 10eLotto o nel Superenalotto, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana che permette di tradurre in numeri i sogni, ma anche i racconti o le notizie. Per fare un esempio, prendiamo la recente aurora boreale che si è potuta osservare nei cieli notturni della Norvegia. Dalla Smorfia potremmo ricavare il numero 32, che è l’aurora, mentre il 3 rappresenta il cielo. Aggiungendo poi 31, che è la notte, e l’83 per le stelle, avremmo ottenuto 4 numeri senza alcuni sforzo!











© RIPRODUZIONE RISERVATA