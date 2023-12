Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 dicembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 DICEMBRE 2023

Si rinnova l’appuntamento con la fortuna con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in programma oggi, sabato 2 dicembre 2023. Un nuovo concorso Sisal, una nuova occasione di vincita per i tantissimi appassionati di questi giochi in grado di catalizzare sempre l’attenzione. In attesa di scoprire i numeri vincenti, possiamo dare uno sguardo alle statistiche, soffermandoci in particolare sui numeri ritardatari del gioco delle ruote, il Lotto. Come è cambiata la classifica dopo l’estrazione di ieri?

Al primo posto si è confermato leader degli assenti il 2 su Venezia, a quota 154 estrazioni di assenza. Al secondo posto invece c’è il 78 su Bari, che di ritardi ne ha accumulati 146. A completare il podio, quindi al terzo posto, il 27 su Palermo, che invece di assenze ne ha accumulate 118. Sempre su Palermo il ritardatario che occupa il quarto posto: si tratta del 53 che invece non si vede da 108 estrazioni. Al quinto posto, invece, dei ritardatari del Lotto si trova un altro 53, ma quello su Torino, che è arrivato a quota 106 ritardi.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Nella terza estrazione della settimana non c’è stato alcun “6” al Superenalotto, quindi il Jackpot non è stato conquistato. Per il quarto appuntamento saranno quindi in palio 25,8 milioni di euro. Ma non sono mancate vincite importanti in occasione dell’ultima estrazione. Ci riferiamo, ad esempio, ai cinque “4 stella” da 10.760,00 euro. Altrettanto rilevante è la vincita da 2.059,00 euro che hanno ottenuto i possessori delle 148 schedine fortunate per quanto riguarda il “3 stella”. Passiamo poi ai 449,63 euro, il premio andato a chi ha centrato i punti “5”. In questo caso, le vincite sono state 288.

Si sale a quota 1.231 per i punti “4” del Superenalotto, che invece vale un premio di 107,60 euro. Si scende ad una vincita di 100 euro per il “2 stella”, centrato da 2.490 giocate fortunate. Passiamo ai 20,59 euro vinti con i punti “3” per 19.303 schedine fortunate. Sono 14.987 per “1 stella” che invece vale un premio di 10 euro. Infine, i 5 euro vinti con i punti “2” e “0 stella”, rispettivamente centrati da 261.929 e 31.992 schedine vincenti.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Nel nostro consueto viaggio di accompagnamento verso le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto non può mancare come tappa quella che ci impone una domanda: come spendere il Jackpot? Considerando l’entità del montepremi, si può fare tanto, molto. Sicuramente si può anche destinare una piccola somma al finanziamento di un progetto originale e innovativo per dare il proprio contributo. Tra i tanti progetti che ci sono su Kickstarter c’è pure FlexiBoard, una tavola flessibile per possibilità infinite.

Si tratta di un tagliere multifunzionale, che consente di scongelare, tagliare, pulire, organizzare, filtrare, asciugare e conservare, mantenendo la propria cucina ordinata e pulita. FlexiBoard, infatti, aiuta a sciacquare, scolare e asciugare gli ingredienti con la massima praticità. I vassoi sono progettati con cura; sono flessibili e allungabili e si adattano perfettamente al vostro lavello. C’è poi una gamma di accessori innovativi progettati per completare le sue capacità, elevando il vostro viaggio culinario a un livello professionale, come il supporto per telefono, se vi serve per accedere a ricette e tutorial di cucina.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora è per noi il momento di scovare un caso di attualità da trasformare in numeri da giocare al Lotto, 10eLotto o Superenalotto. Può capitare di ritrovarsi a corto di ispirazione e di non avere neppure dei sogni da interpretare, ma questo non vuol dire che non ci si possa comunque affidare alla Smorfia napoletana. Prendiamo allora la vicenda di Edoardo Santini, 21enne di Castelfiorentino (Firenze), che ha deciso di appendere la fascia di “Più bello d’Italia 2019” al chiodo, di lasciare sfilate e passerelle, per seguire la sua vocazione e diventare prete.

Partiamo dal 15, ‘o guaglione, il ragazzo, che ben rappresenta il protagonista. Visto che nella Smorfia non viene rappresentato il prete, optiamo per 37, il monaco. Ma c’è 84, la Chiesa, che ben identifica l’istituzione a cui si affida il giovane. Visto che ha deciso di rinunciare alla sua carriera, c’è il 46, soldi. Ma rinuncia anche alla “carne”, intesa non certamente come alimento, a cui la Smorfia napoletana associa invece il numero 49.











