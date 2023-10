Lotto e Superenalotto i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 5 ottobre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Così come poco fa abbiamo scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, che per chi se li fosse persi si trovano poco più avanti in questa pagina, è arrivato ora il momento di scoprire quelli del Lotto e del 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco che, dopo la breve parentesi del Simbolotto, ha lasciato spazio anche ai restanti 10 numeri del secondo concorso.

Si tratta, insomma, di parecchi numeri, ragione per cui il ricontrollo delle schedine dovrebbe essere fatto con la massima attenzione possibile. I più scrupolosi, dopo aver guardato gli esiti su questo sito, ilSussidiario.net, potrebbero anche collegarsi ai siti ufficiali dei suoi giochi, in cui si trova un tool automatico di verifica dell’eventuale vincita, previo inserimento del codice identificativo della schedina. Date le dovute indicazioni, scopriamo subito i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, ricordando che l’appuntamento con i tre giochi si ripeterà nuovamente domani!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI NELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 132 del 05/10/2023

4 – 6 – 9 – 14 – 16 – 18 – 29 – 30 – 33 – 46 – 48 – 51 – 64 – 70 – 71 – 74 – 75 – 81 – 83 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 46

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 46 – 29

Extra: 3 – 8 – 10 – 11 – 13 – 15 – 20 – 22 – 23 – 27 – 28 – 32 – 40 – 78 – 82

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 132 del 05/10/2023 BARI 46 29 48 82 8 CAGLIARI 51 64 74 81 27 FIRENZE 6 33 13 22 74 GENOVA 81 30 40 48 10 MILANO 90 75 4 28 12 NAPOLI 16 64 75 23 51 PALERMO 71 70 11 15 68 ROMA 4 14 20 78 85 TORINO 9 33 70 3 8 VENEZIA 83 18 32 46 60 NAZIONALE 55 19 56 8 62

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, giovedì 5 ottobre 2023, si sono aperte ufficialmente le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tradizionalmente inaugurate proprio da quest’ultimo gioco. In palio oggi ricordiamo che c’è un jackpot dal valore di ben 64,5 milioni di euro, in attesa del fortunato che riuscirà a centrare tutti e 6 i numeri vincenti!

Prima di dedicarci a questi, però, ricordiamo come sempre che è importante prestare la massima attenzione durante la fase di ricontrollo della propria schedina, per non rischiare di sprecare un’occasione a causa di una distrazione. Oltre a controllare questo sito, ilSussidiario.net, suggeriamo ai giocatori più meticolosi di collegarsi anche al sito ufficiale del gioco oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, che riportano a sestina vincente. Ora, però, lasciamo subito spazio ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento a breve, quando sarà il momento delle estrazioni di Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 132 del 05/10/2023

Combinazione Vincente

39 20 22 71 65 69

Numero Jolly

38

Superstar

53

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 OTTOBRE 2023

Oggi, giovedì 5 ottobre 2023, si aprirà un nuovo ciclo di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i concorsi più apprezzati e partecipati in Italia che mettono in palio per ben 4 volte a settimana ricchissimi premi e jackpot! Questo, infatti, è il secondo appuntamento della prima settimana di ottobre, dopo quello che si è tenuto martedì 3 e che tornerà protagonista nella giornata di domani ed in quella di sabato, quando si chiuderà definitivamente il ciclo prima del prossimo martedì.

Per sapere quali sono i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà, come sempre, attendere fino a questa sera, quando verranno sorteggiati ed annunciati, ma nel frattempo possiamo recuperare le quote dell’estrazione di martedì 3 ottobre per farci un’idea sui premi in palio. Partendo dal Lotto il premio più ricco è valso ben 244.500 euro ad un fortunatissimo giocatore di Pesaro grazie a quattro terni e una quaterna. Al secondo posto del podio, poi, si trova la vincita da 50.596 euro di Capo Rizzuto (Crotone), mentre l’ultima posizione spetta ai 18.875 euro vinti a Taranto.

Dopo il Lotto, prima di vedere le ricche quote del Superenalotto, dalle quali dipende anche il jackpot di oggi, vale la pena dedicare un attimo anche al 10eLotto, che nella giornata di martedì ha visto assegnare il premio più ricco nella sua intera storia. Infatti, un giocatore di Scanzano Jonico (Matera) si è portato a casa la bellezza di 5 milioni di euro centrato il “10 Doppio Oro” con una scommessa da appena 4 euro. Ottimi anche i 30mila euro vinti a Città di Castello (Perugia) con un “8 Oro” e le due vincite da 20mila euro l’una segnate a Sant’Agata di Militello (Messina) e a San Canzian d’Isonzo (Gorizia).

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messi da parte il Lotto e il 10eLotto, ora è arrivato anche l’atteso momento del Superenalotto, che da tempo, purtroppo, non vede segnare nessun punto da “6”. Seppur sia una cosa negativa per gli speranzosi giocatori di martedì, però, si tratta anche di una buona notizia per tutti coloro che si apprestano a giocare oggi, dato che significa che il jackpot del Superenalotto è salito a 64,5 milioni di euro! Seppur non ci siano stati punti da “6”, comunque, martedì sei giocatori hanno portato a casa 32.976,66 euro l’uno grazie ai punti da “5”, analogamente ai 2 giocatori che con il punto “4 Stella” hanno vinto 32.815 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o i ricchi premi di Lotto e 10eLotto? Tra i tanti giocatori sicuramente molti si saranno posti questa domanda almeno una volta, sognando un giorno di riuscire a portare a casa un qualche ricchissimo bottino. Il nostro suggerimento, dopo aver ovviamente pensato alle proprie esigenze e necessità, è quello di utilizzare parte del budget a disposizione per finanziare un innovativo progetto, magari attingendo dalla piattaforma KickStarter. Oggi, per esempio, suggeriamo il progetto TAU 2, ovvero un powerbank esterno dalla capacità di 2mila mAh di dimensioni inferiori alla custodia degli AriPods Pro di casa Apple. Compatibile con qualsiasi dispositivo, è dotato di un gancetto comodo per utilizzarlo come porta chiavi, in modo da non dimenticarlo mai. Inoltre, al suo interno contiene un tag NFC che può essere letto da qualsiasi cellulare che otterrà, così, il proprio biglietto da visita ed un tag GPS che permette di individuarlo in caso di smarrimento.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche nuovo giocatore del Lotto, del 10eLotto o del Superenalotto fosse, ora, indeciso sui numeri su cui puntare per le estrazioni di questa sera, non dovrebbe preoccuparsi perché potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con cui si traducono in numeri i sogni, ma che funziona anche con racconti e notizie. Per fare un esempio, prendiamo la recente nascita dei due cucciolo di leopardo all’interno dello zoo di Las Lendeyas a Lima, in Perù. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 37, che rappresenta il leopardo, ma anche il 22 che è l’animale. Similmente, il 60 è lo zoo e il 30 la nascita, aggiungendo poi un 2 per il numero di cuccioli nati, avremo ottenuto cinque numeri per la nostra scommessa!











