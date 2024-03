Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Venerdì 8 Marzo 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo il Superenalotto, tocca a Lotto e 10eLotto regalarci i numeri vincenti dell’estrazione di oggi. Anche per questi giochi avete la possibilità di verificare la schedina direttamente online. Oltre a controllare le combinazioni fortunate che abbiamo raccolto, potete accedere alla sezione dedicata dell’app My Lotterie o usando il tool disponibile sul sito ufficiale. Infatti, per verificare se i numeri giocati sono stati estratti basta inserire nel form preposto il numero seriale che si trova sotto al codice a barre stampato sulla schedina di gioco.

Poi potreste ritrovarvi a pensare alla riscossione delle vincite, che può avvenire in ricevitoria o online, ma a seconda dell’importo della vincita. Infatti, per quelle di fascia bassa potete rivolgersi ad una ricevitoria o attendere l’accredito sul conto di gioco, se la giocata è stata fatta online. Per le vincite di fascia alta, invece, bisogna rivolgersi alle filiali Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi IGT Lottery SpA a Roma. Non ci resta che augurarvi buona fortuna con Lotto, 10eLotto e Superenalotto!

Estrazione 10eLotto n° 39 del 08/03/2024

5 – 14 – 16 – 19 – 21 – 28 – 32 – 33 – 34 – 36 – 40 – 45 – 48 – 55 – 57 – 59 – 69 – 78 – 86 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 36

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 36 – 69

Extra: 8 – 17 – 29 – 37 – 41 – 44 – 50 – 52 – 65 – 66 – 67 – 75 – 76 – 77 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 39 del 08/03/2024 BARI 36 69 14 41 78 CAGLIARI 86 19 45 8 6 FIRENZE 55 32 75 66 27 GENOVA 57 14 87 52 89 MILANO 33 40 44 29 61 NAPOLI 5 34 67 76 19 PALERMO 28 48 37 87 71 ROMA 21 86 65 90 12 TORINO 16 78 77 69 46 VENEZIA 59 90 17 50 69 NAZIONALE 46 75 8 83 38

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Pronti a scoprire i risultati delle estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto? Partiamo dal gioco che può valere il ricco Jackpot. Abbiamo raccolto i numeri vincenti in diretta per consentirvi di procedere con la verifica della combinazione fortunata di questo concorso, ma vi suggeriamo di controllare sul sito ufficiale o la relativa app, dove trovate informazioni anche sulle modalità di riscossione dei premi. Vi ricordiamo che ci sono poi le vincite immediate, quelle che potete regalarvi con i numeri nel Quadrato Magico presente sulla ricevuta di gioco.

Poi c’è il numero Superstar per incrementare le tue vincite e accedere a ulteriori categorie di vincita. Ora vi lasciamo ai numeri vincenti del Superenalotto prima di ritrovarci con quelli di Lotto e 10eLotto per completare il quadro delle estrazioni di oggi e lasciarvi pensare solo alle vincite, nella speranza che ci siano anche le vostre tra queste.

Ultima estrazione Superenalotto n. 38 del 08/03/2024

Combinazione Vincente

53 – 23 – 16 – 9 – 50 – 79

Numero Jolly

55

Superstar

84

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI VENERDÌ 8 MARZO 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto al centro oggi, 8 marzo 2024, di nuove estrazioni di numeri vincenti. La caccia al Jackpot e ai premi degli altri giochi è ufficialmente partita, ma bisogna attendere l’uscita delle combinazioni fortunate per capire se lo sono anche le vostre giocate. Nel frattempo, possiamo indagare sulle ultime quote a disposizione. Ad esempio, la Toscana è stata protagonista dell’ultima estrazione del Lotto, quella di ieri. Il premio più alto del concorso è stato conquistato a Fosdinovo (Massa-Carrara), per un totale di 69.375 euro grazie a 6 ambi, 4 terni e una quaterna. Invece a Poggio a Paiano (Prato) è stato centrato un terno secco da 13.500 euro, mentre a Fosdinovo è stata realizzata un’altra vincita, in questo caso da quasi 7 mila euro.

Agipronews segnala anche la tripletta in Lazio: a Montopoli di Sabina (Rieti) con tre ambi e una quaterna da 7.125 euro, a cui si aggiungono due vincite gemelle, da 6.071 euro l’una, a Gaeta (Latina). Festa anche a Oristano, grazie ad altre due vincite gemelle, due terni da 9mila euro ciascuno. Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso 196,8 milioni quest’anno.

Passiamo alle quote relative al 10eLotto, con la Calabria che ha fatto festa nell’estrazione di giovedì. La vincita più alta è stata registrata a Belvedere Marittimo (Cosenza), dove un fortunato giocatore ha vinto 50mila euro con un 9 Oro. Vincita da 30mila euro a Varese grazie a un 8 Oro, invece a Lucoli (L’Aquila), sono stati vinti 26.400 euro con un 4 Doppio Oro. Si segnalano anche diverse vincite in provincia di Napoli: da Caivano, con tre 3 da 9mila euro ognuno, ai due 1 Oro da 6.300 euro ciascuno a Pompei. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per 22,5 milioni di euro in tutta Italia, in totale oltre 758 milioni di euro in questo 2024.

SUPERENALOTTO, IL JACKPOT IN PALIO OGGI

Dalle quote di Lotto e 10eLotto a quelle del Superenalotto, che oggi mette in palio un Jackpot da 71,7 milioni di euro. Nell’estrazione di ieri sono stati centrati tre “5” da 63.036,10 euro l’uno. Tra le vincite importanti vanno segnalati anche due “4 stella” da 28.671 euro. Ci sono poi ben 123 punti “3 stella” da 2.392,00 euro. Proseguiamo il viaggio tra le ultime vincite con il “4” da 286,71 euro centrato da 673 schedine fortunate.

Sono 1.848 per il “2 stella” che vale un premio di 100 euro. Si scende a quota 23,92 euro per i punti “3”, categoria del Superenalotto che vanta 24.252 vincite. Sono 11.900 per “1 stella” con premio di 10 euro. Infine, ci sono i 5 euro vinti con il “2” e il “0 stella”: nel primo caso le schedine fortunate sono 371.061, nel secondo invece sono 24.547.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Per il consueto appuntamento con la Smorfia napoletana, utile non solo per giocare al Lotto, ma anche in vista dell’estrazione di 10eLotto e Superenalotto, ci affidiamo a uno strano caso d’attualità. Ci riferiamo alla rapina avvenuta a Monza, dove un uomo mascherato da mangiafuoco si è presentato in farmacia. Ha minacciato le dottoresse dietro il banco armato di pistola, prelevato l’incasso, alcuni medicinali, un orologio e denaro da una borsa. Ma la sua fuga è durata poco, perché è stato poi rintracciato nella vicina stazione e arrestato.

La tradizione partenopea può tradurre tutto ciò in numeri da giocare al Lotto (o al Superenalotto). Dal 79, ladro, che è protagonista di questa vicenda, a 90, la paura, che ha seminato con la sua rapina. Per la farmacia potremmo usare 86, la bottega, mentre il 46 rappresenta i soldi. Con 24 si indicano le “guardie”, che hanno fermato il ladro, e concludiamo con 44, la prigione.











