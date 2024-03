SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 8 Marzo 2024

Ed anche oggi, venerdì 8 marzo 2024, è finalmente arrivato il momento di scoprire i simboli vincenti del Simbolotto, il gioco a premi basato sui simboli e che mette in palio fino ad un massimo di 10mila euro. Da poco si è chiuso il viaggio nelle 11 ruota nazionali del Lotto, che prima di lasciare la parola agli ultimi 10 numeri fortunati di oggi, ovvero quelli del 10eLotto, ha dedicato un attimo anche ai 5 simbolini fortunati! Prima di scoprirli, però, invitiamo tutti i giocatori a porre la massima attenzione nella fase di controllo della propria schedina, magari usando per sicurezza diversi siti per controllare l’esito dell’estrazione.

Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, infatti, potranno essere facilmente trovati anche sul sito ufficiale del gioco e su quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Fatte le dovute premesse, però, scopriamo subito i simboli e i relativi numeri vincenti del Simbolotto di oggi, che sono: l’Uccello (35), il Vaso (7), la Gatta (3), l’Elica (33), il Diamante (29).

Oggi, venerdì 8 marzo 2024, torna l’ormai classico appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, il gioco a premi basato sui simboli che ogni settimana segue tutte le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, associandosi al primo di questi tre giochi! Esattamente come nel Lotto, dunque, anche quest’altro gioco conta su ben quattro estrazioni settimanali, che si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

In ognuno dei quattro appuntamenti settimanali, il Simbolotto mette in palio un massimo di 10mila euro, che verranno vinti dal giocatore che riuscirà ad indovinare tutti e 5 i simboli fortunati estratti in serata. Oltre al premio massimo, però, ci sono altri tre ottimi premi, che vanno da un massimo di 50 euro per i giocatori che indovineranno quattro tra i simboli protagonisti dell’estrazione, fino ad un minimo di 1 euro per chi ne indovinerà solamente due. Il Simbolotto, insomma, mette in palio cifre inferiori alla maggior parte degli altri giochi a premio, ma a differenza di tutti i suoi ‘colleghi’ è anche un concorso completamente gratuito!

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO E SIMBOLI RITARDATARI

Insomma, il Simbolotto non richiederà ai giocatori alcun tipo di spesa, mentre per coloro che volessero tentare la sorte, basterà piazzare una scommessa, di un qualsiasi importo, nel Lotto, scegliendo però la ruota promozionale mensile, che per tutto marzo sarà quella di Firenze. Inoltre, è bene tenere a mente che non si potranno scegliere i propri simboli fortunati, ma sarà il sistema ad assegnare casualmente una cinquina una volta ricevuta la giocata nel Lotto, stampandola sul fondo della schedina principale.

Per scoprire l’esito dell’estrazione di oggi del Simbolotto occorrerà, come sempre, attendere fino a questa sera, ma nel frattempo per ingannare l’attesa possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo non vengono sorteggiati. Partendo dal ricordare che ieri sono stati estratti l’Italia (1), la Pigna (38), il Caffè (42), la Testa (34) e il Buffone (41), si sono nuovamente riconfermati leader dei ritardatari la Culla (9) e l’Uccello (35), entrambi assenti ormai da 49 giorni. Li seguono, poi, la Festa (20), con 48 assenze; la Sfortuna (17), a quota 38 e la Rondine (45), che non si è vista per 36 giorni.

