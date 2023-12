Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 dicembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 DICEMBRE 2023

Torna l’appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto dopo la sosta di ieri. Riparte la caccia ai numeri vincenti dopo la festa dell’Immacolata, per la quale è saltato l’ormai consueto appuntamento del venerdì. Infatti, in seguito all’alluvione in Emilia-Romagna, è stato aggiunto un nuovo concorso per raccogliere altri fondi da destinare alle popolazioni alluvionate. Ma considerando la festività di ieri, il concorso speciale è stato posticipato ad oggi, quindi l’estrazione del Lotto, che comprende anche quelle di Lotto e 10Lotto, e quella del Superenalotto del sabato sono state rimandate a lunedì. Cambia poco, visto che comunque oggi può ripartire l’assalto al ricco Jackpot e ai tantissimi altri premi in palio.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 9 dicembre 2023: i simboli vincenti

In attesa di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, diamo uno sguardo alle statistiche del primo gioco, quello protagonista con le ruote. Soffermiamoci in particolare si numeri ritardatari. Dopo l’estrazione di giovedì, il 2 su Venezia resta leader dei ritardatari con le sue 157 estrazioni di assenza. Al secondo posto si piazza il 78 su Bari, che invece non si vede da 149 concorsi. Sono 121 invece i ritardi accumulati da 27 su Palermo, al terzo posto, quindi sul gradino più basso del podio. A completare la top five dei numeri ritardatari del Lotto due 53, il primo su Palermo, l’altro sulla ruota di Torino, rispettivamente a quota 111 e 109 assenze.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 7 dicembre 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Insieme ai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto arriveranno anche le quote relative ai premi. Nel frattempo, possiamo scoprire quelle relative all’ultima estrazione. Non c’è stato alcun “6” giovedì, nel secondo concorso della settimana del Superenalotto, quindi il Jackpot è salito a 28,4 milioni di euro per oggi. Ma in tale estrazione sono stati centrati otto punti “5”, ognuno dei quali da 24.280,86 euro. Per quanto riguarda i punti “4”, ne sono stati realizzati 589, ciascuno con un premio di 334,82 euro. Si passa ai punti “3”, con 23.683 schedine fortunate e un premio di 25,12 euro, mentre per i 385.561 punti “2” la vincita è di 5 euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 7 dicembre 2023

Vanno segnalati, sempre per quanto riguarda le quote del Superenalotto, i quattro “4 stella” da 33.482 euro l’uno. Ci sono poi i 100 punti “3 stella” da 2.512,00 euro. Si scende a quota 100 euro come premio per il “2 stella”, centrato da 1.922 schedine. Sono 11.730 le giocate vincenti per “1 stella” da 10 euro, infine 5 euro a coloro che hanno centrato “0 stella”, per una platea di 24.086 giocate fortunate.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Ora è il momento di soffermarci qualche momento sul Jackpot del Superenalotto. Probabilmente avete già pensato a come spendere l’eventuale vincita, ma visto che parliamo di un ricco montepremi, allora possiamo soffermarci su qualche progetto che potreste finanziare, come quelli che si trovano su Kickstarter. Infatti, ci sono degli auricolari sportivi per un suono epico e senza ronzii. In effetti, in caso di super vincita, avrete molto tempo libero e magari potreste dedicarvi al vostro benessere fisico e mentale.

Se vi appassionerete alla corsa o se praticate già questa attività, potreste pensare a questi auricolari con design a orecchio aperto, con bassi potenti, durata della batteria di 15 ore, comfort di alto livello e tenuta sicura. Si tratta di un prodotto sviluppato dal team di oladance, un gruppo con radici nella squadra di ricerca e sviluppo di Bose. Nel 2021 hanno lanciato i loro auricolari OWS (Open Wearable Stereo) su Kickstarter, ottenendo il consenso dei media tecnologici e creando una comunità di oltre 200mila utenti soddisfatti in 30 paesi. Dopo aver fatto un passo avanti con le OWS Pro, sono tornati alla carica con OWS Sports.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Siete a corto di ispirazione per le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Non sapete quali numeri giocare? O magari avete fatto già la vostra scelta, ma volete portarvi avanti per il prossimo appuntamento. In ogni caso potete contare sulla Smorfia napoletana, che non torna utile solo per interpretare i sogni. Potete anche affidarvi ad essa per interpretare casi di attualità e ottenere così dei numeri da giocare. Prendiamo il caso del ritorno sui social di Gigi D’Agostino, che da oltre due anni combatte un grave male, come lo ha definito lui stesso.

Era il dicembre 2021 quando annunciava, infatti, di essere gravemente malato. Ora passiamo ai numeri del Lotto. Partiamo dal 55, la musica, visto che Gigi D’Agostino è un celebre dj. Ci sono 72, lo stupore, per la notizia che diede della malattia, ma anche per il suo recente ritorno social, mentre 73, l’ospedale, rappresenta il luogo di cura. Infine, torniamo alle origini con 20, la festa, visto che tante ne ha animate con la sua musica, e 15, ‘o guaglione, il ragazzo, perché tanti giovani e meno giovani ha fatto ballare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA