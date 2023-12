Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 7 dicembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver messo da parte i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa pagina, è arrivato ora il momento di dedicarci alle estrazioni di Lotto e 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la breve parentesi del Simbolotto, ha lasciato spazio agli ultimi 10 numeri fortunati di oggi. Si tratta, insomma, di parecchi numeri da controllare, con il rischio concreto di sprecare un’occasione d’oro a causa di una lieve distrazione.

Dopo aver controllato i numeri su questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe anche utilizzare il comodo ed automatico tool di verifica della vincita presente sui siti ufficiali dei giochi, nel quale basta inserire il codice identificativo della propria schedina. Scopriamo, però, subito i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, augurando ai lettori le migliori fortune!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 168 del 07/12/2023

1 – 4 – 9 – 12 – 22 – 25 – 30 – 33 – 34 – 39 – 47 – 48 – 51 – 65 – 68 – 69 – 73 – 80 – 81 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 69

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 69 – 22

Extra: 18 – 28 – 35 – 38 – 40 – 42 – 43 – 45 – 56 – 57 – 64 – 70 – 83 – 85 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 168 del 07/12/2023 BARI 69 22 65 43 85 CAGLIARI 9 68 28 45 83 FIRENZE 30 25 65 40 35 GENOVA 4 34 38 47 81 MILANO 12 33 65 64 86 NAPOLI 39 86 1 18 57 PALERMO 48 51 70 42 56 ROMA 1 30 47 12 65 TORINO 73 80 69 68 1 VENEZIA 81 47 85 64 88 NAZIONALE 41 58 36 10 84

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Ed anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con le estrazioni che si sono aperte da pochissimo proprio con quest’ultimo gioco. Oggi in palio per coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, c’è un jackpot da 27,7 milioni di euro! Ricordiamo, però, prima di scoprire i numeri fortunati di oggi, che è sempre importante prestare la massima attenzione nel ricontrollo della schedina.

Oltre ad usare questo sito, ilSussidiario.net, potrebbe essere una buona idea controllare anche il sito ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito spazio ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento per le estrazioni di Lotto e 10eLotto, che si apriranno a brevissimo!

Ultima estrazione Superenalotto n. 168 del 07/12/2023

Combinazione Vincente

84 68 42 19 44 5

Numero Jolly

72

Superstar

38

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 DICEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 7 dicembre 2023, si terrà un nuovo appuntamento settimanale con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi che mettono in palio ben quattro volte a settimana premi e jackpot ricchissimi! Quella odierna, infatti, è solamente la seconda estrazione, che segue quella che si è tenuta martedì, in vista degli ultimi appuntamenti domani e sabato.

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto saranno annunciati solamente questa sera, ma nell’attesa possiamo recuperare le quote dei concorsi di martedì 5 dicembre per farci un’idea più precisa sui possibili premi in palio. Partendo dal Lotto, martedì il premio più alto assegnato valeva 15mila euro, assegnato ad un giocatore di Afragola (Napoli), seguito dai 12.400 vinti a Monte San Giovanni Campano (Frosinone). Infine, il podio si chiude con gli 11mila euro vinti a Monteforte Irpino (Avellino).

Prima di passare al Superenalotto e al suo ricchissimo jackpot, come abbiamo fatto per il Lotto, recuperiamo anche i premi principali del 10eLotto di martedì. Il primo posto del podio è occupato dai 100mila euro vinti a Martinsicuro (Teramo) grazie ad un “9”. Un altro giocatore, invece, ha vinto 52mila euro a Vizzini (Catania), mentre il podio si chiude con i 50mila euro assegnati al fortunato di Santa Maria a Monte (Pisa) che ha indovinato un “9 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver recuperato i premi più alti delle estrazioni di Lotto e 10eLotto di martedì, ora l’attenzione spetta al Superenalotto, che mette in palio il montepremi più alto tra i tre giochi. Nell’ultima estrazione nessun giocatore è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, e dunque oggi il jackpot del Superenalotto oggi vale ben 27,7 milioni di euro! Tuttavia, vale comunque la pena segnalare i 27.637 euro vinti dai 4 giocatori che hanno indovinato i punti da “4 Stella”, così come i 19.270,61 euro vinti con i punti da “5” da 10 giocatori.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta di una domanda che sicuramente in molti si saranno posti almeno una volta, sognando il giorno in cui riusciranno a mettere le mani su di un qualche ricco bottino. Il nostro consiglio è sempre quello di pensare prima, ovviamente, alle proprie esigenze e necessità, per poi magari valutare di usare parte del budget per finanziate un qualche progetto innovativo.

Tramite la piattaforma KickStarter, per esempio, si potrebbe scegliere il progetto Somvai, che consiste in una sveglia in grado di monitorare il sonno. Compatta, elegante ed anche con un design unico, sfrutta alcuni sensori interni per monitorare a distanza il sonno, calcolando il momento migliore in cui far suonare la sveglia, per garantire il miglior riposo possibile.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Indecisi sui numeri su cui puntare nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Niente paura perché, fortunatamente, si potrebbe ricorrere alla Smorfia Napoletana, sistema tradizionale che traduce in numeri i sogni, ma anche le notizie e i racconti. Partendo, per esempio, dalla recente scelta della cantante pop Taylor Swift come “Persona dell’anno” da parte della rivista Time, posizionandola in copertina, segnando una sorta di svolta dopo decenni di leader politici. Dalla Smorfia potremmo ricavare sicuramente il 45, che rappresenta la cantante. Similmente, l’86 è la copertina, mentre l’80 la rivista. Ancora, il 74 rappresenta il premio, seppur sia solo figurativo, ed aggiungendo il 33 come l’età della cantante e il 23 come l’anno a lei dedicato, avremo ottenuto 6 numeri utili per la scommessa.











