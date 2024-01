Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Lunedì 8 gennaio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Messi da parte i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, lunedì 8 gennaio 2024, che si trovano poco più avanti in questa stessa pagina, spetta ora scoprire quelli del Lotto e del 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la rapida parentesi dedicata al Simbolotto, ha lasciato il palco agli ultimi 10 numeri vincenti della giornata. Ricordiamo, prima di passare ai numeri fortunati di oggi, che è sempre importante porre la massima attenzione nella fase di ricontrollo della propria schedina, per non rischiare di sprecare un’occasione a causa di una momentanea distrazione.

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Lunedì 8 gennaio 2024

Dopo aver utilizzato questo sito, ilSussidiario.net, per controllare i numeri vincenti, suggeriamo sempre di collegarsi anche ai siti ufficiali dei due giochi per utilizzare il tool di verifica automatica della vincita, nel quale basta inserire il codice identificativo della propria schedina. Senza indugiare oltre, però, scopriamo subito i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, rinnovando il nostro appuntamento a domani!

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 5 gennaio 2024

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 4 del 08/01/2024

4 – 27 – 30 – 35 – 40 – 42 – 48 – 50 – 56 – 59 – 61 – 64 – 65 – 70 – 71 – 72 – 81 – 84 – 86 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 48

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 48 – 81

Extra: 5 – 10 – 15 – 21 – 22 – 23 – 38 – 39 – 47 – 49 – 53 – 58 – 60 – 67 – 76

LOTTO E 10ELOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 5 gennaio 2024

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 4 del 08/01/2024 BARI 48 81 71 67 22 CAGLIARI 86 87 21 76 47 FIRENZE 65 56 10 72 23 GENOVA 64 84 49 38 61 MILANO 72 70 61 15 54 NAPOLI 27 42 49 58 44 PALERMO 35 59 15 53 5 ROMA 50 40 60 39 68 TORINO 71 4 64 5 9 VENEZIA 61 30 23 5 2 NAZIONALE 77 41 19 8 7

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, lunedì 8 gennaio 2024, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti del Superenalotto, che si tiene oggi in via eccezionale al posto che nella giornata tradizionale di sabato, in cui si è festeggiata l’Epifania. Ricordiamo che oggi c’è in palio un jackpot dal valore di ben 42 milioni di euro, in attesa di coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, oltre a numerosi altri ricchi premi per i giocatori meno fortunati che ne indovineranno solamente una parte. Prima di passare, però, ai numeri vincenti del Superenalotto, ricordiamo sempre l’importanza di controllare con estrema cura la propria schedina per non rischiare di sprecare un’occasione potenzialmente milionaria a causa di una leggera distrazione di un momento.

Oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, per controllare i numeri vincenti, suggeriamo sempre di dare anche una seconda occhiata al sito ufficiale del gioco, sul quale è presente anche un comodo tool per verificare in modo automatico l’eventuale vincita, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Lasciamo, però, subito la parola ai numeri vincenti dell’estrazione di oggi, lunedì 8 gennaio, del Superenalotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune!

Ultima estrazione Superenalotto n. 3 del 08/01/2024

Combinazione Vincente

62 48 20 28 51 42

Numero Jolly

72

Superstar

47

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 GENNAIO 2024

Nella giornata di oggi, lunedì 8 gennaio 2024, si terrà un nuovo appuntamento settimanale con le estrazioni di lotto, 10eLotto e Superenalotto, che recuperano quelle di sabato scorso, spostate per via dell’Epifania. L’estrazione di oggi, insomma, è un “extra” per questa settimana, che vedrà nei prossimi giorni susseguirsi gli altri appuntamenti tradizionali, nelle giornate di martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Nell’attesa dell’annuncio dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, recuperiamo le quote degli ultimi concorsi, che per quanto riguarda i primi due giochi si sono tenute nella giornata di venerdì 5 gennaio. Nel Lotto il premio più assegnato venerdì scorso valeva 124.750 euro, vinti da un fortunatissimo giocatore di Calamandrana (Asti). Seguono, poi, i 25mila euro vinti da un altro fortunato a Genova grazie ad un ambo secco sulla ruota Nazionale.

Così come abbiamo recuperato le quote del Lotto, prima di passare a quelle del Superenalotto dalle quali dipende il jackpot in palio, recuperiamo anche quelle del 10eLotto. Venerdì, il premio più alto aveva un valore di ben 85mila euro, vinti da un fortunato giocatore di Crotone che ha indovinato un “7 Doppio Oro”. Da segnalare, poi, anche i 60mila euro vinti Verderio (Lecco) con un “6 Doppio Oro”, ed, infine, i 50mila assegnati al giocatore di Torino che ha centrato la combinazione “9 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Per conoscere i numeri vincenti del Superenalotto, come sempre, occorrerà attendere fino a questa sera, quando verranno annunciati i 6 numeri vincenti che permettono di accedere al jackpot. Questo, lo ricordiamo, dipende soprattutto dal fatto che nell’ultima estrazione qualche giocatore sia riuscito o meno ad indovinare la sestina fortunata. Nella giornata di giovedì scorso, infatti, non è stato segnato alcun punto da “6” e, quindi, oggi il jackpot del Superenalotto vale 42 milioni di euro!

Insomma, nessun “6” nella giornata di giovedì 4 gennaio, ma ovviamente non sono affatto mancati i premi! Infatti, ben 6 giocatori, indovinando 5 dei numeri vincenti sono riusciti a portarsi a casa la bellezza di 33.174,88 euro l’uno. Similmente, altri 3 fortunati hanno intascato 26.188 grazie ai punti da “4” con l’opzione “Stella”. Segnaliamo, infine, tra le principali quote del Superenalotto di giovedì scorso i 2.126 euro assegnati ai 108 giocatori che hanno indovinato i punti “4 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Ora, nell’attesa dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, qualche giocatore potrebbe chiedersi come investire al meglio il jackpot o qualche altra ricca vincita. La nostra risposta è sempre la stessa e prevede, innanzitutto, di pensare alle proprie esigenze, magari togliendosi anche un paio di quegli sfizi da sempre tenuti nel cassetto. Inoltre, si potrebbe pensare di utilizzare parte del proprio bottino per finanziare un qualche progetto in cerca di fondi.

Guardando alla piattaforma KickStarter per trovare un progetto da finanziare con il jackpot del Superenalotto, l’occhio potrebbe cadere su “The Dual“. Questo consiste in un porta badge innovativo che può essere sia utilizzato come collana che come tracolla, o anche agganciato alla cintura o allo zaino. La sua particolarità è che permette di trasportare fino a due tessere differenti (magari il badge del lavoro e una carta per i pagamenti, o anche i documenti dimensione tessera) e di agganciare, all’occorrenza, il proprio cellulare grazie ad un comodo e resistente magnete integrato.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se vi fosse, infine, qualche giocatore indeciso sui numeri su cui puntare in Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana. Questa da decenni permette di convertire i numeri i propri sogni, ma si adatta bene anche con i racconti o le notizie. Per fare un esempio, prendiamo il recente lancio riuscito del razzo privato Vulcan, di proprietà della United Launch Alliance, che punta a raggiungere la Luna. Dalla Smorfia potremmo ricavare, sicuramente il 73, che rappresenta la Luna, ma anche il 25 per il razzo. Similmente, l’89 è l’America, base di lancio della missione, mentre il 68 rappresenta la partenza e, ancora, il 10 il viaggio. Avremo, così, ottenuto 5 numeri per la nostra schedina di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ai quali aggiungere, magari, il proprio numero fortunato o anche il 23, per la data di febbraio in cui il Vulcan dovrebbe allunare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA