Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, Sabato 14 ottobre 2023: numeri vincenti

La giornata di oggi, per l’ultima volta in questa settimana di metà mese, è ancora all’insegna delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. L’appuntamento è attesissimo da molti giocatori in Italia, che sperano di potere ottenere i ricchi premi in palio e il jackpot. Nel caso in cui non dovessero riuscirsi, la speranza di incontrare la Dea bendata è rimandata alla prossima volta.

L’esito delle estrazioni coi numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sarà annunciato, come di consueto, in serata. Nell’attesa, però, possiamo andare a dare un’occhiata alle statistiche. A partire proprio da quelle del Lotto, che sono sempre molto interessanti per gli appassionati di questo gioco.

Dopo l’estrazione di venerdì 13 ottobre, il 28 su Cagliari si conferma leader dei ritardatari a quota 141 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 2 su Venezia a 126, il 78 su Bari a 118 turni di assenza, il 62 su Palermo da 110 e il 5 su Palermo a 104. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Roma (56-65).

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Adesso che abbiamo osservato le statistiche del Lotto, in vista delle estrazioni, andiamo a scoprire cosa sta accadendo nel Superenalotto. Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana e il jackpot è salito a 69,5 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 13 ottobre, in contempo, sono stati centrati due punti “5” da 64.731 euro l’uno. Chissà cosa accadrà in quella di stasera. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

COME INVESTIRE I PREMI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Per coloro che si sentono fortunati e stanno già pensando a come investire i ricchissimi premi ottenuti con le vincite derivanti dalle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, possiamo dare qualche consiglio. Dopo avere risposto alle personali esigenze e avere esaudito qualche desiderio rimasto chiuso a lungo nel cassetto, infatti, è utile investire del denaro in qualche progetto interessante. La piattaforma Kickstarter, in tal senso, corre in nostro aiuto, dato che ne propone molti in cerca di fondi.

Quello che vogliamo citare oggi è Planet Care 2.0. Si tratta di un filtro in microfibra con un vero e proprio piano di riciclo che non necessità di elettricità. È, secondo la descrizione, l’unico dispositivo di questo genere scientificamente provato. È stato testato sul campo da più di 7.000 utenti. È dal 2017 che l’azienda ha questa missione: combattere l’inquinamento da microplastiche. È iniziato tutto con la grande idea che le lavatrici dovessero avere un filtro in microfibra integrato. Un’idea così semplice ed efficace che non poteva proprio fallire.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Infine, se qualche giocatore dovesse essere ancora indeciso anche sui numeri da giocare al Lotto, possiamo ricordare che è sempre utile affidarsi alla smorfia napoletana, prendendo spunto da sogni, eventi e fatti di cronaca. Facciamo un esempio proprio in riferimento a oggi. È notizia di poco fa che il museo del Louvre è stato chiuso per un allarme bomba. È dunque inevitabile optare per il 90, simbolo della paura. La bomba, nel dettaglio, è rappresentata dal numero 48. In riferimento al luogo, invece, possiamo scegliere il 17, ovvero l’arte, o il 4, ovvero il quadro. Il 15, infine, è la Francia.

