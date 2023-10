Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 6 ottobre 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 OTTOBRE 2023

Nella giornata di oggi, venerdì 6 ottobre 2023, si terrà la terza estrazione settimanale di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i più apprezzati e partecipati giochi che mettono a disposizioni ogni volta ricchissimi premi e jackpot! Quella odierna, lo ricordiamo, è una tornata di estrazioni “extra” introdotte recentemente al fine di raccogliere fondi utili alla ricostruzione dell’Emilia-Romagna, che si aggiunge si classici appuntamenti che si tengono martedì, giovedì e sabato.

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, come sempre, sarà necessario attendere fino a questa sera, quando verranno sorteggiati i numeri vincenti, ma nel mentre possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di ieri, giovedì 5 ottobre, per farci un’idea precisa sui premi in palio! Partendo dal Lotto, ieri la vincita maggiore è stata di 31.250 euro, segnata da un giocatore di Genova. Sul podio, poi, si piazzano anche il premio da 24.900 euro di Napoli e quello da 23.750 euro vinti a Biella.

Messo da parte il Lotto, prima di recuperare il Superenalotto e il suo ricco jackpot, vale la pena dedicare una parentesi anche al 10eLotto, il cui premio maggiore di ieri è valso la bellezza di 50mila euro ad un giocatore di Roma grazie ad un “9 Oro”, pari ai 50mila vinti a San Giorgio della Richinvelda (Pordenone), sempre con un “9 Oro”. Si festeggiano anche i 20mila euro vinti a Roma e a Giovinazzo (Bari), entrambi con un “9”, mentre il podio si chiude con i 15mila euro vinti a Civitavecchia (Roma) grazie ad un “6 Doppio Oro” centrato.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver visto gli esiti di Lotto e 10eLotto, è arrivato ora il momento di dedicarci al Superenalotto, il gioco che mette a disposizione il premio in assoluto più alto! Partendo dal sottolineare che ieri nessun giocatore è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri, evidenziamo subito che il jackpot di oggi del Superenalotto vale 65,1 milioni di euro! Il premio più alto di ieri è spettato, invece, a due giocatori che sono riusciti ad indovinare i punti da “4 Stella”, portandosi a casa 31.778 euro l’uno. Da segnalare anche gli 11 premi da “5”, dal valore di 17.550,42, e i 225 punti da “3 Stella”, pari a 2.504 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta di una domanda fondamentale che, quasi sicuramente, moltissimi giocatori si saranno posti almeno una volta sognando un giorno di mettere le mani su un qualche importante premio. Il nostro suggerimento è sempre quello di pensare prima alle proprie necessità ed esigenze, per poi utilizzare eventualmente parte del budget per finanziare un progetto innovativo.

Prendendo la piattaforma KickStarter, per esempio, oggi consigliamo il progetto LUNAR1,622 che consiste in un orologio ispirato alla missione lunare Apollo 11 costruito con vera (e certificata) polvere lunare. Gode della certificazione della NASA ed è impreziosito da un elegante quadrante che presenta, sullo sondo, un’immagine ad altissima risoluzione del satellite terrestre. Inoltre, è prodotto in tre differenti modelli leggermente differenti, tra i quali il premium è limitata in 2025 modelli dotati di sensore NFC che ne certifica l’autenticità.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Tra i tanti giocatori di Lotto, 10eLotto e Superenalotto potrebbe esserci qualcuno che si trova indeciso sui numeri su cui scommettere oggi. In tal caso, però, senza lasciarsi andare alla disperazione, si potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che traduce in numeri i sogni, ma che funziona anche con i racconti e le notizie. Per fare un rapido esempio, prendiamo la ripresa, oggi, delle proteste e degli scioperi per il clima indette dagli studenti di tutto il mondo, raccolti sotto l’egide dei Fridays for Future. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 5, che rappresenta il venerdì, ma anche il 18 per il clima. Inoltre, il 21 sono i giovani, l’82 le proteste e il 72 gli scioperi, ed ecco ottenuti 5 ottimi numeri per la propria schedina.

